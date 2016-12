Start

Djurskyddspoliser planeras i Skåne 17790

Author: Lantbrukets Affärer | Posted: | Views: Skåne ska ha djur­skydds­poliser enligt samma modell som införts i Stockholm. Att det framför allt hanteras sällskapsdjur i huvudstaden och Skåne dessutom har kor, grisar och hästar är inget som bör utgöra ett hinder, anser Margareta Pålsson, landshövding i Skåne och drivande kraft i frågan. Förra hösten kom ett förslag på ny djurskyddslag i Sverige. Enligt den föreslås länsstyrelsens befogenhet att omhänderta djur skärpas till en skyldighet att ingripa när djur utsätts för lidande. Detta kan leda till fler omhändertaganden och därmed en ökad kostnad för polisen som i dag är den myndighet som verkställer länsstyrelsens beslut. Polisen har i dag inte veterinärkompetens, som exempelvis länsstyrelsen och uppdraget tar stora ekonomiska resurser i anspråk. Polisen deltar även i de fall där djurägaren motsätter sig omhändertagandet. I många fall är dessa personer redan innan i trångmål, ekonomiskt eller hälsomässigt och det händer att de reagerar med aggression och ibland även med våld.



Djurskyddspoliser i Skåne

På ett antal platser i landet, exempelvis i Göteborg, har ett antal poliser fått särskild utbildning och fått i uppdrag att prioritera djurskyddsfrågor. I Stockholm har man gått ett steg längre och infört så kallade djurskyddspoliser som arbetar uteslutande med dessa frågor.

En sådan modell vill nu landshövdingen i Skåne, Margareta Pålsson, införa även i sitt län. Efter ett möte med föreningen Djurskyddet Sverige (före detta Djurskyddsföreningen) i slutet av december 2012 lovade landshövdingen, i en intervju i Radio Malmöhus, att arbeta för att få igenom ett sådant beslut.

”Jag ser ett problem när det gäller framför allt omhändertagandet av djur”, säger hon när Lantbrukets Affärer ringer upp henne.

”De poliser som deltar vid denna typ av ingripande har sällan någon speciell vana av att hantera djur. Enligt länsstyrelsen försöker de få poliser som exempelvis är hundförare, men det ges sällan gehör från polisen i denna begäran. Att ha djurvana poliser skulle vara bättre både för djur och människor. Därför har jag lovat att ta upp frågan med polisen i Skåne”, påpekar Margareta Pålsson.



Polisen inte informerad

Liselotte Grant, chef för tillståndssektionen i Skåne, känner väl till diskussionerna kring en djurskyddspolis, men hon har ingen aning om att landshövdingen i Skåne beslutat sig för att driva frågan.

”Nej, jag känner inte till att hon har diskuterat det med oss än i alla fall. Men jag vet ju att det finns påtryckningar från olika håll om att införa djurskyddspoliser även här.”

Problemet som Liselotte Grant ser är främst att Skåne och Stockholm skiljer sig mycket vad gäller mängden och typen av djur som hanteras. Lantbruksdjur k­räver helt andra resurser än sällskapsdjur.

”I Stockholm har de inte så många kor och hästar som vi har här så deras situation ser helt annorlunda ut. Det blir som att jämföra äpplen och päron.”



Kostsam hantering Landshövdingen i Skåne, Margareta Pålsson vill att södra Sverige ska ha djurskyddspoliser i enlighet med den modell som redan införts i Stockholm. Foto: Länsstyrelsen i Skåne län

Polisen verkställer i dag omhändertagandebeslut. Det innebär emellertid inte att det är polismän som handgripligen omhändertar djuren. Denna tjänst köps in från leverantörer med stor erfarenhet på området som också har lämpliga fordon och platser för uppstallning av omhändertagna djur. Detta är en kostsam verksamhet för polisen.

”Jag anser inte att detta skulle kunna genomföras bättre och framför allt inte billigare av specialutbildade poliser. Det är viktigt att skilja på verkställande av omhändertagandet, de juridiska spörsmål som kan uppstå kring ett omhänder­tagande, samt en eventuell brotts­utredning”, säger Liselotte Grant.



Skötas av annan myndighet

Om djurägaren överklagar länsstyrelsens omhändertagandebeslut kan det bli en långdragen historia som polisen har svårt att få betalt för från djurägaren. I tidigare intervjuer i olika medier har Liselotte Grant uttalat sig om denna hantering och haft önskemål om att den borde läggas på en annan myndighet. Till Lantbrukets Affärer säger hon:

”Det jag ser att polisen eventuellt skulle kunna bli bättre på är att säkra bevis när vi är på plats vid ett omhänder­tagande. Det görs redan i dag i stor utsträckning, men jag tror att vi skulle kunna bli ännu bättre. Det skulle kanske vara en bra arbetsuppgift för en djurskyddspolis.”

”Jag vill inte slå mig för bröstet och säga att all hantering kring detta ämne fungerar perfekt i dag, men min personliga åsikt att en stor omorganisation och införandet av en djurskyddspolis inte är lösningen.”



”Inte så många ärenden”

Margareta Pålsson anser dock inte att den stora skillnaden på storstad och landsbygd ska avgöra om Skåne ska ha djurskyddspoliser eller inte. Hon ser att dessa skulle kunna fungera lika väl när det kommer till hantering av l­antbruksdjur.

