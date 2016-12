Start

De nya spridningsreglerna för flytgödsel: Kräver lagringskapacitet och arbetsfördelning 21149

Author: Lantbrukets Affärer | Posted: | Views: Flytgödselspridningen blir mer kostsam, det är ett resultat av de nya spridningsreglerna som tvingar fram 25 procents kapacitetsökning vad gäller maskinerna. Ännu vet vi inte riktigt hur de nya spridningsreglerna slår. Hösten 2010 var det många som fick sprida flytgödsel på dispens så våren 2011 var inte ökningen så stor. Innevarande vår blir den första som de nya reglerna slår fullt ut, men det är svårt att uppskatta hur mycket mer det är att sprida jämfört med tidigare.

”Jag har en känsla av att man spred mer flytgödsel till höstrapsen i fjol än vad som varit förekommande tidigare”, säger Roger Paulsson på Örmatofta Lantbruk & Maskinstation i Kristianstad.

Det är alltid bråttom när höstrapsen ska i jorden och är det tajt med tiden hoppade man ibland över flytgödselspridningen. Före 2010 var det inga problem eftersom man kunde köra flyt­gödsel även inför sådden av höstspannmål. Med de nya reglerna får man endast sprida flytgödsel före sådd av höstoljeväxter och på vall.

”Även om det var blött och dåliga förhållanden ville man ha ut flytgödsel innan höstrapsen.”



Större belastning på våren

Men att det blir mer gödsel att sprida på våren råder det inget tvivel om. Roger Paulsson känner till många lantbrukar­e som fått fullt i brunnarna redan i januar­i och nu flyttar de gödsel till tomm­a brunnar på gårdar där man lagt ner animalie­produktionen, allt för att klara sig till våren. Tidigaste spridningstidpunkt är den 1 mars och då gäller det att det inte är tjäle eller snö på marken.

Själv investerade Roger Paulsson i ytterligare en tunna till förra säsonge­n för att klara en större belastning på våren och det verkar vara rätt väg att gå för en maskinstation.



Färre inbytestunnor

Claes Lindell på Göma, som säljer Samson flytgödselutrustning i Sverige, berättar att det blir cirka 25 till 30 procent mer som ska spridas på våren nu jämfört med de gamla reglerna. För maskinstationer innebär det att man tvingas i­nvestera mer utan att få mer körning totalt sett över året. Det belastar kalkylen med mer ränta, men det är inte säkert att avskrivningskostnaden ökar.

”Eftersom maskinen används kortare tid varje år håller den längre och kan skrivas ner på sju år i stället för fem år.”

Men förutsättningen för den k­alkyle­n är ju att vi inte blir omsprungna t­ekniskt.

”Kommer det ny viktig teknik måste avskrivningstakten ökas. ”

Claes Lindell berättar att intresset för att investera i nya flytgödseltunnor har varit ungefär det samma nu som tidigare med den skillnaden att de som köper nytt inte lämnar den gamla i inbyte.

”De har kvar den gamla för att klara mer arbete på våren”, säger han.



Ojämnare arbetsbelastning

Enligt Roger Paulsson har det blivit c­irka 20 procent mindre körning per tunna nu när de har en till för att klara vårspridningen och han måste höja p­riset till sina kunder.

”Vi gjorde bara en liten prishöjning i fjol för vi ville först se hur det slog och det var inte några andra prishöjningar heller men nu måste vi höja priset.”

Men det besvärliga är inte investe­ring­e­­n i mer maskinkapacitet utan det är arbetsfördelningen.

”Förr körde vi flytgödsel fram till mitten av december men nu slutar det tvärt tidigt på hösten. Det är ett bekymmer att få tag i bra förare enbart på våren. Vi har fått en ojämnare arbetsbelastning över året och det är ett problem.”



Lagringskapacitet i fält

I Sverige sprids större delen av all flytgödsel av maskinstationer. Roger Paulsson utesluter inte att några försöker blåsa liv i gammal utrustning som finns på gårdarna men tror inte att det blir så lyckat.

”Flytgödseltunnor måste användas kontinuerligt för att fungera. Det är inte roligt att starta upp en maskin som stått i 11 månader.”

En del lantbrukare har tvingats i­nvestera i ökad lagringskapacitet för att klara de nya reglerna och en del av dem har förlagt den nya bassängen på ett strategiskt sätt ute i fälten.

”Då kan man flytta gödsel med lastbil under vintern och ha den på plats till vårspridningen. Det ökar kapaciteten då”, säger Claes Lindell.

Hur de nya reglerna slår exakt vet vi inte förrän efter vårbruket och kanske inte ens då.

”Inget år är det andra likt och ett år kan det fungera med 25 procent mer utan problem medan nästa år blir m­ycket tufft att hinna med.” Av Anders Niléhn

Lantbrukets Affärer * Tejarps Gård * 230 41 Klågerup * Tel 040-40 86 80 * Fax 040-40 86 86 * info@lantbruketsaffarer.se