Direktsådd med kultivator 24546

Author: Lantbrukets Affärer | Posted: | Views: En ombyggd kultivator blev en perfekt direktsåmaskin för raps med djupluckring före etablering. Lantbrukare Sven Nilsson på Hovgården i ­Hanaskog nöjer sig inte med de maskiner som tillverkarna ­erbjuder från fabrik. Istället bygger han om maskiner för att få dem att passa till speciella arbeten. Ett exempel på det är en ombyggd Simba SL700. Det är en stor kultivator som arbetar med tallrikar, kultivatorpinnar och packvält i stål. Som standard är maskinen

7 meter bred, men Sven Nilsson har minskat arbetsbredden till 6 meter för att passa i körspår med 24 eller 36 meters avstånd.

Över draget har det monterats en utsädesbehållare med utmatningsteknik från Horstine. Utmatningen sker med hydraulik och styrs med GPS. Skiv­billarna heter DD-ring och är ­monterade efter packvälten, varför all packning sker före billarna.



Alla jordtyper

Behållaren från Horstine finns med

1 000 eller 2 000 liters volym och Sven Nilsson har den största på sin maskin.

Sven Nilsson berättar att han kört till sig själv och till ytterligare sju andra lantbrukare under hösten 2010 och då sått höstraps och spannmål med gott resultat.

”Vi har kört på alla jordtyper och intresset för maskinen är stort”, säger Sven Nilsson.

Som dragare har de en John Deere bandtraktor med autostyrning och GPS. Ekipaget jordbearbetar och sår i en enda överfart och kostnaden beräknas till

900 kronor per hektar.

Kultivatorpinnarna heter Low ­Disturbance och är Simba original. ­Pinnen är bred i markytan och uppåt, men smal nere i marken. Fördelen är att det går att luckra under plogdjup utan att dra upp sten och rå jord. På pinnen ­sitter ett 170 millimeter brett vingskär som medför att hela jordytan blir bearbetad.



Bra rotutveckling Sven Nilsson är lantbrukaren som gärna ­konstruerar egna maskiner för att få dem exakt som han önskar.

Fördelen med systemet, förutom att kostnaden för jordbearbetning och sådd blir relativt liten, är att den djupa ­bearbetningen medför en bra rot­utveckling i grödan. Att bearbeta djupt på hösten har visat sig bra, inte minst i höstraps. Vintern 2010/2011 utvintrade en hel del höstraps och efterforskning har visat att rapsplantor med god rot­utveckling var de som klarade den tuffa vintern bäst. Djupluckring före sådd kan ses som en försäkring att klara över­vintringen om vintern blir sträng.

”Givetvis går det att djupluckra på flera sätt, men eftersom det alltid är tidsbrist när höstrapsen ska etableras är det en fördel om detta moment kan ske ­samtidigt som övrig bearbetning och sådd.”

Sven har utsäde i hela behållaren, men om man så önskar kan den delas på ­mitten och då går det att ha utsäde i en del och gödsel i den andra. Det kunde vara en idé när man sår raps på hösten.

”I vårt område är det dock inte ­aktuellt eftersom de nya spridnings­reglerna medfört att i stort sett alla kör ut flytgödsel före rapssådden.”



Gummipackvals

Om maskinen ska mylla gödsel tänker sig Sven att man låter gödselslangarna mynna ut vid den sista raden tallrikar före packvalsen. Då myllas gödseln över hela ytan.

Sven har nu sålt den Simba han körde med hösten 2010 och håller på att bygga en ny nästan likadan.

”Vi byter ut stålvalsen före billarna till en gummipackvals.”

Fördelen med packvals i gummi är att maskinen troligtvis går att köra i lite sämre förhållanden utan att fuktig jord bygger på samt att valsens profil skapar en jordyta som inte så lätt slammar igen om det kommer stora regn och likaså står emot jordflykt bättre.

Bandtraktorn har fungerat mycket bra som dragare till ekipaget. Enligt Sven Nilsson ser man ingen skillnad på ­grödan där banden gått fram och ­emellan spåren. Till denna säsong har han emellertid bytt till en ny John Deere bandtraktor. Den heter 8345RT och har de fördelarna, jämfört med den gamla, att bandställen har pneumatisk fjädring, transmissionen är steglös och motorn ger 29 kW (40 hk) mer effekt. Av Anders Niléhn

