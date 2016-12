SLU måste kunna göra två saker samtidigt

Start

Author: Lantbrukets Affärer | Posted: | Views: Hur våra myndigheter använder skattemedel måste stå under ständig övervakning. Bland politiker och generaldirektörer finns en benägenhet att se ­insamlade skattemedel som sina egna och att det är deras ensak hur de används. Men i vår värld är det inte så. Skatter är inkomster som vi avstår till gemensam konsumtion och hur de används är i högsta grad varje medborgares angelägenhet. Unikt sektorsuppdrag

Inom de areella näringarna är en av de viktigaste myndigheterna sektorns eget universitet SLU. Som enda universitet som inte ­sorterar under Utbildningsdepartementet har lantbruksuniversitetet ett unikt sektorsuppdrag. SLU måste tillgodose näringens behov av tillämpad kunskap och kunna ge svar på frågor av betydelse för näringen av både mer kortsiktig och långsiktig karaktär. Samtidigt som forskarna för att kunna agera på kunskapens marknad också måste kunna matcha sina kollegor på andra universitet.

Detta delade uppdrag kräver också att SLU satsar på båda delarna, vilket inte borde vara omöjligt. Vi människor har tack vare våra två hjärnhalvor förmåga att hålla två parallella processer igång samtidigt och vi får hoppas att SLU inte drabbas av kollektiv dumhet och bara klarar av en sak i taget.



Dyra byggnader och sparkrav

Tyvärr kläms SLU nu från två håll. En imponerande men med facit i hand övermodig satsning på Ultuna med nya byggnader för mark och miljö, bioteknik och husdjur samt veterinärmedicin har resulterat i kraftigt höjda lokalkostnader. Med oförändrade anslag går detta självklart ut över forskning och utbildning. Dessutom har SLU liksom flera andra universitet fått specificerade sparkrav på utbildningen.

Det är mot bakgrund av detta vi ska se en så gott som enig SLU-styrelses beslut att dra in flera utbildningar i Skara och flytta dem till Uppsala. Beslutet drabbar naturligtvis Skara som ort och svårigheten att upprätthålla en kritisk massa ökar. På sikt kan det beslutet leda till att även övrig verksamhet, för att inte dö sotdöden, tvingas flytta.

En viktig reservation

Men det största problemet är frågan om SLUs båda uppgifter. En person i styrelsen, Peter Sylwan, reserverade sig med en väl­formulerad och träffsäker motivering. Den går i korthet ut på att om SLU drar sig tillbaka från sina i näringen väl förankrade verksamheter ute i landet till den förvisso akademikertäta men ibland tämligen verklighetsfrämmande miljön i Uppsala kommer man att missa näringens frågor.

Peter Sylwan citerar Albert Einstein: ”Vetenskap är förädling av vardagligt tänkande”.

Ett fallande äpple gav oss mekaniken, en kvarglömd platta med bakterier gav oss penicillinet och jäst sockerbetssaft var upphovet till Pharmacia (saligt i åminnelse).



Forskning nära praktiken

”Det är inte i de akademiska trädgårdarna som äpplena faller –

det är i de vanliga vardagliga planteringarna”, skriver Peter Sylwan och menar att SLU är bättre rustat än andra universitet för att ta tillvara den mångfald och tvärvetenskap som krävs för att ”både se de enskilda träden och få ihop dem till en skog.”

Men det kräver att SLU har kvar sin geografiska spridning och sin förankring hos de människor som förvaltar jord, skog och natur. ”Det är ju där ute i det praktiska, vardagliga livet som alla frågor börjar och dit alla svaren skall ta vägen. Det är därför så viktigt för forskningen att vara nära praktiken.”

Vi kan bara instämma i det Peter skriver och sätta vår för­hoppning till att SLUs styrelse kan rätta till sitt misstag. Annars vet vi att det finns andra som gärna vill fylla det tomrum som nu bildats i Skara.

