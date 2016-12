Start

Ett hållbart jordbruk behöver GMO 20560

Author: Lantbrukets Affärer | Posted: | Views: GMO ingår i ett hållbart integrerat jordbruk som ska producera livsmedel till en växande befolkning och bidra till att ersätta fossil olja. Men allmänhetens negativa attityd till genmodifierade grödor och bristen på både offentliga och företagsresurser i Europa riskerar att placera europeiskt lantbruk i periferin.

Frågan är inte om det går att bedriva ett hållbart jordbruk med GMO, utan om det går utan GMO. I sin bok ’Tomorrows Table’ beskriver de två amerikanska forskarna Raoul Adamchak och Pamela Ronald hur de ser att ekologisk produktion och modern genteknik kan integreras. Det är många som välkomnat deras bok, och som efterlyser ett mer integrerat synsätt på modernt jordbruk.

Ekologiskt räcker inte. I Sverige står trots högt satta mål och politiska ambitioner ekologiskt för bara cirka sju procent av livsmedelsmarknaden. I USA är bara en halv procent av konsumerade kalorier från ekologiskt produktion.



Ekologisk sekterism

Det finns en övertro på den ekologiska produktionens möjligheter och ett sekteristiskt beteende bland ekologiska odlare, där man inte vill eller vågar gå utanför den egna kretsens normer, menar författarna.

”För mig är det både julafton och födelsedag att få hälsa Pamela och Raoul välkomna, och att KSLA kan genomföra det här seminariet”, inledde Annika Åhnberg KSLAs semiarium om hållbart jordbruk och dess behov av modern bioteknik, som hölls i Stockholm den

30 augusti i år.

”Vårt äktenskap är rätt ovanligt, ­eftersom det förenar en ekologisk ­lantbrukare och en växtgenetiker”, ­konstaterade Raoul Adamchuk. ”Vi såg båda problemen med det odlingssystem vi har med stora variationer i ­produktivietet och allvarliga miljö­störningar beroende på användningen av pesticider, handelsgödsel och jord­erosion.”



Ekologiskt inte tillräckligt

”Samtidigt står vi inför en växande världsbefolkning och ett varmare klimat med mer extrema vädertyper”, sa Pamela Ronald. ”Vi behöver fokusera på ett jordbruk, som är mer socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbart.”

”Då räcker det inte med ekologiskt jordbruk”, fortsatte hon ”Det finns en mängd skadegörare som inte går att hantera, det finns inte tillräckligt med organiska gödsel­medel och ­skördarna är låga. Tillsammans leder detta till alltför dyra produkter. Här kan modern genteknik bidra till ökad hållbarhet.”



Goda exempel

Som exempel på GM-grödor som ger ökad hållbarhet tog Pamela upp en virusresistent papaya, utan vilken det i princip inte går att odla papaya på Hawaii idag. Hon tog också upp BT-bomull som ett tydligt exempel på minskad användning av växtskyddsmedel.

”Ett annan gröda som jag själv arbetat med är ris som tål att översvämmas under en längre period än vad traditonella sorter tål, och som ökade skördarna vid översvämning tre gånger.”

Pamela menar också att herbicidresistenta grödor har lett till ökad hållbarhet genom en övergång till mindre skadliga ogräsmedel, minskade utsläpp av växthusgaser och minskad jorderosion genom reducerad jordbearbetning.”

”Men riskerna för herbicidresistenta ogräs gör att vi behöver komplettera med alternativa herbicider, bättre växtföljder och jordbearbetning. För mig går det inte att se odling av GM-grödor som åtskilt från odlingssystemet. Så länge människor svälter eller dör av undernäring förstår jag inte hur människor kan säga att de inte tror på GMO”, avslutade Pamela.



GMO påverkar

För ett svenskt öra låter inte detta med ett mer integrerat synsätt så kontro­versiellt, däremot är acceptansen för GMO mycket högre i USA än i Sverige.

”Den moderna biotekniken lyfter två viktiga frågor”, sa Sven-Ove Hansson, koordinator för bioteknikprogrammet Biotech Mistra. ”Den ena är hur den ­tekniska utvecklingen påverkar marknadens beslut och den andra hur den önskade sociala utvecklingen påverkas.”

”Regleringen av GMO inom EU driver upp kostnaderna för företagen som utvecklar grödorna och den snedvrider också förhållandet mellan GMO och andra avancerade gentekniker. Det gör att företagen strävar efter patent och största möjliga kontroll över odlingen av grödorna. Dessutom påverkar ­kostnaderna vilka egenskaper företagen satsar på att utveckla.”

”Frågan är på vilket sätt reglerings­systemet skulle kunna användas till att få företagen att utveckla grödor med socialt mer eftersträvansvärda egen­skaper, exempelvis inom hälsoområdet. Här finns en parallell till utvecklingen av mobiltelefonerna, där nyttan är mer omedelbar och gör att tekniken inte ifrågasätts på samma sätt.”

”Jag ifrågasätter det hållbara i Europas intolerans gentemot GMO. Det gör att vi halkar efter övriga världen när det gäller att kunna ta till oss en teknik som sanno­likt ökar prodiuktiviteten, och därmed också ökar tillgången till mat globalt.”



Biotekniken ingen lösning

”Det som kan uppnås med GMO är många gånger baserat mer på tro än på fakta”, sa Jan Bengtsson, professor i ekologi på SLU. ”Biotekniken erbjuder viktiga och eleganta verktyg för att bättre förstå genetiska och biologiska ­mekanismer, men är inte lika betydelsefulla för produktionen i jordbruket.”

Jan menade att de egenskaper som behövs för att öka produktiviteten och höja skördarna är kopplade till grödornas grundläggande vitalitet och har mejslats fram genom många års generationer styrd evolution.

”Det gör det högst riskabelt att manipulera de egenskaperna, och risken är att växten förlorar någon annan fördel om vi går in och modifierar produktionsegenskaper. Att mätta världen kräver andra insatser än växtbioteknik, exempelvis förbättrade produktionssystem och ändrade matvanor”, avslutade Jan.



GMO lämnar Europa

”Jag har inte en aning om vart forskningen i växtbioteknik i Europa är på väg, men helt klart är GM-grödorna på väg bort”, konstaterade professor Sten Stymne, SLU. ”Om vi ser globalt är 75 procent av all soja som odlas,

82 procent av all bomull och 26 procent av all raps GM-grödor.”

Sammanlagt odlas GM-grödor på cirka 11 procent av världens åkerareal, och i Europa är det sammanlagt 100 000 ha.

När GM-majs godkänts av EU 1998 lades ett omedelbart femårigt ­moratorium på odling. När stärkelse­potatisen Amflora skulle odlas för utsäde i norra Sverige blockerade Greenpeace lagret och hindrade på så sätt ­planteringen. Flera länder inom EU har förbjudit odling av sorten.

”Den utvecklingen gjorde att BASF flyttade sin GM-forskning till USA”, kommenterade Sten.

Men det finns tecken på ändrade attityder. Det kommer allt fler ­exempel på GM-grödor med mer tydliga ­konsumentfördelar, medierna är mer öppna, miljöorganisationerna mindre aggressiva och de stora företagens dominans minskar tack vare framväxten av lägre utvecklingskostnader och patent som går ut.

”Med industrin borta brådskar det med en offentlig finansiering av den moderna växtbiotekniska forskningen om vi ska kunna rädda den vetenskapliga kompetensen.”



Ny grön revolution

”Om mindre än 40 år kommer hälften av jordens befolkning att bo i områden som inte kan producera tillräckligt med mat. Det innebär att vi måste åstadkomma en ny grön revolution på de arealer som odlas idag, och som kan odlas utan kostsam bevattning”, sa Johan Rockström, Stockholm Resilience Centre.

Johan menar att vi gör mycket annat som hotar naturen mer än GMO, och de traditionella verktyg vi har tillgång till räcker inte för att överbrygga klyftan mellan framtida behov och dagens produktionsresurser.

”Vi behöver investera i ökad ­produktion, och det kan vi göra genom att skapa innovativa system som integrerar mark, vatten, växtnäring och odlingsteknik.”



Vill se bevis

”Ekologiska odlare är i grunden emot GMO. Men under förutsättning att produktionen är hållbar, att vi kan bevara mervärdet på våra produkter, att det är egenskaper till nytta för konsumenterna och att det inte innebär att våra odlare hamnar i rätten kanske vi skulle kunna ändra vår inställning”, sa Carl-Erik Ehrenkrona, ordförande för Ekologiska odlare. ”Visa oss ett gott exempel!” Av Lennart Wikström

