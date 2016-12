Start

Oklarheter i tvärvillkoren – ingen äger frågan om förenkling 17004

Author: Lantbrukets Affärer | Posted: | Views: Jordbruksverket är både medvetna om och kritiska till oklarheterna i tvärvillkorssystemet. Anledningen till att lantbrukarna upplever få eller inga förenklingar menar myndigheten beror på att de inte äger förenklingsfrågan – samt att EU håller emot. När Sverige gick med i EU 1995 började vi tillämpa regler om ”sådd med sikte på skörd” samt ”odling enligt lokala normer” – som senare kom att döpas om till ”god lantbrukarsed”. Dessa blev en nationell föregångare till och enklare variant av tvärvillkoren. Från och med år 2000 knöts dessa regler till den nationella miljölagstiftningen. Reglerna var även då kopplade till stödberättigandet, men lantbrukaren hade större möjligheter att rätta till eventuella fel i större utsträckning – än vad som nu är fallet.

Tvärvillkorssystemet som infördes i Sverige med det frikopplade gårdsstödet 2005 har sedan dess kritiserats ur en rad olika aspekter. Sett till omfattning har klagomålen främst handlat om kontrollsystemets omfattning, dess komplexitet, systemets och kontrollernas bristande rättssäkerhet – samt de stora konse­kvenser som även små brister kan ge.

Jordbruksverket noterade redan 2006 oklarheter i tvärvillkoren och presen­terade 2011 en tämligen kritisk rapport kring just ämnet tvärvillkor. I rapporten konstaterar verket att tvärvillkors­systemet behöver förenklas.



Oproportionerlig sanktionsrisk

Jordbruksverket noterar att flest över­trädelser finns inom reglerna för märkning och registrering, inom djurskydd – samt inom delar av skötselkraven för åker och betesmark. Faktum är att överträdelser inom märkning och registrering förefaller vara överrepresenterade inom hela EU. Myndigheten drar därför slutsatsen att reglerna inom detta segment fungerar dåligt i tvärvillkorssystemet.

Konsekvensen blir att tvärvillkorens sanktionssystem slår orimligt hårt mot djurhållarna. Särskilt på grund av upprepningsmekanismen i tvärvillkorssystemet. Systemet är även utformat så, att det leder till att hela tvärvillkor­systemets kontrollverksamhet fokuseras på just märkning och registrering. Detta på bekostnad av de andra tvärvillkors­områdena. Något Jordbruksverket menar är särskilt olyckligt för svensk del. Främst eftersom även djurskyddsvillkoren och skötselkraven står för en stor andel av avvikelserna i Sverige – samtidigt som ett av Sveriges primära miljömål på lantbruksområdet är just traditionell skötsel av naturbetesmarker. Myndigheten skriver:

”Nu finns en risk att tvärvillkorssystemets funktionssätt avhåller lantbrukare från att ta den oproportionerligt ökade sanktionsrisk som uppstår när man håller djur i syfte att sköta naturbetesmarker.”



Ändrad sanktionsskala

Jordbruksverket konstaterar att en stor andel av tvärvillkorsöverträdelserna berört djurmärkning, rapportering till djurregistret – samt brister i dokumentationen. Dessa bestämmelser är till stor del förebyggande och har bara indirekt fysisk verkan på miljö, hälsa och djurskydd.

Lantbrukarna har också upplevt dessa bestämmelser som en tung administrativ börda. Myndigheten menar därför, att det finns skäl att införa en högre sanktionsskala för brister som orsakat stor risk eller för faktiskt inträffad fysisk skada på miljö, människor och djur – än för dokumentationsbrister och liknande. En tanke som harmonierar dåligt med utfallet med exempelvis de ­förändrade tolkningarna kring märkning av nötkreatur.

Tidigare räknades djuret som märkt om det hade ett förpräglat märke i örat. Nu räknas samma djur som omärkt. I alla fall om elva procent eller fler av djuren i besättningen endast har ett märke. Har tio procent eller färre av djuren ett förpräglat märke och lantbrukaren beställer märken samma dag som kontrollen, är tolkningen att inget tvärvillkorsavdrag ska göras.



Vill stryka regler

Även problemet med kontrollpunkter utifrån en subjektiv bedömning lyfts fram i rapporten. Regler Jordbruks­verket refererar till som ”inte rättssäkra för lantbrukarna”. Ett exempel som lyfts fram är punkten ”Personalstyrkan är tillräcklig och den har lämpliga färdigheter och kunskaper – samt ­yrkesskicklighet”.

Det är i kontrollinstruktionerna inte specificerat vad som är yrkesskicklighet eller tillräcklig arbetsstyrka. Myndigheten menar därför, att det är svårt för kontrollanten att styrka sin bedömning. Det är om möjligt ännu svårare för lantbrukaren att styrka att personalstyrkan faktiskt är tillräcklig och väl skickad – om kontrollanten skulle anse att lantbrukaren inte lever upp till kraven.

Jordbruksverket har sammanställt en lista med regler, de antingen ämnar ändra så att bestämmelserna blir objektivt verifierbara – eller helt sonika vill slopa. Se ett utdrag ur listan härintill.



Sverige drivande

Med det arbete som myndigheten lagt ner och med den rapport de publicerade 2011, får det anses att Jordbruksverket är väl medvetna om oklarheter i tvärvillkorssystemet. Frågan varför många lantbrukare, men även kontrollanter, då upplever att tvärvillkorskontrollerna inte alls blir enklare eller objektivare – är således berättigad.

Svaret som Jordbruksverket ger är, att de är medvetna om oklarheterna och att de gör vad de kan. Myndigheten på­pekar också att Sverige driver frågan om regelförenklingar väldigt hårt i förhandlingarna med resten av EU-­länderna. Sverige är i princip ett föregångsland när det gäller förenklingsarbete. Samtidigt som de andra EU-länderna i stort sett kategoriskt avvisar vårt idoga arbete för att få till stånd förenklingar.

Jordbruksverket menar att de därför inte äger frågan om regelförenklingar och tillämpningar. Deras rapport om tvärvillkoren ska närmast ses som ett inspel i debatten för, att förmå de andra EU-länderna att ändra sig.



Går att förenkla

Roger Waite som är jordbrukskommissionären Dacian Cioloş talesman, anser dock att det visst finns utrymme för nationella förenklingar. Vissa regler ska vara EU-gemensamma och inte förhandlingsbara – medan det finns ett gummiband i tolkningen av vissa andra bestämmelser. Det handlar bara om hur de enskilda länderna väljer att implementera EU-fördraget i den nationella lagstiftningen. När det gäller hur länderna implementerar fördraget, har EU dock väldigt lite att säga till om, berättar han. Jordbruksverket å sin sida menar att det är samma regler och tillämpning av dessa i alla EU-länder.

Känslan är dock att flera andra länder inte riktigt har samma kontrollsystem som i Sverige. Exempelvis verkar de brittiska lantbrukarna ha större chanser att rätta till bristerna innan avdrag sker. Något Jordbruksverket spontant finner märkligt, men de påpekar sedan att ett liknande system även finns i Sverige – nämligen det för mindre avvikelser.



En riktig snårskog

På myndigheten finns en medvetenhet om att enskilda kontrollanter refe­rerar till tvärvillkorssystemet och dess instruktioner som en riktig snårskog – samt att systemet skapar stor oro hos lantbrukarna. De medger även att det än idag finns oklarheter i tvärvillkorssystemet. Dock förnekar de att någon lantbrukare inte skulle ha blivit rättssäkert behandlad.

Kontrollanterna har trots svårig­heterna att kunna styrka sina bedömningar ändå kunnat belägga att de lantbrukare som fått avdrag – onekligen har brustit. Vem som egentligen äger frågan om förenklingar är dock inte klarlagd.

Av Per-Ola Olsson

