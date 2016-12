Start

Är marknaden redo för klonade avkommor? 17986

Author: Lantbrukets Affärer | Posted: | Views: För tillfället är Chellano Alpha Z en av de mest populära hingstarna inom den hollanändska stamboken Zangersheide, en klon av hingsten Chellano Z. Men frågan är, kommer avkommorna att tillåtas tävla? Bilden till höger: Leon Melchior lät klona Chellano Z e. Contender–Cor de la Bryere–Capitol och hingsten Chellano Alpha Z föddes 2008. Kloner ökar, både i antal och i inflytande. För först­a gången i historien är en klonad version av en hingst, Chellan­o Z, en kommersiell succé. Avkommor till kloner säljs på auktioner och om några år kommer det att finnas hundratals avkommor till kloner som är redo att tävla. Men är häst­industrin redo för dessa klonings-produkter? Enligt FEI är svaret nej. Men fler och fler uppfödare uppskattar den g­enetiska fördel som klonade hästar medför. En mycket speciell häst

Amerikanska uppfödarna Frank och Mary Chapot klonade deras once-in-a-lifetime-häst Gem Twist xx, som vann två silvermedaljer vid OS i Seoul. De födde upp en ny häst med samma gener som hästen som dog vid 27 års ålder i november 2006.

– Självklart var Gem Twist en mycket speciell häst för oss allihop, säger Mary Chapot. Men det var inte på grund av några känslomässiga skäl som vi lät Gemini tillverkas genom kloning. Vi tyckte att det var synd att förlora Gem Twists värdefulla gener. Vi avlade fram honom ur en stofamilj som producerat många bra hopphästar och hans fader Good Twist gick Grand Prix med min man Frank. Så, till skillnad mot många andra fullblodslinjer, innehåller Geminis stam pålitliga hopphästgener. Fullblod i hopphästaveln Två överlevande kloner från Ratina, Alpha och Gamma används i aveln på Zangersheide. Ludwig Beerbaum red Ratina på OS 1996. Foto Jan Gyllensten

Många uppfödare runt om i världen letar efter fullblod, för att kunna uppgradera sporthästaveln.

– Alla vet att vi behöver fullblod i aveln, säger Mary Chapo­t. Risken med att använda en fullblodshingst på ditt väl­avlade sto är att du inte vet vad du kan förvänta dig. Fullblod är galopphästar, utvalda för snabbhet, inte för hoppning. Vi vill använda Gemini, för han är ett fullblod med hoppföräldrar.

Gemini är nu fyra år. Hans första fyra avkommor föddes nu i vår i USA. Mary Chapot fortsätter:

– Alla är fortfarande för unga för att kunna bedömas. Men de har alla det blod som man kan förvänta sig med Gem Twists gener.

Leo De Backer, rådgivande veterinär på Zangersheide, är förtjust över vågen av kloner som sköljer över det belgiska stuteriet. Där finns två överlevande från Ratina, nämligen Alpha och Gamma, Beta är dock avliden. Men där finns en från Grand Dame, Air Jordan, Levisto och självklart klonen av Chellano Z som godkändes för avel av Zangerheide förra året. Dessa lever alla ett helt normalt liv i Lanaken, precis som alla deras kamrater.

– Och de ser alla ut som sina original och rör sig och hoppar som dem. Förutom några detaljer som färg och tecken. Men det påverkar inte deras genetiska potential för hoppning, säger De Backer och understryker att Zangersheides kloner behandlas som helt vanliga hästar. Deras tillkomst är vetenskaplig, men så fort de är födda är de normala hästar.

De Backer fortsätter:

– Den största anledningen till att klona en häst är för att återfå eller bevara exceptionellt genetiskt material. Tidigare och fortfarande idag men i mindre utsträckning, kastreras hingstar vid ung ålder på grund av att det är enklare att hantera dem. Då har deras sanna genetiska potential inte hunnits upptäckas. Är det inte fantastiskt att vi idag kan återfå generna från de bästa individerna trots att de är kastrerade? Chellano Z De amerikanska uppfödarna Frank och Mary Chapot har klonat Gem Twist xx, som vann två silvermedaljer vid OS i Seoul med Greg Best. Foto Jan Gyllensten.

Ett utomordentligt exempel är hingsten Chellano Z e. Contender–Cor de la Bryere–Capitol, som dog elva år gammal år 2006. Han fick bland annat avkommorna Carlos VHPZ och Challenge v.d. Begijnakker som var med i det belgiska laget vid CSIO i Rom 2012. Chellano Z dog innan hans potential inom aveln blev känd. Leon Melchior lät klona honom och Chellano Alpha Z föddes 2008. Han var en av de bästa hingstarna vid löshoppningen på Zangersheides hingstshow där han godkändes för avel. Eftersom avelssäsongen fortfarande pågår vägrar Zangersheide ge ut några siffror på hur många ston som inseminerats.

Detta leder självklart till frågan: Kommer avkommorna att tillåtas tävla av FEI? För tillfället är klonerna själva förbjudna att tävla. FEI:s riktlinjer mot kloning i sporte­n är tydliga, men riktlinjerna för avkommor till klonerna ska granskas på nytt. Frågan diskuterades vid Sports Forum i Lausanne. Victoria Unt, FEI:s rådgivande veterinär, framförde FEI:s nuvarande ställningstagande till avkommor från kloner. Sammanfattningen av Sports Forum innehåller följande, ganska dimmiga mening: “FEI:s veterinärkommitté kommer tillsammans med FEI:s ämbetsverk att granska åsikterna som framfördes angående kloning och dess avkommor vid mötet och kommer fortsätta övervaka hur kloningen utvecklas”.

Grania Willis, anställd av FEI, förväntar sig att FEI:s ämbetsverk kommer att ta ställning i frågan någon gång i juni i år.

Marknadens inflytande Grand Dame (född 1992) hade stora framgångar med bland annat Judy-Ann Melchior. En klon från Grand Dame finns nu på Zangersheide.

Avkommor till Pieraz-Cryozootech:

2008: Ett föl, Pierazade du Viarlet

2009: Ett föl, Vegaz

2010: 13 föl

2011: 9 föl



ET Cryozootech, född 2006, klon av ET FRH

(e. Espri–Garibaldi II–Servus). V­äldscupsvinnare till­sammans med Hugo Simon.

Avkommor till ET C­ryozootech:

2010: Ett föl fött hos Haras des Brinbelle­s, F­rankrike, moder Kaolympe Plardiere (e. Diaman­t de Semilly–G­lamorgan)

2011: Tre föl födda i Frankrike

2012: Sju föl förväntas födas under året

Semin marknadsförs av Linalux, Belgien



Quidam de Revel II (e. Paris-Texas) född 2005, klon av Quidam de Revel (e. Jalisco–Nankin–Harphotas), godkänd i AES.

Avkommor: Inga än så länge, står på en station i Belgien från och med 2012.



Chellano Alpha Z, född 2008, klon av Chellano Z (e. Contender–Cor de la Bryere–Capitol I), godkänd av Zangersheide.

Avkommor: Inga än så länge. Står hos Zangersheide i Belgien.



Calvaro V Cryozootech, född 2007, klon av C­alvaro V (e. Caletto I–Capitol I–Fantus)

Avkommor: Okänt



Gemini, född 2008, klon av Gem Twist xx (e. Good Twist xx–Noble Jay xx–Arctic Prince xx), godkänd i AES

Avkommor: Fyra föl födda i USA

Semin finns tillgänglig genom Arnaud Evain (F­rankrike) och Henk M­inderman (England).



Levisto Alpha Z, född 2009, klon av Levisto

(e. Leandro–Carolus I–Calypso II)

Avkommor: Inga avkommor. Inte godkänd eller på någon station ännu.



Air Jordan Alpha Z, född 2009, klon av Air J­ordan (e. Argentinus–Matador–Weinstern)

Avkommor: Inga avkommor. Inte godkänd eller på någon station ännu.



Zandor Alpha Z, född i november 2011, klon av Zandor Z (e. Zeus–Polydor–Aladin).



Romulus 17, född 2011, klon av Romulus 16

(e. Armstrong–Ridder–Le Mexico), ägs av Julia Hendersson Lee Poetin II och Poetin III, kloner av världsmästarstoet Poetin (e. Sandro Hit–Brentano II–G­otland) födda 2007, ägs av Haras de Hus (Xavier Marie). Dessa ston används vid avel av Haras de Hus. År 2010 och 2011 såldes föl från Poetin II vid Prinsjedag-aktionen i Holland. I år föds det sju föl hos Haras de Hus.



Kloner av Ratina Z (e. Ramiro Z–Alme Z–Ganeff)

Ratina Alpha Z, född 2009

Ratina Beta Z, född 2009, avliden

Ratina Gamma Z, född 2009

Alpha och Gamma används i aveln (embryo­transfer)



Kloner av GP-vinnaren Sapphire

(e. Darco–H­edjaz–Cardinal xx)

Kidjaz BC

Kara BC, uppfödd av Bluechip Bloodstoc Inc. i Wallkill NY, USA



Klon av Grande Dame Z (e. Grannus–Ramino–Zeus)

Grande Dame Alpha Z, född 2010



Klon av Top Gun La Silla (e. Grannus–Winntou–Lugano I), född 2012. Avkommor: Inga. Tillverkaren Cryozootech hoppas att hingsten ska bli godkänd för avel. Av Dirk Willem Rosie

Tillbaka

