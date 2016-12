Start

Ladugårdstaket som elproducent – en lösning för framtiden?

Author: Lantbrukets Affärer | Posted: | Views: Utvecklingen har gått snabbt framåt och kinesisk prispress har satt sina tydliga spår. Nu börjar det bli ekonomiskt intressant att satsa på solcellpaneler. Dessutom fungerar de som bäst när det är kallt.

”Så svenska förhållanden är egentligen idealiska ur den aspekten”, säger Magnus Nilsson på Glava Energy Center utanför Arvika. Med nuvarande elpris tar det, med 45 procents investeringsbidrag, ­mellan åtta och tio år att nå break even på en solcellsinvestering.

”Men det är 25 års garanti på dem och resten av solcellernas livstid är det bara vinst. De är ju dessutom i princip underhållsfria, för väder och vind sköter renhållningen”, säger Magnus Nilsson.

Med höjda elpriser går det förstås ännu snabbare att nå vinst på investeringen och allra lönsammast är det att använda den producerade elen direkt. Då handlar det om likström. Men energin går också att omvandla till växelström och då kan den levereras ut på nätet.

”Nettodelning, alltså att man kvittar levererad el mot el man själv förbrukar från nätet, finns det fortfarande inget lagstöd för men en del nätbolag går ut och erbjuder det ändå, till exempel Mälarenergi.”



Hoppas på lagändring

Magnus Nilsson hoppas att det snart kommer en lagändring som innebär att det blir fritt fram för nettodelning eftersom det sannolikt kommer att innebära ett lyft för sol­cellerna. Någon lösning som den man har i Tyskland tror han däremot inte är i sikte, även om den hade inneburit ett enormt uppsving för solenergin.

”Där får producenterna idag mer betalt för den el de producerar och levererar än för den de köper. Därför svarar nu solenergin för 20 procent av den totala förnybara energi som produceras där och i somras steg andelen under en period till 50 procent av hela landets elförbrukning.”



Gynnsamma förutsättningar Ladugårdstak och tak på maskinhallar – en perfekt hemmiljö för solcellpaneler. Blir förutsättningarna de rätta lär de bli lika vanliga på svenska ladugårdar som på tyska. Foto: Nordic Solar

Solenergi är fortfarande en ganska dyr energiform och därför krävs långsiktigt gynnsamma förutsättningar för att skapa en marknad och för att få fler att våga investera.

Även i Italien har det varit en rejäl boost för solenergi.

”Bara i år byggdes där ut lika mycket solenergi som den installerade svenska kärnkraften pro­ducerar!”

Så potential finns. För svenskt vidkommande är det hela bara i sin linda, men branschen växer med runt 40 procent per år.

”Lantbruksbyggnader i rätt väderstreck är väldigt väl lämpade för att bära solcellpaneler. Gärna sådana med branta tak­lutningar. På en helårskalkyl är 40 graders lutning det optimala men man tappar heller inte särskilt mycket på 30 graders lutning. Annars är de nya ladugårdarna med 22 graders taklutning de billigaste att bygga på och man har även bra soltid på dessa”, förklarar Magnus Nilsson.



Kallt är bra

För svenska förhållanden är en brantare lutning att föredra eftersom snö då inte blir hängande på solpanelernas glatta ytor. Våren är dessutom ”högtiden” för denna teknik eftersom verkningsgraden stiger med låga temperaturer och reflekterande snö ger extra mycket solljus in. Verkningsgraden här är därför högre än i exempelvis Afrika, även om dessa länder förstås vinner på fler soltimmar över året.

”Den stora fördelen är att det är en tyst och problemfri energiform, inte alls som vindkraft. Anläggningarna är i princip underhållsfria”, förklarar Magnus Nilsson.

För takkonstruktioner kommer allt fler byggnadsintegrerade system, men än så länge dominerar de traditionella.

”Investeringskostnaden är mellan 15 och 25 kronor per Watt och effekten är cirka 0,15 kW per kvadratmeter, så vinst kan än så länge bara uppnås med hjälp av solcellstödet som nu löper ut. En förlängning av detta stöd är aviserad men inte klubbad i riksdagen ännu.”



Nettomätning

Vad finns det då för nackdelar? Den största nackdelen, förutom priset, är förstås att de bara producerar el dagtid och att ackumulera energin i batterier drar upp kostnaden rejält. Det kan utjämnas genom ett avtal med nätägaren om netto­mätning, där utlevererad el kvittas mot konsumerad. En proposition om detta är också aktuell nu, men ännu inte antagen.

Den el som produceras kan användas för ekonomibyggnader och bostadshus, kylning av mjölktankar sommartid och drivning av belysningsstolpar utan ­nätanslutning. Andra varianter är soldrivna elstängsel eller el för att driva ventilation i växthus.

Av Ulf C Nilsson

