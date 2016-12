Start

Producentförening spänner bågen högt 17125

Author: Lantbrukets Affärer | Posted: | Views: De "nykooperativa" grupper som prisförhandlar med slakterierna blir allt fler och allt bättre organiserade. Skaraborgs producentförening i östra Skaraborg har gått ett steg längre och greppat kostnaderna för insatsvaror – genom att också bli en inköpsförening. Lantbrukets Affärer har följt den spontana framväxten av förhandlings­grupper eller om ni så vill, utbudskarteller – som kom som en reaktion på den utveckling i industriledet som började med för­säljningen av Swedish Meats industridel. Då upplöstes gamla kooperativa principer och lojaliteter. Gris- och nötkötts­producenter fick sedan treva sig fram i ett nytt landskap.

Gustav Kämpe, 35-årig mjölk­producent från Brevik utanför Karlsborg på Vätterns västsida, var med om den processen. Idag är han ordförande i Skaraborgs producentförening som kom till 2010:

”Vi var ett gäng kollegor som insåg att det skulle gå att påverka priset om vi gick samman och förhandlade med slakterierna. Från början var vi 20–25 stycken – idag är vi 40. Både mjölk- och nötköttsproducenter, ekologiska och konventionella.”



En ideell förening

Föreningen började med att spika vilka pris- och volymregler som skulle gälla för att medlemmarna kunde anses vara bundna vid en offert. Sedan kontaktades de fyra slakterier som bedömdes ligga på rimligt avstånd från leverantörerna. Dessa återfinns idag inom området Skövde – Hjo – Tibro – Karlsborg – Gullspång – Töreboda.

”Priset var förstås det primära, men inte den enda faktorn vi ville förhandla om. Till exempel var assistans vid ­spentramp en viktig sak för många av oss”, säger Gustav Kämpe.

Skaraborgs producentförening drivs som en ideell förening med en medlemsavgift på 750 kronor om året. Overhead­kostnaderna är minimala. Styrelsen – fem medlemmar och två suppleanter – har rätt till traktamentsersättning och timpenning vid förhandlingar. Det är allt. Föreningen har inga egna eko­nomiska resurser utan är en ren förhandlings­organisation. Affärs­transaktionerna sker direkt med medlemmarna.



Påverka priserna

För tre år sedan började föreningen också bearbeta kostnadssidan.

”Vi hade fått upp ögonen för att det går att påverka priserna och när det ­fungerade med slakten – borde det gå även med säljarna”, säger Gustav Kämpe.

”Vi började med ensileringsmedel, sedan mineralgödsel, därefter ett ram­avtal på diesel. Nytt för i år är sträckfilm och plansiloplast. I princip är det samma procedur som med slaktförhandlingarna. Under hösten inventeras hur stor efterfrågan är på respektive insatsvara, sedan begär en i styrelsen in offerter från företagen.”

Hur mycket tjänar ni på det här?

”Vi är alla överens om att vi tjänar på att förhandla så här. Men det är svårt att svara generellt på hur mycket det handlar om – i reda pengar. Det finns ju tre sidor av vinstbegreppet: Först den mängd­rabatt vi kan förhandla oss till. Sedan det faktum att bara själva prischeckningen är en vinst i sig och för det tredje den tidsbesparing medlemmarna gör, när de inte behöver förhandla själva.”



Allt fler grupper

Förhandlingskooperativen har växt snabbt i Skaraborg. På grissidan finns idag två stycken grupper med enligt uppgift ett underlag runt 100 000 grisar vardera. Den ena, Skaraborgsgrisen – drivs som ekonomisk förening. Den andra, sprungen ur suggpoolen Moholmspoolen, drivs som aktiebolag.

På nötsidan finns förutom nämnda Skaraborgs producentförening, dels en ring i trakterna runt Kinnekulle och en på Varaslätten. Av allt att döma är ­Skaraborgs producentförening först på plan med att också ägna sig åt inköp, men fler är på gång.

”Vi har inte kommit så långt än, men det förs diskussioner och jag tycker att det ska bli kul”, säger en lantbrukare till Lantbrukets Affärer.

”Men det blir förstås lite mer ­komplicerat när förhandlingskooperativen tar sig an kostnadssidan också. Skulle Lantmännen ge sig in i den hanteringen bygger de ju en förening i föreningen.” Av Sven Olov Lööv

