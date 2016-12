Start

Sök artikel

Prenumerera

Annonsera Lantbrukets Affärer Lantbrukets Affärer Mjölk

Om oss

Kontakt

Journaliststipendium Info

Serveras fälttåg mot bättre djuromsorg 21369

Author: Lantbrukets Affärer | Posted: | Views: Den nya lagen om offentlig upphandling har rört om i grytan för de offentliga upphandlare som vill ställa krav på miljö och djuromsorg. Den dominerande restauranggrossisten Servera har överklagat en rad upphandlingar där sådana krav ställts och där företaget förlorat upphandlingen. I augusti gav förvaltningsrätten i Falun Rättviks kommun rätt att ställa krav på djurskydd i sin ­livsmedelsupphandling. Det är första gången som Miljöstyrnings­rådets krav på betessäsong, inredda burar, ­grisars golvyta och strö samt förbud mot näbbtrimning prövas i rätten. Krav har även ställts på antibiotikaanvändning, transport till och bedövning vid slakt.

Det var grossistjätten Servera som ansåg att Rättsviks livsmedelsupp­handling stred mot EU-rätten och borde göras om. Tidigare har Servera fått rätt mot ett flertal kommuner i liknande ärenden, men förvaltningsrätten i Falun hävdar i domen att Servera inte har ­kunnat visa att kommunen brutit mot lagen om offentlig upphandling (LOU).



Rättvisa i Rättvik

Monica Sihlén är projektledare inom livsmedel på Miljöstyrningsrådet och har lett expertgruppens arbete med att ta fram de krav som Rättviks kommun använt sig av i upphandlingen. Hon säger att domen är ett genombrott och hoppas att den ska ge klarhet i den mycket debatterade frågan om vilka djurskydds- och miljökrav som kommuner kan ställa när de upphandlar livsmedel.

”I tidigare domar har rätten ofta ställt sig kallsinnig till den upphandlande myndighetens möjlighet att ställa kvalitets- och djurskyddskrav som går längre än EU:s minimidirektiv. Den här domen visar att det är möjligt att ställa de krav som många kommuner önskar och att det går att motivera skäl för dessa”, säger hon.

Det var under år 2010 som frågan kring vilka krav en upphandlande ­myndighet får lov att ställa på livsmedels­produkter väcktes på allvar efter att samhällsdebatten gått het kring frågor som obefogad användning av antibiotika, långa djurtransporter och djur som inte bedövas inför slakt.



Svårtolkad LoU

Många kommuner ville då kunna ställa krav på att framför allt kött och andra animaliska produkter som upphandlades skulle vara framställda av producenter som följde svensk lagstiftning, vilken inom vissa av dessa områden är ­strängare än inom övriga EU. Men ­sådana krav tillåts inte i EU:s direktiv om att offentlig upphandling inte får vara diskriminerande mot något land eller någon leverantör.

Som en följd försökte ett flertal ­kommuner ändra sina kravställningar genom att använda Miljöstyrnings­rådets krav som beskriver vilket djurskydd de ville att leverantören skulle kunna ­garantera. Detta ansåg emeller­tid ­Servera innebar att kommunerna gick runt lagen och grossisten valde att överpröva ett stort antal upphandlingar. Resultaten av domarna var inte enhetlig, men det stora flertalet föll ut till Serveras fördel och upphandlingarna fick göras om.

Men nu går alltså Faluns förvaltningsrätt emot strömmen och friar Rättviks kommun.



Servera på hugget ”Egentligen är det i princip ingenting som är nytt i de krav på djuromsorg och miljö som vi ­fastställde ­under 2010 jämfört med de som vi hade tidigare och som var från år 2006. Emellertid var det under fjolåret som allt fler kommuner började använda sig av sitt konsument­inflytande och utnyttjade de nya kraven, kanske är det anledningen till att ett stort antal upphandlingar överklagats”, berättar Monica Sihlén på Miljöstyrningsrådet.

Under de senaste två åren har ­grossistföretaget Servera överprövat totalt 22 offentliga livsmedelsupphandlingar. Av dessa har totalt 8 stycken berört kommuner som velat ställa krav på att deras köttleverantörer iakttar stängare djurskyddskrav än vad som anges i EU:s minimidirektiv.

I samtliga fall som handlat om djuromsorg har domstolarna dömt till Serveras fördel, förutom i fallet med Rättviks kommun. Där gav Falu förvaltningsrätt kommunen rätt att ställa långtgående krav, baserade på Miljöstyrningsrådets rekommendationer. Servera har överklagat förvaltningsrättens dom och fått prövningstillstånd i kammarrätten.

Enligt Serveras marknadsdirektör Nils Berntsson, handlar de omfattande överprövningarna inte alls om att de vill hindra kommunerna från att ställa höga djuromsorgskrav utan att det är bristen på kontroll av leverantörers efterlevnad av kraven som är problemet.

Självklar djurvälfärd överklagas

”För oss är djurvälfärd en självklarhet och något som vi arbetar aktivt med. Men som det ser ut idag så ställer kommunerna krav som få leverantörer verkligen kan garantera. Vi har sett flera praktiska exempel där konkurrenter till oss vunnit upphandlingar på exempelvis köttprodukter, för vilka de senare inte kunnat visa upp några verifikat”, säger Nils Berntsson.

Men om nu både upphandlande kommuner och konsumenterna vill ha kött från djur som inte slentrian­mässigt behandlats med antibiotika och som har gott om rörelseutrymme, och även Servera påstår att de prioriterar djurvälfärden, varför lägger de då ner så mycket energi att överklaga upphandlingarna?

”Ja, så kan man kanske tänka… Inom ­Servera lägger vi ner mycket arbete på att göra egna kontroller ute hos våra leverantörer, både i Sverige och utomlands, så att vi verkligen kan verifiera att vi levererar det vi lovar. Då vill vi inte riskera att bli jämförda med konkurrenter som inte utför detta arbete lika noggrant”, förklarar Nils Berntsson.

Efterlyser inspektion

Att Servera överprövat 22 livsmedels­upphandlingar de senaste två åren menar Nils Berntsson vara en rimlig nivå:

”Vi ser stora brister i regelverket som vi vill få upp i ljuset. Vi efterlyser en upphandlingsinspektion som skulle vara rådgivande och kontrollerande och se till att uppsatta mål uppnås samt att LOU i praktiken efterlevs. Det tror vi skulle minska antalet överprövningar.”

Hur Rättviksdomen och ­Serveras överklagande kommer att påverka debatten och kommunernas fortsatta upphandlingar tycker Monica Sihlén är svårt att säga.

”Först får vi se hur kammarrätten ­väljer att tolka lagen. Alla leverantörer har rätt att överpröva en upphandling som de anser vara felaktig och jag förstår att Servera driver dessa frågor. Vi ­behöver en samstämmig rättspraxis på det här området.”



Måste kunna ställa krav

”Samtidigt måste en upphandlande myndighet ha stor frihet att avgöra vad den önskar upphandla och därmed kunna ställa krav utöver EU:s minimilagstiftning. Om offentlig upphandling ska ­kunna vara pådrivande vad gäller utveckling av mer hållbara varor och tjänster måste det därför vara möjligt att ställa högre krav”, fortsätter Monica Sihlén.

När det gäller kontrollen av efter­levnad av kraven i upphandlingen håller Monica med om att det är en grannlaga uppgift, men att ­kommunerna är ­beredda att utföra nödvändiga kontroller.

”Kommunerna har alltid ett uppföljnings­krav gällande de varor som upphandlas. Detta gäller såväl djur- och miljö­hänsyn som ett livs­medels ­temperatur under hantering och så vidare.” Under de senaste två åren har ­grossistföretaget Servera överprövat totalt 22 offentliga livsmedelsupphandlingar. Av dessa har totalt 8 stycken berört kommuner som velat ställa krav på att deras köttleverantörer iakttar stängare djurskyddskrav än vad som anges i EU:s minimidirektiv.I samtliga fall som handlat om djuromsorg har domstolarna dömt till Serveras fördel, förutom i fallet med Rättviks kommun. Där gav Falu förvaltningsrätt kommunen rätt att ställa långtgående krav, baserade på Miljöstyrningsrådets rekommendationer. Servera har överklagat förvaltningsrättens dom och fått prövningstillstånd i kammarrätten.Enligt Serveras marknadsdirektör Nils Berntsson, handlar de omfattande överprövningarna inte alls om att de vill hindra kommunerna från att ställa höga djuromsorgskrav utan att det är bristen på kontroll av leverantörers efterlevnad av kraven som är problemet.Självklar djurvälfärd överklagas”För oss är djurvälfärd en självklarhet och något som vi arbetar aktivt med. Men som det ser ut idag så ställer kommunerna krav som få leverantörer verkligen kan garantera. Vi har sett flera praktiska exempel där konkurrenter till oss vunnit upphandlingar på exempelvis köttprodukter, för vilka de senare inte kunnat visa upp några verifikat”, säger Nils Berntsson.Men om nu både upphandlande kommuner och konsumenterna vill ha kött från djur som inte slentrian­mässigt behandlats med antibiotika och som har gott om rörelseutrymme, och även Servera påstår att de prioriterar djurvälfärden, varför lägger de då ner så mycket energi att överklaga upphandlingarna?”Ja, så kan man kanske tänka… Inom ­Servera lägger vi ner mycket arbete på att göra egna kontroller ute hos våra leverantörer, både i Sverige och utomlands, så att vi verkligen kan verifiera att vi levererar det vi lovar. Då vill vi inte riskera att bli jämförda med konkurrenter som inte utför detta arbete lika noggrant”, förklarar Nils Berntsson.Efterlyser inspektionAtt Servera överprövat 22 livsmedels­upphandlingar de senaste två åren menar Nils Berntsson vara en rimlig nivå:”Vi ser stora brister i regelverket som vi vill få upp i ljuset. Vi efterlyser en upphandlingsinspektion som skulle vara rådgivande och kontrollerande och se till att uppsatta mål uppnås samt att LOU i praktiken efterlevs. Det tror vi skulle minska antalet överprövningar.”Hur Rättviksdomen och ­Serveras överklagande kommer att påverka debatten och kommunernas fortsatta upphandlingar tycker Monica Sihlén är svårt att säga.”Först får vi se hur kammarrätten ­väljer att tolka lagen. Alla leverantörer har rätt att överpröva en upphandling som de anser vara felaktig och jag förstår att Servera driver dessa frågor. Vi ­behöver en samstämmig rättspraxis på det här området.””Samtidigt måste en upphandlande myndighet ha stor frihet att avgöra vad den önskar upphandla och därmed kunna ställa krav utöver EU:s minimilagstiftning. Om offentlig upphandling ska ­kunna vara pådrivande vad gäller utveckling av mer hållbara varor och tjänster måste det därför vara möjligt att ställa högre krav”, fortsätter Monica Sihlén.När det gäller kontrollen av efter­levnad av kraven i upphandlingen håller Monica med om att det är en grannlaga uppgift, men att ­kommunerna är ­beredda att utföra nödvändiga kontroller.”Kommunerna har alltid ett uppföljnings­krav gällande de varor som upphandlas. Detta gäller såväl djur- och miljö­hänsyn som ett livs­medels ­temperatur under hantering och så vidare.” Av Kristin Fridholm och Lennart Wikström

Tillbaka

Lantbrukets Affärer * Tejarps Gård * 230 41 Klågerup * Tel 040-40 86 80 * Fax 040-40 86 86 * info@lantbruketsaffarer.se Logga in