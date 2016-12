Start

Sök artikel

Prenumerera

Annonsera Lantbrukets Affärer Lantbrukets Affärer Mjölk

Om oss

Kontakt

Journaliststipendium Info

Större lantbruk kräver nytt ledarskap 19467

Author: Lantbrukets Affärer | Posted: | Views: Ökad känslighet för besvärligt höstväder och tillväxttrösklar pekar på behovet av nya modeller för ledning och styrning av lantbruksföretag. Det gäller både växtodling och mjölkproduktion. Rådgivare och lantbrukare fortsätter att brottas med problemet med stagnerande spannmålsskördar. Historiskt kan vi blicka bakåt och följa en i det närmaste enastående utveckling under många årtionden. Nu konsta­terar många att ökningen av skördarna börjar avta, ligger still eller i vissa fall även sjunker något. Men bilden är inte helt entydig och eftersom det handlar om små förändringar försvinner de i lätt i den över­gripande statistiken. Därmed blir det svårt att rent vetenskapligt hitta orsaken. Stor skillnad mellan gårdar

Lars Törner som tidigare var verksamhetsledare för Odling i Balans har samman­ställt resultaten från flera av deras pilotgårdar. Även där varierar resultaten. Den officiella skördestatisktiken för höstvete för Skåne visar en tydlig ökning fram till 2002–2003, för att därefter stabiliseras eller avta något.

För enskilda gårdar blir bilden mindre entydig. Egonsborg ligger utanför Trelleborg i ett område med landets allra bästa växtodlingsjordar. Där har höstvete­skördarna stabiliserats på en hög nivå kring nio ton under 2000-talet. Sjöstorp, en av pilotgårdarna som ligger strax norr om Dalby, också med mycket goda förutsättningar, visar en stigande tendens.

Det var först rådgivare i Mellan­sverige som slog larm om de avtagande skördarna. Statistiken från SCB visar att detta stämmer för perioden 1993–2005, där Östergötland visar en klart sjunkande tendens. Sedan dess har genomsnittsskördarna stigit igen till samma nivå eller över skördenivån vid mitten av 1990–talet.



Både upp och ner i Mellansverige ”Ledarskapet måste hantera både produktion, ­organisation och marknad för att nå bästa resultat”, menar Dave Servin, Partnerskap Alnarp.

För Odling i Balans pilotgård Broby utanför Vadstena har dock skördenivån i höstvete sedan 1990 sjunkit. På Hacksta, som ligger i Mälardalen söder om En­köping, har i stället höstveteskördarna stigit med motsvarande som Broby sjunkit.

Det går alltså att med statistik och enskilda exempel visa både att skördarna skulle öka och att de skulle minska. Den allmänna uppfattningen är dock att de kontinuerliga skördeökningar, som vi mer eller mindre tog för givna under förra seklet, under de senaste åren visat sig mycket svårare att hämta hem. Förklaringarna till detta har i stor utsträckning sökts i biologi och markförhållanden. Försämrad markstruktur, sämre växt­följder, minskad mullhalt, minskad gödslingsintensitet, lång­sammare framsteg i växtförädlingen och mer extremväder är några av förslagen.



Spannmålspriset avgörande

Fram till 2007 sjönk spannmålspriserna i en utveckling som på sikt närmade sig noll, något som ledde till fokus på sänkta kostnader och minskad intensitet. När sedan priset steg kraftigt blev det intressant att jaga det sista kilot igen och insatserna ökade. Detta kan skönjas i den svaga ökning av skördarna som kan avläsas i statistiken för de senaste åren.

Variationerna mellan områden, år och gårdar är ofta större än de relativt begränsade årliga förändringarna i stati­stiken. Det gör att rådgivare börjar söka förklaringen till de upplevt minskade skördarna i skillnader hur lantbrukarna driver sina företag. Det är alltså inte fråga om en enskild faktor, utan en fråga om hur väl lantbrukarna hanterar alla påverkande faktorer, biologiska, tekniska och ekonomiska.



Flera faktorer i management

Partnerskap Alnarp ordnade i september seminariet Forskning, innovation och management inom lantbruket på Alnarp. Där lyfte partnerskapets koordinator Dave Servin fram ledarskapets betydelse.

”Management inom växtodling rymmer ett antal variabler”, sade Dave. ”De är framför allt agronomi, teknik, marknad och ekonomi, ledarskap och timing. När det gäller de tekniska frågorna med agronomi och maskiner och senaste tekniken hänger lantbruksföretagen med.”

”Men där de stora enheterna missar är i timingen. Detta gäller i synnerhet de som inte har lång erfarenhet av att göra bearbetning, sådd, gödsling, bekämpning och även skörd när det är som mest lägligt. Ledarskapet måste hantera både produktion, organisation och marknad för att nå bästa resultat.”



Skillnader maskerar ökning ”Företagen skiljer sig inte mycket åt när det gäller kostnader för insatsmedel, maskiner eller lön, utan den faktor som skiljer dem åt är avkastningen”, påpekade Anders Krafft, Lantmännen Lantbruk.

Växtråd ingår i Lantmännen Lantbruk och organisationen har arbetat med rådgivning för individuella kunder i Mälardalen sedan början av 1982. Idag arbetar sex rådgivare med 700 kunder med utgångspunkt från kontoren i Uppsala och Norrköping. Den driftekonomiska analysmodellen DEKA har använts under hela tiden och har omfattat mellan 15 och 80 företag över åren.

”Skördarna i höstvete hos de som ingår i analysen varierar från strax under fem ton till de högsta kring nio ton med ett medianvärde på 6,5 ton”, berättade Anders Krafft, Växtråd. ”Från 1992 har medelskörden stigit från 5,6 ton till strax över sex ton per hektar. Variationerna mellan åren har varit stora, från 4,5 ton per hektar 1985 till sju ton 2004, och tendensen varierar också mycket mellan företagen.”



Smalt höstvetefönster

Anders framhöll årsmånens betydelse. För de mellansvenska växtodlingsföretagen utgör höstvete den dominerande grödan och lantbrukarna försöker alltid maximera arealen höstvete. Det innebär att förhållandena under skörd och mellan skörd och sådd är ytterst viktiga. Tidsfönstret från skörd i mitten av augusti till sådd i början av september är begränsande.

I den ekonomiska jämförelsen mellan företagen varierar TB2 från 3 000 kronor per hektar för de fem mest lönsamma till ett minus på cirka 600 kronor per hektar för de fem företagen med

sämst ­lönsamhet.

”Företagen skiljer sig inte mycket åt när det gäller kostnader för insatsmedel, maskiner eller lön, utan den faktor som skiljer företagen åt är avkastningen. De fem i topp har en genomsnittlig skörde­intäkt på 8 000 kronor, medan de fem med sämst resultat bara har intäkter på drygt 4 000 kronor per hektar.



600 hektar tröskel

Anders menar att skillnaden i resultat beror på ledarskap och timing. Det smala tidsfönstret mellan skörd och sådd gör att allt arbete måste hinnas med på mycket kort tid.

”Detta är en management- och storleksfråga”, sade Anders och gav som exempel en gård som gick från 370 till 600 hektar växtodling i ett steg.

”Upp till 370 hektar låg gården över medel för samtliga våra gårdar, men när arealen kom upp till 600 hektar förlorade gården sin timing och avkastningen föll under genomsnittet. Vi kan också se att det fanns ett samband mellan sjunkande genomsnittsavkastning och stigande areal, i synnerhet under år med besvärliga förhållanden vid skörd och sådd, då läglighetseffekterna slår igenom mer.”

Drivkraften för storleksrationaliseringen är framför allt maskin- och arbetskostnaderna, som tydligt sjunker med ökande areal. För Odling i Balans pilotgård Broby utanför Vadstena har dock skördenivån i höstvete sedan 1990 sjunkit. På Hacksta, som ligger i Mälardalen söder om En­köping, har i stället höstveteskördarna stigit med motsvarande som Broby sjunkit.Det går alltså att med statistik och enskilda exempel visa både att skördarna skulle öka och att de skulle minska. Den allmänna uppfattningen är dock att de kontinuerliga skördeökningar, som vi mer eller mindre tog för givna under förra seklet, under de senaste åren visat sig mycket svårare att hämta hem. Förklaringarna till detta har i stor utsträckning sökts i biologi och markförhållanden. Försämrad markstruktur, sämre växt­följder, minskad mullhalt, minskad gödslingsintensitet, lång­sammare framsteg i växtförädlingen och mer extremväder är några av förslagen.Fram till 2007 sjönk spannmålspriserna i en utveckling som på sikt närmade sig noll, något som ledde till fokus på sänkta kostnader och minskad intensitet. När sedan priset steg kraftigt blev det intressant att jaga det sista kilot igen och insatserna ökade. Detta kan skönjas i den svaga ökning av skördarna som kan avläsas i statistiken för de senaste åren.Variationerna mellan områden, år och gårdar är ofta större än de relativt begränsade årliga förändringarna i stati­stiken. Det gör att rådgivare börjar söka förklaringen till de upplevt minskade skördarna i skillnader hur lantbrukarna driver sina företag. Det är alltså inte fråga om en enskild faktor, utan en fråga om hur väl lantbrukarna hanterar alla påverkande faktorer, biologiska, tekniska och ekonomiska.Partnerskap Alnarp ordnade i september seminariet Forskning, innovation och management inom lantbruket på Alnarp. Där lyfte partnerskapets koordinator Dave Servin fram ledarskapets betydelse.”Management inom växtodling rymmer ett antal variabler”, sade Dave. ”De är framför allt agronomi, teknik, marknad och ekonomi, ledarskap och timing. När det gäller de tekniska frågorna med agronomi och maskiner och senaste tekniken hänger lantbruksföretagen med.””Men där de stora enheterna missar är i timingen. Detta gäller i synnerhet de som inte har lång erfarenhet av att göra bearbetning, sådd, gödsling, bekämpning och även skörd när det är som mest lägligt. Ledarskapet måste hantera både produktion, organisation och marknad för att nå bästa resultat.”Växtråd ingår i Lantmännen Lantbruk och organisationen har arbetat med rådgivning för individuella kunder i Mälardalen sedan början av 1982. Idag arbetar sex rådgivare med 700 kunder med utgångspunkt från kontoren i Uppsala och Norrköping. Den driftekonomiska analysmodellen DEKA har använts under hela tiden och har omfattat mellan 15 och 80 företag över åren.”Skördarna i höstvete hos de som ingår i analysen varierar från strax under fem ton till de högsta kring nio ton med ett medianvärde på 6,5 ton”, berättade Anders Krafft, Växtråd. ”Från 1992 har medelskörden stigit från 5,6 ton till strax över sex ton per hektar. Variationerna mellan åren har varit stora, från 4,5 ton per hektar 1985 till sju ton 2004, och tendensen varierar också mycket mellan företagen.”Anders framhöll årsmånens betydelse. För de mellansvenska växtodlingsföretagen utgör höstvete den dominerande grödan och lantbrukarna försöker alltid maximera arealen höstvete. Det innebär att förhållandena under skörd och mellan skörd och sådd är ytterst viktiga. Tidsfönstret från skörd i mitten av augusti till sådd i början av september är begränsande.I den ekonomiska jämförelsen mellan företagen varierar TB2 från 3 000 kronor per hektar för de fem mest lönsamma till ett minus på cirka 600 kronor per hektar för de fem företagen medsämst ­lönsamhet.”Företagen skiljer sig inte mycket åt när det gäller kostnader för insatsmedel, maskiner eller lön, utan den faktor som skiljer företagen åt är avkastningen. De fem i topp har en genomsnittlig skörde­intäkt på 8 000 kronor, medan de fem med sämst resultat bara har intäkter på drygt 4 000 kronor per hektar.Anders menar att skillnaden i resultat beror på ledarskap och timing. Det smala tidsfönstret mellan skörd och sådd gör att allt arbete måste hinnas med på mycket kort tid.”Detta är en management- och storleksfråga”, sade Anders och gav som exempel en gård som gick från 370 till 600 hektar växtodling i ett steg.”Upp till 370 hektar låg gården över medel för samtliga våra gårdar, men när arealen kom upp till 600 hektar förlorade gården sin timing och avkastningen föll under genomsnittet. Vi kan också se att det fanns ett samband mellan sjunkande genomsnittsavkastning och stigande areal, i synnerhet under år med besvärliga förhållanden vid skörd och sådd, då läglighetseffekterna slår igenom mer.”Drivkraften för storleksrationaliseringen är framför allt maskin- och arbetskostnaderna, som tydligt sjunker med ökande areal. Avkastningen allt viktigare Kenneth Olsson, LRF Konsult: ”Vi behöver fokusera mer på avkastning. En kostnadsjakt som går ut över avkastningen är av ondo.”

”Låga kostnader har stor betydelse vid låga prisnivåer, men med stigande priser och höga kvalitetstillägg blir avkastning och kvalitet viktigare. Nya sorter kan förbättra avkastningen, och vi tror också att försummad fosforgödsling börjar få effekt. Dessutom behöver dränering och avvattning ses över. Men det tar inte bort det faktum att större företag är mer exponerade för risk.”

De större växtodlingsföretagen i Mellan­sverige, där höstvete är så dominerande, behöver hitta nya vägar för att minska läglighetseffekterna. Det kan dels vara en ren organisatorisk fråga, men exempelvis kan en ny gröda i växtföljden förutom förfruktseffekter även skapa underlag för ökad total areal genom minskade risker vid ogynnsamt väder.



Mer flexibelt i söder

För växtodlingsföretag i södra Sverige kommer läglighetströskeln vid betydligt större arealer än i Mellansverige. Detta beror dels på ett betydligt större fönster mellan skörd och sådd, dels på bättre växtföljder med fler omväxlingsgrödor.

Kenneth Ohlsson, LRF Konsult i Ängelholm, bekräftade erfarenheterna från Växtråd.

”Det finns en tydlig koppling mellan avkastning och storlek. Gårdar som växer för snabbt klarar inte att hålla uppe avkastningen”, sade Kenneth. ”Flexibiliteten att möta förändringar minskar med ökad storlek. Många större gårdar investerar också i färre och större maskiner, vilket gör dem mer sårbara. Här kanske de i stället borde arbeta med parallella trösk- och såkedjor.”



Högt kapacitetsutnyttjande

Stora företag får höga krav på kapacitets­utnyttjande och det gör att det sällan blir tid för korrektion. Inom mjölk­produktionen finns en liknande tröskeleffekt som den Anders redogjorde för. Data från Svensk Mjölk visar att gårdar med strax under 200 kor har bättre lönsamhet än större gårdar.

”Det finns exempel på gårdar med över 40 mantimmar per ko med alltför många anställda”, sade Kenneth. ”De stora mjölkföretagen får fort höga samordningskostnader och får även höga kostnader för inomgårdstransporter.”

”Vi behöver fokusera mer på avkastning. En kostnadsjakt som går ut över avkastningen är av ondo”, avslutade Kenneth. ”Låga kostnader har stor betydelse vid låga prisnivåer, men med stigande priser och höga kvalitetstillägg blir avkastning och kvalitet viktigare. Nya sorter kan förbättra avkastningen, och vi tror också att försummad fosforgödsling börjar få effekt. Dessutom behöver dränering och avvattning ses över. Men det tar inte bort det faktum att större företag är mer exponerade för risk.”De större växtodlingsföretagen i Mellan­sverige, där höstvete är så dominerande, behöver hitta nya vägar för att minska läglighetseffekterna. Det kan dels vara en ren organisatorisk fråga, men exempelvis kan en ny gröda i växtföljden förutom förfruktseffekter även skapa underlag för ökad total areal genom minskade risker vid ogynnsamt väder.För växtodlingsföretag i södra Sverige kommer läglighetströskeln vid betydligt större arealer än i Mellansverige. Detta beror dels på ett betydligt större fönster mellan skörd och sådd, dels på bättre växtföljder med fler omväxlingsgrödor.Kenneth Ohlsson, LRF Konsult i Ängelholm, bekräftade erfarenheterna från Växtråd.”Det finns en tydlig koppling mellan avkastning och storlek. Gårdar som växer för snabbt klarar inte att hålla uppe avkastningen”, sade Kenneth. ”Flexibiliteten att möta förändringar minskar med ökad storlek. Många större gårdar investerar också i färre och större maskiner, vilket gör dem mer sårbara. Här kanske de i stället borde arbeta med parallella trösk- och såkedjor.”Stora företag får höga krav på kapacitets­utnyttjande och det gör att det sällan blir tid för korrektion. Inom mjölk­produktionen finns en liknande tröskeleffekt som den Anders redogjorde för. Data från Svensk Mjölk visar att gårdar med strax under 200 kor har bättre lönsamhet än större gårdar.”Det finns exempel på gårdar med över 40 mantimmar per ko med alltför många anställda”, sade Kenneth. ”De stora mjölkföretagen får fort höga samordningskostnader och får även höga kostnader för inomgårdstransporter.””Vi behöver fokusera mer på avkastning. En kostnadsjakt som går ut över avkastningen är av ondo”, avslutade Kenneth. Av Lennart Wikström

Tillbaka

Lantbrukets Affärer * Tejarps Gård * 230 41 Klågerup * Tel 040-40 86 80 * Fax 040-40 86 86 * info@lantbruketsaffarer.se Logga in