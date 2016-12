Start

Sök artikel

Prenumerera

Annonsera Lantbrukets Affärer Lantbrukets Affärer Mjölk

Om oss

Kontakt

Journaliststipendium Info

En meriterande avsättning 17899

Author: Lantbrukets Affärer | Posted: | Views: Och så talade Rudolf Steiner, grundare av den antroposofiska livsåskådningen: ”Djuren står under kosmiskt inflytande… från nosen mot hjärtat, verkar Saturnus, Jupiter och mars. I hjärtat verkar Solen, och från hjärtat mot svansen verkar Venus, Merkurius och Månen… Om man vänder på djuret och ställer det med huvudet i jorden och bakdelen uppåt, då har man den ställning som lantbrukets osynliga individualitet intar.” Citatet är hämtat ur Rudolf Steiners bok ”En lantbrukskurs”, grunden för det biodynamiska jordbruket. I den säger han också: ”Att åderförkalkningen på ålderdomen huvudsakligen beror på giftverkan från överflödig äggvita…” och att ekbarksaska till 77 procent består av kalciumoxid.*



Positiv till GMO

Anledningen att vi citerar Rudolf Steiner är att en av nyheterna den gångna veckan var att Annika Åhnberg, före detta jordbruksminister och en förnuftets vapendragare, tvingades lämna Saltå Kvarn aktiebolags styrelse. Motivet var att hon offentligt uttalat sig positivt om GMO.

Annika Åhnberg är aktiv i olika lantbrukssammanhang. Bland annat är hon ordförande i Sveriges Utsädesförening och är även ledamot i KSLA. I den förra egenskapen kan vi anta att hon får en tämligen god inblick i växtförädling och möjlighet att se för- och nackdelar med både klassisk växtförädling och modern växtbioteknik. I den senare egenskapen har hon bland annat varit initiativtagare till ett KSLA-seminarium i augusti förra året om den moderna växtbioteknikens möjligheter för ett hållbart jordbruk.



En mer pragmatisk syn

Annika är ingen stridbar förkämpe för GMO, men har förespråkat en mer pragmatisk syn på den moderna växtbiotekniken, där vi kanske mer ska fokusera på vad vi väljer att använda tekniken till och mindre på tekniken som sådan. Detta är ett förhållningssätt som delas av en rad personer med goda kunskaper inom området – även denna tidnings redaktion.

Men i Saltå Kvarns styrelse – ett bolag ägt och uppenbarligen präglat av den antroposofiska Vidarstiftelsen – får ledamöterna inte hysa sådana åsikter, utan ska om så är fallet fördrivas ur templet.



Religiöst inflytande

Den antroposofiska rörelsen är inte bara en inåtblickande religiös sekt, utan har ända sedan etableringen i Sverige under mellankrigs­tiden haft inflytelserika förespråkare. Den biodynamiska odlingen spelade en stor roll under framväxten av den alternativa odlingen under 1970-talet. Antroposofin lade också grunden till Waldorf­pedagogiken och homeopatin inom läkekonsten. Rörelsens betonande av människans andliga natur – människan som både ande och kropp – har en stark lockelse på många, inte minst i våra postmoderna och nyandliga tider.



Moraliska värderingar

Men i en mer kritisk belysning är antroposofin pseudovetenskaplig och dess medicinska tillämpning direkt hälsovådlig. Med förskjutningen av Annika Åhnberg har man både bekräftat sin dogmatiska syn på växtförädling och på mångfald av åsikter inom styrelsen.

Detta aktualiserar också det faktum att lantbrukets företrädare gärna väljer att omhulda moraliska värderingar från organisationer som inte har koppling till jordbruk. Vars intressen många gånger går stick i stäv med det moderna jordbrukets och vad som krävs för att anta de utmaningar som livsmedelsproduktionen står inför.

Tillbaka

Lantbrukets Affärer * Tejarps Gård * 230 41 Klågerup * Tel 040-40 86 80 * Fax 040-40 86 86 * info@lantbruketsaffarer.se Logga in