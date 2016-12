Start

Finns det hållbara alternativ till soja? 21035

Author: Lantbrukets Affärer | Posted: | Views: Även om frågan varför i viss mån svävar obesvarad över diskussionen om att ersätta importerad sydamerikansk soja med inhemskt protein är det fullt möjligt. Frågan har sedan diskussionen drog i gång våren 2010 mognat och alternativen och deras olika fördelar lyfts fram. När tankarna på en svensk djurhållning utan importerad soja uppstod i kölvattnet av reportageserien ”Matens pris” i Sveriges radio var det framför allt hållbarhetsfrågorna som stod i fokus”, sade Annika Åhnberg, när hon höll i Partnerskap Alnarps workshop om alternativa proteinfodermedel i Hushållningssällskapets nya konferenslokaler på Helgegården i Skepparslöv utanför Kristianstad.

”Men vad vi inte tänkte på var den växande efterfrågan på soja på världsmarknaden, som skulle driva upp ­priserna och även göra det ­ekonomiskt intressant att hitta alternativ till den så kallade regnskogssojan”.

Grundfrågeställningen var om det rent biologiskt skulle gå att till olika djurslag byta ut sojan och om det i så fall finns det tillräckliga volymer av alternativen. Vad skulle en omställning få för konsekvenser för odlingen och foderleveran­törerna? Vilken forskning behövs?



ÖSTGÖTSK REGNSKOGSMJÖLK

Efter att ha inspekterat JTI:s försöks­odlingar med soja under sydsvenska förhållanden kunde deltagarna konstatera att även om sojan växer och sätter baljor återstår en hel del frågor att lösa kring sorter och odlings- och skördeteknik innan det kan bli ett konkurrenskraftigt alternativ.

Det lokala mejeriet Östgötamjölk med Skånemejerier i ryggen undersökte möjlig­heterna att erbjuda konsumenterna en ”regnskogsmjölk”, och anlitade Per-Johan Herland, tidigare foderexpert på Karlshamns AB, som konsult:

”För leverantörerna till Östgötamjölk med tillsammans 1 300 kor motsvarar deras utfodring med soja en skuggareal på 468 ha och frågan var vad det skulle ersättas med. Utgångspunkten blev då ett bra vallfoder som kompletterades med rapsfrö, rapsmjöl, ärter och drank.”

Östgötamjölks erfarenhet var att foderkostnaderna inte behöver öka, men att kraven på det gårdsproducerade ­fodret ökade. Dessutom förutsatte lanseringen att det skulle finnas ett mervärde för konsumenterna, något som visade sig vara ytterst tveksamt.



HÅLLBARA HAMBURGARE

En annan marknad som skulle kunna uppskatta en svensk produktion utan importerad soja är de som efterfrågar svenskt kött.

Max Hamburgerrestauranger har ­arbetat med hållbarhet på dagordningen både med lansering av ett hälso­sammare sortiment och med klimatmärkning och klimatkompensation på menyn. Här ­passar även uppfödning av djur på inhemskt protein in, eftersom det skulle minska klimatpåverkan ytterligare något.

”Vi förbrukar kött motsvarande

68 000 kor per år och vår stora ut­maning är att kunna bibehålla enbart svenskt nötkött i våra hamburgare”, berättade Max Hamburgerrestaurangers hållbarhetschef Pär Larshans.

”Vi växer snabbt och vill kunna göra det med den mest klimatvänliga produktionen.”



EUROPEISK EKOSOJA

För leverantörerna till Östgötamjölk blev utgångspunkten ett bra val vallfoder som kompletterades med rapsfrö, rapsmjöl, ärter och drank, berättade Per-Johan Herland, tidigare foderexpert på Karlshamns AB. På Wanås gods, en av landets största ekologiska mjölkgårdar används så gott som enbart fodermedel producerade på gården.

”Vi har ekologisk mjölkproduktion med 250 kor, berättade Per-Åke Nilsson, driftsledare på Wanås. Ett av våra mål är att bli så självförsörjande som möjligt. Med 250 ha bete, 270 ha vall, 120 ha havre/ärt, åkerbönor och rågvete klarar vi oss till 90 procent. Vallen är grunden till allt – lyckas man med den går det att göra en bra foderstat. Som komplement till det egna fodret köper vi in ungefär 180 ton certifierad europeisk soja.”

Av Wanås areal är cirka 100 ha ­lämpliga för åkerböna.

”Vi vill odla mer ärt/havre-blandning och hade vi haft mer lämplig mark skulle vi odla mer åkerböna”, berättade Per-Åke.



LÖNSAMHETEN AVGÖR

”Det avgörande för om vi ska få en ökad odling av inhemska proteinfodergrödor är ökad lönsamheten och att handeln är intresserad av råvaran, konstaterade Ulrik Lovang, från Lovang Lantbrukskonsult. Växtodlarna, framförallt i de spannmålsdominerade områdena i ­Mellansverige har också krav på en hållbar växtföljd och för att kunna utveckla odlingen måste det också finnas möjlighet till ogräsbekämpning.”

Ulrik presenterade ett förslag till en hållbar växtföljd där en omväxlingsgröda i form av lin, raps eller åkerböna, ärtor eller lupin kommer in vart tredje år.

”Med oljeväxter på 175 000 ha, ärter och åkerböna på 150 000 ha, lin på

50 000 ha och lupin på 20 000 ha ­kommer vi upp i omkring 400 000 ha proteingrödor, vilket motsvarar vad som maximalt skulle kunna förekomma i den öppna växtodlingen.”



ÅKERBÖNAN ÄR INTRESSANT

"Vi förbrukar kött motsvarande 68 000 kor per år och vår stora utmaning är att kunna bibehålla enbart svenskt nötkött i våra hamburgare", berättade Max Hamburgerrestaurangers hållbarhetschef Pär Larshans I volym skulle det alltså vara fullt möjligt att klara en stor del av behovet av protein med inhemska fodermedel. Men frågan är om det är ett tillräckligt bra protein och om grödorna kan konkurrera med spannmål. Vid ett höstvetepris på 1,60 kr/kg och ett kvävepris på 12 kr/kg N behöver åkerbönan betalas med 2,50 kr/kg. Om hänsyn tas till förfruktsvärde och jämförelsen görs med vårsäd kommer ­priset ned till cirka 2 kr/kg.

”Odlingssäkerheten har alla förutsättningar att bli bättre och åkerbönan är idag mindre osäker än exempelvis ärt, sade Ulrik Lovang. Om vi jämför fodervärdet med blandvall är det först och främst majs som blir intressant tack vare den höga energiskörden per hektar. Åkerbönan klarar sig bäst när det gäller protein och kommer upp i närmare

90 procent jämfört med vallen.”

”Vi ska arbeta med de grödor som vi kan odla och som har en potential, och då är åkerbönan intressant, men det ­kräver sortutveckling”, avslutade Ulrik.



INGA SVENSKA SORTER

”Vi letar efter de bästa sortera för den svenska marknaden, men vi har ingen egen förädling av åkerböna, ­berättade Desirée Börjesdotter, växtförädlare på Lantmännen SW Seed. När det ­gäller ärter finns fortfarande material från egen förädling som jämförs med ­importerade. För närvarande har vi lite för få sorter i försök för att det ska ­kännas tryggt.”

”Raps är också en viktig proteinkälla med stor variation. Fram till nu har inte proteinhalt och kvalitet varit så mycket i fokus, men det finns material att göra urval i. Proteinkvaliteten i rapsen är god med något lägre lysin men högre ­metionin och cystein jämfört med soja. Höjd avkastning betyder mer än höjd proteinhalt för proteinskörden.”



LUPIN PÅ MARGINALEN

"Vi ska arbeta med de grödor som vi kan odla soch som har en potential, och då är åkerbönan intressant, men det kräver sortutveckling", menade Ulrik Lovang. Lupin har också börjat lyftas fram som en intressant proteingröda, speciellt hos ekologiska odlare.

”Blålupin är mest intressant med

en skördenivå på mellan 1 100 och

3 500 kg per hektar och en proteinhalt på mellan 35 och 40 procent berättade Niklas Ingvarsson, ansvarig för utsäde och frö på Svenska Foder. Lupinen är torktålig och klarar sig på lätta jordar med lägre pH än andra kvävefixerande grödor. Den kan odlas i samma växtföljd som ärter och åkerböna, eftersom den inte förökar rotröta.”

Lupinen har dålig konkurrens mot ogräs, i synnerhet ogrenade sorter, bekämpning av ogräs görs bäst med Centium och Boxer.

”Om det ska bli någon ökad odling av lupin behöver odlingssäkerheten öka och skördenivån höjas, annars är det inte en intressant gröda att odla för avsalu. Däremot fungerar den bra i samodling.”

Frågan om inhemskt producerade protein handlar inte om det är möjligt att odla, utan om det går att få betalt för det mervärde det skulle innebära.

