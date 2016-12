Start

En produktion som konsumenter inte vill se 22772

Author: Lantbrukets Affärer | Posted: | Views: "Jag kan knalla in i ett stall, rikta kameran mot i princip vad som helst och folk kommer att bli förbannade. Varför visar ni inte rätt bild?” Detta var vad Daniel Öhman frågade publiken på Alnarps Mjölkdag. För de som är vana vid att mjölkdagen på SLU i skånska Alnarp ägnas åt presentation av ny forskning och bra tips, så var nog den första föreläsaren en katt bland hermelinerna. Först ut var nämligen Daniel Öhman, reporter på SR Ekot och den på Ekot som tillsammans med Djurrättsalliansen gjorde nattliga besök hos Swedish Meats förre ord­förande Lars Hultström. Öhman utgör också ena halvan av paret bakom boken och radioserien Matens pris. En serie reportage som med ödesmättad musik i bakgrunden beskriver modern livsmedelsproduktion. Även om Öhman inte pratade så mycket som mjölkproduktionen som sådan, utan tog avstamp i köttkonsumtion och energiåtgången i holländska växthus, så delade nog de allra flesta i publiken hans uppfattning i grunden. Nämligen att maten är för billig. En matkorg som år 1990 kostade tusen kronor kostar idag 800. Mest märks prisnedgången på köttet. En korg med enbart kött kostar idag 650 kronor. Samma korg kostade 1 000 kronor för 21 år sedan. Öhman berättade också att hushållen lade 20 procent av sin inkomst på mat 1980. Idag är den siffran 13 procent.



Bondens andel halverad

”Prispressen leder till en produktion som konsumenterna inte vill se”, menar Öhman. År 1980 gick 30 procent av matkorgens pris till bonden. Idag är samma siffra 15 procent. Han spelade upp ett antal reklamfilmer från Bregott och ­frågade sedan publiken som bestod av lantbrukare, rådgivare och lant­mästar­studenter om det är såhär det ser ut?

”Det är inte konstigt att folk blir besvikna när de får se hur det egentligen se ut. Jag kan knalla in i ett stall, rikta kameran mot i princip vad som helst. Och folk kommer att bli förbannade. Varför visar ni inte rätt bild?”



Sojan är problemet

Även om Bregottreklamen och verkligheten inte alltid harmonierar samt att holsteinaveln är lite väl intensiv, var det sojan som Öhman verkade ha mest emot när det gällde mjölkproduktion. Öhman och hans kollega på Sveriges Radio, Malin Olofsson, har gjort reportage från sojaodlingarna i Brasilien och de var inte imponerade. Varken av kemikalieanvändningen eller av hur odlingarna ­breder ut sig på skogens bekostnad. Näst överst på Öhmans önskelista är att vi ska odla mer protein i Sverige. Han jämförde med finnarna som odlar en större andel eget protein. Allra överst på hans lista är dock att alla ska skära ner på konsumtionen av både mjölkprodukter och kött. Även om vi blir fler och fler så räcker sojaproduktionen idag till för att fylla hela världens proteinbehov om vi slutar äta kött. Av Per-Ola olsson

