Start

Sök artikel

Prenumerera

Annonsera Lantbrukets Affärer Lantbrukets Affärer Mjölk

Om oss

Kontakt

Journaliststipendium Info

Efterlyses: Hållbar finansiering av lantbruksforskningen 19164

Author: Lantbrukets Affärer | Posted: | Views: Det dunkelt tänkta är det dunkelt sagda. I en debattartikel i DN i början mars försökte fyra folkpartister med Jan Björklund och Marit Paulsen... i ­spetsen greppa över hela växtnäringsflödet i livsmedelskedjan med över­gödning av Östersjön och alg­blomning som skräckbild. I ett skede när jord­bruket med höjd ­produktivitet och ­riktade åtgärder minskat sitt bidrag till ­övergödningen av haven med mellan 25 och 50 procent kräver de ­handels­gödselavgifterna åter. Till­förseln av kadmium skulle också åtgärdas i samma veva.

Handelsgödselavgifterna ­avskaffades efter många års lobbyarbete 2010 efter att de som samlad kostnad för jord­bruket utgjorde den dominerande delen av det svenska jordbrukets merkostnader, den så kallade ryggsäcken. För användningen av handelsgödsel hade avgifterna en marginell betydelse, eftersom andra faktorer som gröda, årsmån och pris­variationer på handelgödseln innan avgifter och skördade ­produkter spelade större roll för mängden tillförd växtnäring.



Ren skatt på växtodling

Handelsgödselavgifterna hade alltså ingen avgörande effekt på mängden använd växtnäring, utan var en ren skatt på växtodling. Att återföra avgifterna skulle alltså inte ha någon effekt på växtnäringsläckaget. Systematiskt arbete med sänkta kadmiumhalter i fosforgödseln har gjort att tillförseln av kadmium numera är lägre än bortförseln via skörden.

I samband med att avgifterna togs bort fick jordbruket i ­gengäld acceptera successivt höjda dieselskatter de kommande åren utan kompensation. Därmed kunde vän av ordning hoppas att saken var utagerad.

Men det finns faktiskt en sak som väcker viss längtan till­baka till tiden då de så kallade miljöavgifterna fortfarande fanns, och det var den smidiga finansiering av jordbrukets tillämpade ­forskning via SLF som återföring av avgifterna innebar. Som en logisk följd försvann några och 100 miljoner kronor från ­forskningsfinansieringen utan att alternativ erbjudits.



Pengarna i sjön

Mot bakgrund av de höjda dieselskatterna och den borttagna forskningsfinansieringen har staten överkompenserat sig för de avskaffade handelsgödselavgifterna och lantbruket har fått betala två gånger. Det känns riktigt surt, som att kasta pengarna i sjön! Och det som kommer att kännas mest på lång sikt är förlusten av forskningsfinansieringen.

Vi önskar inte avgifterna på handelsgödselmedel tillbaka, men näringen måste hitta ett sätt att långsiktigt finansiera den tillämpade lantbruksforskningen. Den ursprungliga modellen med ”check off money”, där någon del av en procent av priset på ­avsalugrödorna eller på varje kg levererad gris har inte visat sig hållbar. Vinnarna i ett sådant system är de handlare som kan klara sig undan och inte medverkar i uppbörden.



involvera hela värdekedjan

Långsiktig forskning måste ha en långsiktigt hållbar finansiering och det måste samtidigt vara tydligt varifrån pengarna kommer. System som helt bygger på frivillighet är inte hållbara.

Samtidigt vinner hela kedjan från lantbruk till konsument och hälso- och sjukvård på en fortsatt forskningsbaserad utveckling av jordbruket mot ökad produktivitet, kvalitet på produkterna och minskad miljöpåverkan. Därför vore det rimligt att medel till den tillämpade lantbruksforskningen kunde hämtas inte bara från bönderna, utan även från de andra i värdekedjan som drar nytta av forskningsresultaten. Och den trovärdigaste uppbördsmannen för detta är staten.

Vi sveper en glömskans slöja över handelsgödselavgifterna och efterlyser en ny och mer hållbar modell för finansiering av den tillämpade lantbruksforskningen. Och kanske en del av pengarna skulle kunna användas till att utbilda folkpartistiska riksdagsmän och parlamentariker?

Tillbaka

Lantbrukets Affärer * Tejarps Gård * 230 41 Klågerup * Tel 040-40 86 80 * Fax 040-40 86 86 * info@lantbruketsaffarer.se Logga in