Start

Sök artikel

Prenumerera

Annonsera Lantbrukets Affärer Lantbrukets Affärer Mjölk

Om oss

Kontakt

Journaliststipendium Info

Förbättrad avkastning och minskade kostnader 22509

Author: Lantbrukets Affärer | Posted: | Views: Svensk Raps projekt 20/20 med målet att fram till 2010 öka avkastningen med 20 procent och minska kostnaderna med 20 procent, slutredovisades vid en mycket välbesökt konferens i Linköping i mitten av november i år. Projektet startade redan vintern 2004–2005 sedan styrelsen i Svensk Raps AB tillsammans med VD Johan Biärsjö beslutat påbörja ett ­projekt för att lyfta odlingen av raps och rybs i ­Sverige på olika sätt. Syftet var en ­bestående oljeväxtareal om minst

100 000 ha, en fördubbling av den ­dåvarande arealen på 50 000 ha.



Högre skörd, lägre kostnader

För att nå det nya målet ­behövde ­ekonomin i odlingen förstärkas. ­Skördenivån skulle ökas med 20 pro-cent till år 2010 och kostnaderna för odlingen minskas med 20 procent.

Inledningsvis satsades stora resurser

på studier av markstruktur, skörde­teknik och utnyttjandet av kväve. För höstraps var utvecklingen på ­hösten ­viktigast och för vårraps odlings­säkerheten.

Svensk Raps nuvarande VD Henrik Strindberg inledde med en översikt av marknaden för oljeväxter.

”Under senare år har oljeväxternas mycket viktiga roll för framställning av livsmedel och foder fått konkurrens med behovet av biobränslen som ­biodiesel och RME”, konstaterade han. ”Mot bakgrunden av den ökande efterfrågan kan vi konstatera att skördarna i världen måste öka.”



Så rätt

”En ideal såbädd till våroljeväxter skall vara finbrukad, ha ett tillräckligt djup för att tjäna som avdunstningsskydd och det skall finnas tillräckligt med vatten tillgångligt kring fröet” berättade professor Johan Arvidsson, jordbearbetning och hydroteknik, SLU. ”Normal såtid ger bättre avkastning än både tidig och sen sådd, och uppkomsten gynnas av en varm period efter sådden. Sådd under torra förhållanden på styva leror är möjligt för spannmål, men oljeväxter har svårt att klara uppkomst utan regn. Plöjningsfri odling fungerar för vårolje­växter men uppkomsten är sämre och harvningen på våren är viktig.”

För höstraps gäller att den är mer ­känslig för packning än spannmål och ger i medeltal något lägre skörd i ­plöjningsfri odling än vid plöjning och något bättre etablering och tillväxt efter plöjning. Plöjningsfritt ger större risk när grödan utsätts för stora påfrestningar som vid sen sådd, stor nederbörd och lång­varig vinter, och det är små skillnader i lönsamhet mellan systemen.

Trösksådden är tekniskt elegant samt extremt tids- och bränslebesparande, men ser ut att göra grödan känsligare för ­utvintring. Skörden är densamma eller något lägre. Kort stubb och väl spridd halm förbättrar förutsättningarna.



Så tidigt och tunt ”För att ta vara på höstrapsens avkastningspotential är det viktigt att så tidigt och tunt, och att ge tillräckligt med kväve på hösten”, menar Albin Gunnarsson, Svensk Raps. Foto Hans Jonsson

”Höstraps skall sås tidigt och tunt” ­konstaterade Albin Gunnarsson, projektledare för Projekt 20/20. Rekommendationen är max 50 plantor per kvadratmeter av en hybrid och max 60 plantor per kvadratmeter för en linjesort, och utsädesmängden kan minskas med tio plantor per kvadratmeter vid en veckas tidigare sådd. Varje dygns senare sådd sänker skörden med i genomsnitt

45 kg/ha, och varje dygns försening av sådden sänker råfetthalten med upp till

två procentenheter.

”Störst betydelse för etableringen har temperaturen och solinstrålningen. ­Övervintringen är god vid tidiga såtider och kvävegivor upp till 80 kg N/ha.”



Minskat spill

I takt med stigande fröpris blir minskat spill allt mer intressant. Skördeförlusterna är mer uttalade i höst- än våroljeväxter.

”Förlängt skärbord från 63 till 113 cm kan minska spillet med 100 kg/ha från 130 kg till 30 kg, det visar två års försök”, förklarade Gunnar Lundin från JTI. ”Med dagens fröpris innebär det en ökad intäkt med 400 kr/ha. För att vara lönsamt måste man dock ha en rapsareal på minst 70 ha.

”Pyretroider har använts för att be­kämpa rapsbaggar sedan 1980 och numera återfinner vi problem med resistens på två tredjedelar av Europas oljeväxtareal. Den inventering av resistens som gjordes i ­Sverige 2001 visar att förekomsten är ­vanlig i alla intensivt odlade delar av landet”, sade Göran Gustavsson, Jordbruksverkets växtskyddscentral i Linköping.

För att minska risken för ut­veckling av resistens är det viktigt att beakta ­bekämpningströsklarna samt att växla mellan preparat med olika verkningssätt. Godkända ickepyretroider är ­neonikotinoider (Biscaya, Mospilan) och indoxacarb (Steward), som på grund av sin giftighet för bin och humlor har ­närmast omöjliga användningsvillkor.



Höstkvävet effektivast ”Normal såtid ger bättre avkastning än både tidig och sen sådd, och uppkomsten ­gynnas av en varm period efter ­sådden”, ­berättade Johan ­Arvidsson, professor i jordbearbetning och hydroteknik, SLU. Foto Hans Jonsson

Svenska fältförsök visar att man med högre kvävegivor på hösten kan minska vårgivan till höstraps.

”Raps skall gödslas på hösten med upp till 60 kg/ha. Det är möjligt att flytta ­ytterligare 40 kg N från vår- till höst­gödning på nivån vilket ökar skörden och minskar det totala gödslingsbehovet. Ekonomin förbättras med mellan 320 och 900 kr/ha”, berättade Albin ­Gunnarsson och Lena Engström, av­delningen för precisionsodling och ­pedometri vid SLU i Skara. ”Vid sen sådd hinner inte rapsen tillgodogöra sig de högsta givorna och det är omöjligt att kompensera sen sådd med kväve.”



Lönsam investering

”När vi summerar Projekt 20/20 i oljeväxter kan vi konstatera att det är ett framgångsprojekt”, sade Johan Biärsjö och Albin Gunnarsson. ”De fem miljoner som spenderats har bland annat via kväve­projekten medfört en effektivare kvävegödsling och minskat behovet med ca 20 kg per ha. Därmed har odlarna kunnat spara nio miljoner kr per år.

Att tidigarelägga sådden av höstraps med en dag innebär en ökad avkastning som gett ytterligare nära tio miljoner kr per år. Som helhet menar vi att projektet har resulterat i förbättrad avkastning och minskade kostnader som tillsammans är värda mer än femtio miljoner kr per år ­eller tio gånger mer än insatsen under projekttiden.” ”Höstraps skall sås tidigt och tunt” ­konstaterade Albin Gunnarsson, projektledare för Projekt 20/20. Rekommendationen är max 50 plantor per kvadratmeter av en hybrid och max 60 plantor per kvadratmeter för en linjesort, och utsädesmängden kan minskas med tio plantor per kvadratmeter vid en veckas tidigare sådd. Varje dygns senare sådd sänker skörden med i genomsnitt45 kg/ha, och varje dygns försening av sådden sänker råfetthalten med upp tilltvå procentenheter.”Störst betydelse för etableringen har temperaturen och solinstrålningen. ­Övervintringen är god vid tidiga såtider och kvävegivor upp till 80 kg N/ha.”I takt med stigande fröpris blir minskat spill allt mer intressant. Skördeförlusterna är mer uttalade i höst- än våroljeväxter.”Förlängt skärbord från 63 till 113 cm kan minska spillet med 100 kg/ha från 130 kg till 30 kg, det visar två års försök”, förklarade Gunnar Lundin från JTI. ”Med dagens fröpris innebär det en ökad intäkt med 400 kr/ha. För att vara lönsamt måste man dock ha en rapsareal på minst 70 ha.”Pyretroider har använts för att be­kämpa rapsbaggar sedan 1980 och numera återfinner vi problem med resistens på två tredjedelar av Europas oljeväxtareal. Den inventering av resistens som gjordes i ­Sverige 2001 visar att förekomsten är ­vanlig i alla intensivt odlade delar av landet”, sade Göran Gustavsson, Jordbruksverkets växtskyddscentral i Linköping.För att minska risken för ut­veckling av resistens är det viktigt att beakta ­bekämpningströsklarna samt att växla mellan preparat med olika verkningssätt. Godkända ickepyretroider är ­neonikotinoider (Biscaya, Mospilan) och indoxacarb (Steward), som på grund av sin giftighet för bin och humlor har ­närmast omöjliga användningsvillkor.Svenska fältförsök visar att man med högre kvävegivor på hösten kan minska vårgivan till höstraps.”Raps skall gödslas på hösten med upp till 60 kg/ha. Det är möjligt att flytta ­ytterligare 40 kg N från vår- till höst­gödning på nivån vilket ökar skörden och minskar det totala gödslingsbehovet. Ekonomin förbättras med mellan 320 och 900 kr/ha”, berättade Albin ­Gunnarsson och Lena Engström, av­delningen för precisionsodling och ­pedometri vid SLU i Skara. ”Vid sen sådd hinner inte rapsen tillgodogöra sig de högsta givorna och det är omöjligt att kompensera sen sådd med kväve.””När vi summerar Projekt 20/20 i oljeväxter kan vi konstatera att det är ett framgångsprojekt”, sade Johan Biärsjö och Albin Gunnarsson. ”De fem miljoner som spenderats har bland annat via kväve­projekten medfört en effektivare kvävegödsling och minskat behovet med ca 20 kg per ha. Därmed har odlarna kunnat spara nio miljoner kr per år.Att tidigarelägga sådden av höstraps med en dag innebär en ökad avkastning som gett ytterligare nära tio miljoner kr per år. Som helhet menar vi att projektet har resulterat i förbättrad avkastning och minskade kostnader som tillsammans är värda mer än femtio miljoner kr per år ­eller tio gånger mer än insatsen under projekttiden.” Svensk rapsodling I modern tid kom odlingen av raps i Sverige igång under andra världskriget . Den omfattade då ca

15 000 ha för att sedan år 1950 nå en topp med 150 000 ha. Odlingen föll sedan tillbaka mot ca

100 000 varav vitsenap stod för 15–20 000 ha. I slutet av 1960-talet fanns en diskussion om att kunna öka odlingen till ca 300 000 ha. Problemen med eruka­syra (och glukosinolater) som mycket ­dramatiskt lyftes fram i rampljuset hösten 1970 höll dock på att helt knäcka odlingen. Mycket framgångsrikt förädlingsarbete och kalla nerver hos industri och myndigheter räddade dock odlingen. Av Ragnar Ohlson

Tillbaka

Lantbrukets Affärer * Tejarps Gård * 230 41 Klågerup * Tel 040-40 86 80 * Fax 040-40 86 86 * info@lantbruketsaffarer.se Logga in