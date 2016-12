Start

Dags att börja granska eko 20224

Med tanke på att bara fyra procent av alla livsmedels om säljs i landets butiker är ekologiska – och därav en stor del importerat – är det ovanligt mycket väsen kring detta hårt reglerade produktionssystem. Få områden erhåller ett så stort stöd från våra gemensamma skattemedel. På ­Jordbruksverkets hemsida finns följande stöd till ekologisk produktion angivna:

• Miljöersättning för certifierad eller kretsloppsinriktad ­produktion

• Stöd för kvalitetscertifiering

• Stöd för mervärden i jordbruket

• Stöd till ökad tillgång på svenska ekologiska produkter

• Företagsstöd för kompetensutveckling

• Projektstöd för kompetensutveckling

• Stöd för försöks- och utvecklingsverksamhet inom ekologisk produktion.

Förutom de riktade stöden har både stat och kommun fastställda mål när det gäller andelen inköpta ekologiska livsmedel.



Osäker bakgrund

Mot bakgrund av denna massiva uppbackning borde man förvänta sig att det finns en lika massiv vetenskaplig dokumentation om den ekologiska produktionens fördelar jämfört med andra produktionsformer, som inte åtnjuter samma stöd. Men trots forskning under decennier med syfte att just finna stöd för fördelar med ekologisk produktion ur miljö och hälsosynpunkt, framstår en alltmer otydlig bild som snarare talar till den konventionella produktionens fördel.

Speciellt tydlig blir detta när det gäller klimatpåverkan, där den lägre produktiviteten i den ekologiska produktionen leder till större klimatpåverkan per producerad enhet. Detta gäller även andra miljöfaktorer, som växtnäringsläckage, när man tar hänsyn till det ökade arealbehovet.

Denna bild stöds också av det faktum att 15,7 procent av åker­arealen är ekologiskt certifierad eller under omställning, medan ekologiska produkter svarar för endast 4 procent av livsmedels­försäljningen i butik.



Eget kontrollsystem

Kontrollen av livsmedelsproduktion, försäljning och servering i restaurang och storhushåll sköts av kommunerna med stöd av ­livsmedelsverket, medan kontrollen av primärproduktionen sker under översyn av Jordbruksverket. Livsmedelskontroll gjordes 2011 på 43 000 anläggningar, varav 70 procent var oanmälda.

Kontroll av den ekologiska produktionen sköts av fem kommersiella godkända kontrollorgan. Under 2011 kontrollerades 6 333 odlare och livsmedelsproducenter. 95 procent av kontrollerna var anmälda och man fann trots detta avvikelser hos 74 procent av besökta lantbruk.



Sluta dalta

Det är dags att sluta dalta med den ekologiska produktionen och i stället granska den, och betrakta den för vad den är, en lyckad marknadsinnovation, men en produktionsform som varken är mer hållbar eller mer produktiv än andra.

Media borde vara lika kritiska i sin granskning av den ekologiska produktionen som av annan livsmedelsproduktion. Politiker och beslutsfattare borde i enlighet med svensk myndighetstradition vara lika noga med att grunda sina beslut om ekologisk produktion på vetenskap och beprövad erfarenhet som inom områdena infrastruktur, sjukvård eller utbildning.

Det är ”… kanske inte så framåtsyftande att ensidigt stödja ett jordbruk som definierar bort viss kunskap och viss teknik, såsom ekojordbruket gör, och som dessutom har ett starkt egenintresse av att värna sin särart”, konstaterar professor Torbjörn Fagerström, SLU, i en debattartikel i Dagens industri den 13 oktober i år. Vi kan bara instämma.

