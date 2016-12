Start

Spel med kompetensen som insats 20860

Author: Lantbrukets Affärer | Posted: | Views: Lantmännen Lantbruks flytt till Malmö har på ytan gått rätt spårlöst förbi. Men bland lantbrukare i Mellansverige pyr ett missnöje med vad som uppfattas som att Lantmännen överger Mellansverige. Tjänstemän som hoppat av talar om en ny företagskultur där chefen pekar med hela handen. Samtidigt vädrar konkurrenterna morgonluft. Det var i september i fjol som Lantmännen Lantbruk meddelade att de skulle centralisera (”samlokalisera”) ett stort antal tjänster till Malmö. De medlemsnära funktionerna, som säljkåren, blir kvar men det räcker inte anser kritikerna.

”Hela ekonomiavdelningen hamnar i Malmö och det betyder att avståndet till dem man ska göra affärer med blir för stort”, säger en lantbrukare från Mälardalen. Det vore en fördel om Lantbruk befann sig någonstans i mitten av odlingsområdet. Nu blir det som att alla sätter sig längst bak i båten. Kooperationens tidigare historia visar att det lätt blir snett med alltför stark skånsk dominans.

Lantmännen Lantbruks chef Monika Lekander ger en annan bild av flytten till Malmö.

”Vi hade medarbetare med olika administrativa, rikstäckande arbets­uppgifter på ett tjugotal olika platser. De arbetade där enbart på grund av h­istoriska skäl, inga andra”, säger Monika Lekander. ”Vi bestämde oss, i samband med den stora omorganisation vi gjorde av Lantbruk, att satsa på ett huvudkontor för att förbättra effektiviteten. Dessutom kunde det vara trevligt för vår personal att ha flera kollegor på samma arbetsplats. Många av de befattningar som fanns tidigare ändrades också för att anpassa oss till nya behov.”

Många valde att inte följa med till Malmö. Dränerades ni inte på k­ompetens?

”Jo, det fanns förstås folk vi ville ha kvar men som inte ville flytta. Vi tappade en del kompetens men tillfördes också ny. Vi finns nu nära universitet och högskolor vilket gör det lättare att rekrytera.”



Behålla kompetens

Kritiska röster menar att lokaliseringen till Malmö gynnades av att Monika Lekande­r är bosatt i Lund. När Lantmännens ordförande Thomas Bodén får frågan hur det ligger till med det blir svaret:

”Det är en löjlig synpunkt. Lantbruk har alltid haft tyngdpunkten på Malmö och sedan fanns det ett antal spridda funktioner som det ur medlemssynpunkt inte spelar någon roll var de ligger. Det var viktigare att vi fick en gemensam kultur och arbetssätt. Problemet var också att så länge vi hade kvar de utspridda stationeringarna så fanns mentalt något kvar av de gamla föreningarna.”

”För att inte tappa alltför mycket kompetens blev den nya organisationen en kompromiss. Till exempel behöll vi verksamheten i Lidköping. Det blev ändå många vakanser, folk ville inte flytta eller gillade kanske inte det nya arbetssätt som Monika Lekander står för. Men jag är positivt överraskad över hur lätt det gick att fylla upp luckorna i kompetensen.”



Styrelsens beslut "Det var viktigare att vi fick en gemensam

kultur och arbetssätt", säger Thomas Bodén, Lantmännens ordförande. Foto Roland Fransson

Men var Malmöflytten ändå inte Monika Lekanders verk?

”Nej, så går det inte till. Beslutet om flytten ingår i det stora paketet för att få effektivitet i Lantbruk. Det är styrelsen som beslutar om ett förslag som ledningen tagit fram. Om Stockholm kunde varit ett alternativ? Jo, men då var risken uppenbar att vi skulle tappa ännu mer kompetens”, fortsätter Thomas Bodén.

Har du fått många medlemsreaktioner på flytten?

”Ja, det är ju många relationer på det personliga planet som bryts. Det är inget att förvånas över, även om det är beklagligt för dem som drabbas. På distrikts­mötena har det inte varit något hett ämne. Distriktsordförandena har hållits informerade om hela förändringspaketet och jag upplever det inte som att det funnits några kvarstående frågor efter mötena.”



Känns väldigt teoretiskt

En tidigare anställd som inte flyttade med ger en radikalt annorlunda bild av skeendet:

”Jag tror inte att man kommer att vända resultatet i Lantbruk på grund av flytten till Malmö. Så enkelt är det inte som att bara centralisera. Visst, jag kan också se goda skäl till förändringen: Om man tycker kulturen i ett företag är fel ska man göra så här. Genom att skapa osäkerhet får man en kår av lydiga marionetter som låter sig styras av chefen. Om man inte ställer upp på det, kan man lika gärna gå hem – vilket också händer.”

”Det är chefen som bestämmer och arbetet styrs upp i detalj. Sedan kan man anställa nästan vem som helst som kan läsa manualen. Förändringen av företaget känns väldigt teoretisk. Det ska bli spännande att se hur teorin ska övergå i praktik, det har tagit mycket längre tid än väntat. Inte minst genom medias försorg har Lantmännen framgångsrikt fått ut budskapet att Lantbruk är på rätt väg – det tycks vara betydligt svårare att förklara på vilket sätt. ”



Satte fart på konkurrenterna

Spannmålsodlarnas ordförande Per Sandberg känner väl igen kritiken från mellansvenska lantbrukare mot Malmösatsningen:

”Det finns en rätt allmän uppfattning bland lantbrukarna att Lantmännen överger Mellansverige. Även om säljarna finns kvar så menar man att det blir ett Skåneperspektiv på verksamheten. Jag kan själv tycka att det inte borde ha så stor betydelse med tanke på tekniken men att döma av resonemangen är det många som inte tycker så.”

”Fast det verkar som att omflyttningen satt fart på Lantmännens konkurrenter häruppe. Och det är förstås bra.” Svenska Foder inledde i fjol en kraftig satsning på Mellansverige men företagets vd Carsten Klausen understryker med eftertryck att den inte hade något som helst samband med Lantmännens personalomflyttning:

”Vårt beslut om satsningen på Mellan­sverige kom långt innan Lantmännens beslut om att centralisera till Malmö. Svenska Foder vill bli mer rikstäckande, något som vi visade genom köpet av Dille foder i Sundsvall och Östersund. Men om den lokala verksamheten f­örsvinner är det förstås inget som lantbrukarna gillar.”



Sonderar terrängen

”Vi går mot strömmen genom att satsa på en lokal förankring. I dag har vi 19 egna butiker, över 30 på franchisebasis och 200 försäljare. Det betyder att vi finns på 250 ställen och i sommar inviger vi ett nytt huvudkontor i Lidköping. Vi har inga synpunkter på Lantmännens agerande och strategier; de centraliserar, vi gör tvärtom. Man kan inte utan vidare säga vilket som är bäst men vi tror det är väldigt viktigt att lyssna på kunderna”, säger Carsten Klausen.

Fler aktiviteter är att vänta. Uppgifter talar om att DLA Agro, vars medlemma­r är de mindre spannmålsföreningarna samt spannmålshandlare, har tagit 15 procent av den svenska marknaden för växtskydd och konstgödning. De spänner musklerna genom att rekrytera säljare från Gullviks och Lantmännen. Och P­er Sandberg har noterat att Vara L­agerhusförening sonderar terrängen efter spannmål i Närke.

