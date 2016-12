Start

Sök artikel

Prenumerera

Annonsera Lantbrukets Affärer Lantbrukets Affärer Mjölk

Om oss

Kontakt

Journaliststipendium Info

Yrvaket av ny myndighet 18841

Author: Lantbrukets Affärer | Posted: | Views: Fynd av bekämpningsmedel i grundvattentäkter i Skåne beskriver främst de förhållanden som rådde för flera decennier sedan. De halter som hittas ligger långt under acceptabla intag och behandlingen av dricksvatten gör att i princip inget når konsumenterna. Ändå vill Havs- och Vattenmyndigheten in och rota en fungerande process för en bättre miljö. I juni i år presenterade länsstyrelsen i Skåne en rapport om grund­vattenkvaliteten i vattentäkter i Skåne, där 51 olika grundvattenförekomster undersöktes med 141 provpunkter under åren 2007–2010. Av de undersökta vattentäkterna avsåg 117 provplatser kommunala vattentäkter. Syftet med undersökningen var att få en samlad bild av grundvattenkvaliteten i Skåne med fokus på de grundvatten­förekomster som bedöms riskera att inte uppnå god status enligt EUs vattendirektiv. Ett av de områden som man intresserat sig speciellt för är förekomst av kemiska bekämpningsmedel.



Jordbruksmark undantag

Av antalet provplatser är en minoritet, 24 provpunkter, på åkermark. Merparten, 128 undersökta vattentäkter är aktiva eller reservvattentäkter och 117 är kommunala. I många fall omfattas dessa av vattenskyddsområden, även om dessa går så långt tillbaka i tiden som till 1960-tal. Sammanlagt analyserades 245 prov under fyra år.

Proverna analyserades på 33 olika aktiva substanser och nedbrytningsprodukter av dessa, av vilka 15 substanser används i modernt jordbruk. Merparten av de ­analyserade bekämpningsmedlen är förbjudna sedan länge och används inte i praktiskt jordbruk. Förutom bekämpningsmedel undersöktes även förekomsten av klorerade lösningsmedel, tungmetaller, sulfat, klorid, kväve och fosfor.



Långt från risk

Förekomsten av bekämpningsmedel bedöms enligt SGU:s riktvärden, som är att betrakta som miljökvalitetsvärden och inte har någon relation till risk. Som exempel kan nämnas förekomst av bentazon, som har ett accepterat dagligt intag (ADI) på 0,1 mg per kg kroppsvikt. Med det gällande rikt­värdet på 0,1 mikrogram per liter kan en vuxen man dricka 80 kubikmeter vatten varje dag innan han uppnår ADI.

Att halten av ett bekämpningsmedel överstiger riktvärdet säger alltså ingenting om riskerna med att dricka vattnet. Enligt regelverket är förekomst över detektionsgränsen anledning till åtgärd, medan riktvärdet är 0,1 mikrogram per liter.



Redan förbjudna medel

I en tredjedel av provpunkterna återfanns 18 av de 33 undersökta substanserna i något av proverna tagna mellan 2007 och 2010. Den helt dominerande av substansen är BAM (2,6-diklo­bensamid), som tillsammans med atrazin och fyra olika nedbrytningsprodukter av detta återfanns i 112 av 156 fynd, eller 72 procent från 32 grundvattenförekomster. Dessa preparat har varit ur bruk sedan mer än 20 år. Av idag använda substanser gjordes samman­lagt 38 fynd, varav 25 var bentazon.

Av 102 prover från jordbruksmark och golfbanor förekom bekämpningsmedel i 44 prov, eller i 43 procent. Av fynden utgjorde 20 stycken, eller 45 procent, sådana substanser som inte används längre.

Av 127 prover från öppen mark och tätortsmark återfanns bekämpnings­medelsrester i 31 prover, eller 24 procent. Av de fynden utgjorde 25 eller 80 procent förbjudna substanser.

Lite nitrat och tungmetaller

Förekomsten av nitrat låg i tillståndsklass 1 och 2 (mycket låg eller låg halt) i cirka 70 procent av proverna. Några skillnader mellan jordbruksmark och annan mark fanns inte, däremot spelade jordartsförhållanden en stor roll.

När det gäller tungmetaller förekommer de generellt i låga halter. Kvicksilver kunde överhuvudtaget inte påträffas. Kadmium, som utgör ett problem i framför allt brödsäd, återfanns i låga halter i en tredjedel av proven. Något samband med jordbruk och förekomst av kadmium i grundvattnet verkar inte föreligga.

I rapporten dras inga mer långtgående slutsatser, förutom den att ”det är nödvändigt att behovet och användningen av kemisk bekämpning minskar, men även att man fortsätter att arbeta för att rutiner och metoder för hantering och spridning säkerställs och utvecklas liksom rådgivning, skydd, med mera.”

Den förekomst av bekämpningsmedel vi idag kan se i grundvattnet avspeglar ett historiskt förhållande och en användning som inte enbart kan hänföras till jordbruket. De växtskyddsmedel som används idag är väl undersökta och ökade krav på preparaten som sådana men även hantering och användning har också gjort att de negativa miljö­effekterna av användningen med största sannolikhet är mindre än för dem som idag är förbjudna.



Fixa inte det som fungerar

Allt skulle kunna vara väl med detta, men tyvärr gick Havs- och Vattenmyndighetens (Hav) utredare Clas Magnusson ut i media i månadsskiftet juli-augusti och misstänkliggjorde i ett och samma andetag både lantbrukarna och kommunerna.

Mot bakgrund av länsstyrelsens undersökning är det svårt att dra några direkta slutsatser kring vilka ytterligare åtgärder som behövs utöver det som redan görs. Ändå menar Clas ­Magnusson att rapporten tyder på att det inte fungerar till fullo idag, och att det beror på att kommunerna inte upp­fyller sitt uppdrag, utan i stället tar hänsyn till olika särintressen.

Riktigt vad Clas Magnusson menar att Havs- och Vattenmyndigheten ska kunna tillföra i ämnet är minst sagt otydligt, men uppenbarligen vill man bli ytterligare en överrock och vara med och ställa krav. I det här fallet vore det dock en välgärning av sagda myndighet att hålla sina tassar borta från en process som faktiskt fungerar. Av Lennart Wikström

Tillbaka

Lantbrukets Affärer * Tejarps Gård * 230 41 Klågerup * Tel 040-40 86 80 * Fax 040-40 86 86 * info@lantbruketsaffarer.se Logga in