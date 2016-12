Start

Svenska mjölkföretag måste bryta ”ljudvallen” 21696

Author: Lantbrukets Affärer | Posted: | Views: Stordriftsfördelar och tillväxt gör att svensk mjölkproduktion fortsätter att omstruktureras med oförminskad styrka. Men störst är inte alltid vackrast. Det verkar finnas en osynlig gräns vid 183 mjölkkor bortom vilken lönsamheten i produktionen avtar. Mjölkproduktion drivs liksom all jordbruksproduktion av behovet av att öka volym och omsättning för att kunna utveckla företaget. Under november månad kunde Svensk Mjölk konstatera att antalet mjölkbesättningar nu är under femtusen. Storleksrationaliseringen inom mjölkproduktionen pågår alltså med oförminskad styrka.



Produktionen minskar

I takt med att de blir färre blir de också större. Utbyggnaden av nya ko­platser ­hinner dock inte riktig med i den takt som de försvinner på gårdar som läggs ned. Sedan 2005 har tre av åtta ­mjölkgårdar lagts ned, medelstorleken har ökat från 46 kor per företag till

66 kor idag. Dagens 346 000 kor klarar trots en ­produktivitetsökning på

2,4 procent sedan 2005 inte av att ­leverera mer än 79 procent av den tilldelade nationella mjölkkvoten. ­Minskningarna i levererad volym är störst i västra Götaland och i Jämtland.

På de fem senaste åren har korna främst minskat på företag med ­färre än 50 kor, där de minskat med 40 ­procent, medan antalet kor på gårdar med ­mellan 50 och 100 kor har ­minskat med

12,5 procent. På besättningar med fler än 100 kor har antalet kor ökat. Störst

är ökningen i besättningar med

300 kor eller fler, där antalet ökat med 135 ­procent. Fortfarande finns dock tre ­fjärdedelar av alla kor på besättningar med färre än 150 mjölkkor.



Tillväxt döljer problem

För de företag som ökar sin produktion leder det till ökad volym och ökade intäkter, något som är mycket positivt för möjlighet att skapa lönsamma och utvecklingsbara företag. Tillväxteffekten med ökade intäkter fortsäter i princip så länge företaget fortsätter att växa, och har en benägenhet att tillsammans med föreställningen om tillväxtens fördelar överskugga effekterna på lönsamhet.

Men tillväxten fungerar också som en drog som döljer problem den skapar.

Jakob Söderberg på Svensk Mjölk väckte viss uppmärksamhet när han kunde visa att det som alla trodde skulle vara en rät linje med ökad lönsamhet med ökande besättningsstorlek var en kurva med ett tydligt maximum.



Optimal storlek

I den efterkalkyl som Svensk Mjölk ­erbjuder sina kunder räknas bland annat TB2 per kilo mjölk fram som ett ­nyckeltal. Vid en analys av ett 30-tal företag framkommer en kurva med en ökande lönsamhet vid ökade ­besättningsstorlek upp till 183 mjölkkor. Därefter vänder kurvan neråt och når en lönsamhet per kilo producerad mjölk som är densamma vid 350 mjölkkor som vid 50.

Effekten är så stor att TB2 på ­företagsnivå är tolv procent högre för företaget med optimal storlek jämfört med ett företag med nästan det dubbla antalet kor.

I realiteten är dock spridningen ­väldigt stor, och skillnaden i ­lönsamhet är större mellan företag med ­samma besättningsstorlek än mellan det ­optimalstora företaget och det största och minsta genomsnittsföretaget. För företag med låg lönsamhet på TB2-nivå är inte expansion den första lösningen, utan att i stället genom andra drifts­åtgärder lyfta lönsamheten.



Gå igenom ljudvallen

I flygningens tonår strax efter andra världskriget började en föreställning om ljudvallen som ett ­ogenomträngligt ­hinder växa fram. När flygplanet ­färdades lika snabbt som ljudet skulle vibrationer och ett fysiskt motstånd göra det omöjligt att flyga fortare utan att flygkroppen skulle gå sönder.

På samma sätt verkar det vara med svenska mjölkföretagare. Lönsamheten och stordriftsfördelarna stiger upp till en viss gräns, varefter okända krafter sliter pengar ur händerna på bonden och gör det, kanske inte omöjligt att fortsätta växa, men att göra det med lönsamhet. Det verkar alltså finnas en managementvall som de svenska företagarna inte lärt sig att ta sig igenom.



Andra har gjort det

I flera andra länder som Neder­länderna, Danmark, USA och Storbritannien har lantbrukarna lärt sig att ­hantera management­vallen och kan styra ­betydligt större företag med bibehållen lönsamhet. Precis som när flygplans­konstruktörerna lärde sig designa flygplan som klarade av att flyga fortare än ljudet har alltså mjölkbönderna i de andra länderna lärt sig designa styr­system som klarar av att hantera ­betydligt större besättningar.

Vad kan det vara fråga om för faktorer som är relaterade till storleken och som kan påverka lönsamheten negativt?



Produktion och logistik

Först och främst finns det en rad ­processer i produktionen som ­påverkas när företagen växer. Uppmärksam­heten på och omsorgen om de enskilda djuren blir sämre. Symptom på mastit och andra sjukdomar upptäcks senare och leder till större produktionsbortfall och högre vårdkostnader, kalvdödligheten ökar tydligt med ökande ­besättningsstorlek, hållbarheten hos ­korna blir sämre med högre kostnader för rekrytering och foderstyrningen ­riskerar också att bli sämre.

Först och främst finns det en rad ­processer i produktionen som ­påverkas när företagen växer. Uppmärksam­heten på och omsorgen om de enskilda djuren blir sämre. Symptom på mastit och andra sjukdomar upptäcks senare och leder till större produktionsbortfall och högre vårdkostnader, kalvdödligheten ökar tydligt med ökande ­besättningsstorlek, hållbarheten hos ­korna blir sämre med högre kostnader för rekrytering och foderstyrningen ­riskerar också att bli sämre.

För de riktigt stora gårdarna uppstår också problem med inomgårds­logistiken. Djurförflyttningar till och från betesmarken blir mer ­komplicerade, stora mängder foder och gödsel ska ­hanteras och läglighetsrisker i samband med foderskörd kan påverka grovfoderkvaliteten när skörden inte kan ske vid optimal tidpunkt. Svårare att styra

Ett annat problem som uppstår på större gårdar är att behovet av och kraven på administration och styrning ökar. ­Kenneth Ohlsson vid LRF Konsult i Ängelholm har visat exempel på detta. Medan medelstora mjölkgårdar kan ligga på ett arbetsbehov på cirka

25 man­timmar per ko och år finns det exempel på företag med stora ­besättningar där nedlagt arbete ligger kring 40 timmar, och där de timmarna inte läggs i produktionen utan på att styra det som uppfattas som ett alltmer komplext företag.

För att komma igenom drifts­vallen menar Kenneth att lösningen är att inte fokusera på tillväxt och ökad om­sättning utan på ökad produktivitet med ökad avkastning och lönsamhet. Det finns idag flera företag med 500 kor eller fler, där man kunnat undanröja några av de ”vibrationer” som hotar att slita sönder lönsamheten. Det är mer lönsamt att öka intäkterna genom högre avkastning än genom fler djur.



Många instrument

Jakob Söderberg menar att det ­handlar om att ta steget från att flyga ett två­sitsigt sportflygplan till att flyga en jumbo­jet. Då räcker det inte med att bara ha koll på marken eller ett ­instrument, utan det är en rad processer i företaget som måste övervakas och styras hela tiden. Dess­utom måste mjölkföretagarna – precis som i våra framgångsrika industriföretag – göra mer av sådant som tillför värden och förbättrar lönsamheten och mindre av det som tar tid och resurser i anspråk utan att tillföra något. Av Lennart Wikström

