Det finns en marknad

Author: Lantbrukets Affärer | Posted: | Views: Förra månaden fick en McDonaldsrestaurang i Stockholm besök av landsbygdsminister Eskil Erlandsson och näringsminister Annie Lööf. Delvis skrudade i hamburgerkedjans unifor­m stekte de i fotoblixtarnas sken några burgare. Detta som tack för att McDonald´s som en av väldigt få aktörer i krogbranschen faktiskt sänkt sina priser och flaggat för nyanställningar som en följd av krogmomssänkningen. Elaka tungor sa efteråt att besöket kanske rentav var ett led i Eskil Erlandssons kampanj Matlandet Sverige.

Men i så fall hade landsbygds­ministern bluffat, för hamburgarna

är bara till knappt hälften svenska,

55 procent av det nötkött McDonald´s Sverige använder i sina burgare importeras eftersom det inte finns mera kött att hämta på marknaden, trots att viljan finns. Tydligare än så kan knappast haveriet för den j­ordbrukspolitik Eskil Erlandsson ansvarar för manifesteras.



Olika spelregler

Vän av ordning kan förstås invända att det är hyckleri av k­underna att klaga över nötköttsbristen: betala bara mer så kommer köttet fram. Och visst är det så. Om handeln verk­ligen vill ha svenskt nötkött måste man höja priserna, något som kanske kan vara på gång nu. Men samtidigt har varje produktions­gren sina egna spelregler och för nötköttets del är det svårt, ja omöjligt, att tänka bort det samspel som finns inte minst med naturvårdande myndigheter som är minst lika angelägna som McDonald´s att produktionen finns kvar.

”Staten är vår största kund” säger bröderna Fredrik och Tycho Wachtmeister i ett reportage i denna tidning. Det kan störa en och annan som sätter dogmer framför lönsamhet, men kommentaren speglar ett välgörande avspänt marknadstänkande där produktion av beteslandskap självklart värderas med samma mått som spannmålsodling.



Marknaden finns

Djurhållningen tog som väntat ett hopp nedåt när handjurs­bidraget frikopplades vid årsskiftet och 2011 var första året på länge som även antalet dikor minskade. Staten måste ta sitt ansvar för att svenska nötköttsproducenter har samma förutsättningar för nötköttsproduktion som övriga EU-länder. Dessutom finns det en nära koppling mellan lamm- och nötköttsproduktion och öppna landskap, som också är en nationell angelägenhet.

Lönsamheten i nötköttsproduktionen – möjligen med intensiv uppfödning av tjurkalv på stall – är inte dålig, den är obefintlig. Samtidigt konsumeras mer nötkött än någonsin tidigare, sedan år 2000 har konsumtionen per person av helt kött ökat med fem procent i volym och med 41 procent i utgifter. Räknat på hela den svenska konsumtionen har konsumenternas utgifter för helt nötkött ökat med 48 procent mellan år 2000 och 2010. Under samma period har producentpriset ökat med 17 procent.



Subvention till handeln

I butik drar handeln stor nytta av att köttet är svenskt. 80 procent av allt färskt styckat kött som säljs i butik är svenskt och säljs till ett tydligt högre pris.

Visst kan det vara motiverat med ett stöd riktat till nötköttsproduktionen för att kompensera för högre kostnader och hålla kon vid liv medan gräset växer. Men huvudmålet för nötkötts­producenterna måste vara att få en större andel av det mervärde som konsumenterna betalar för i butik, inte högre bidrag. En fortsatt bidragslinje blir bara en subvention till handeln, som skickligt spelar ut svenska uppfödare, slakterier och styckföretag mot importen.

Regeringen Reinfeldt har länge arbetat under största möjlig­a tystnad. Det är dags för alliansens företagarvänligaste part­i, C­enterpartiet, att driva jordbrukets och småföretagandets i­ntressen i regeringen. Vill man ha argument kan man lyssna på Jordbruksverket, som i dag mycket tydligare än det gamla Bondeförbundet tycks bekymra sig för den tynande svenska jordbruksproduktionen.

