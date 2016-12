Start

Hacka eller snitta i vallskörden? – Tillsatsmedel har större effekt 20077

Author: Lantbrukets Affärer | Posted: | Views: Nu är resultaten från Agro­västs och SLU:s fältförsök med olika skörde­metoder för vall­ensilage sammanställda. ”Det var ett roligt försök och vi kunde konstatera att det är stora skillnader”, säger forskningsledare Elisabet Nadeau från SLU i Skara. För mjölkbonden finns det stora vinster att göra helt enkelt genom att undvika de näringsförluster som inte syns.

”Skillnaden mellan det bästa och sämsta är påtaglig. Efter bara två veckors tillträde av luft i ensilaget, kan smältbarheten i ensilaget minska med sex procent – när inte tillsatsmedel används. Det är svårt att kompensera en sådan sänknin­g i ensilagets näringsvärde med en ökad kraftfodergiva i foderstaten”, säger E­lisabet Nadeau.

Försöket genomfördes under realistiska förhållanden på Götala nöt- och lammköttscentrum, SLU i Skara. Vid försöket användes dels en Kuhn GMD rotorslåttermaskin – alternativt en K­rone easy cut slåtterkross. Efter förtorkning till runt 40 procent TS, skördades grönmassan dels med en Taarup 480 hackvagn till 25 mm längd – dels med en Pöttinger Jumbo 6010 snittvagn till 85 mm längd.



Slåtter och skörd Andreas Andersson, AHA Lantbrukstjänst HB, Ålstorp, Laholm skötte pressningen av grönmassan. Foto: Annika Arnesson

Vid skörden tillsattes tre olika typer av tillsatsmedel från Addcon: Det saltbaserade preparatet Kofasil Ultra K med två liter per ton, syrapreparatet GrasAAT SX med tre liter per ton och bakteriepreparatet Kofasil Combi – 100 000 bakterier per gram grönmassa. Samtliga jämfördes med grönmassa utan tillsats.

Detta resulterade i många försöksled, sexton olika – som ensilerades i hårdpressade balar med fyra balar per försöksled.

”Rotorslåtterkrossen spred grön­massan mer på fältet och medförde en snabbare förtorkning än rotorslåtter­maskinen. Den snabbare förtorkningen kan modereras med strängläggning.”

När rotorslåttermaskinen – typ balk användes, gav hackning av grön­massan bättre ensilagekvalitet än snittning. Medan snittning och hackning gav likvärdig ensilagekvalitet när slåtter skedde med rotorslåtterkross.



Tillsatsmedlen John Jakobsson från Addcon såg till att doseringen av tillsatsmedlen blev de rätta. Foto: Annika Arnesson, SLU Skara

I hackat ensilage minskade samtliga typer av tillsatsmedel, lagringsförlusterna och jästförekomsten. Vilket gjorde det hackade ensilaget med tillsatsmedel mer stabilt mot varmgång – vid uttag. I det snittade ensilaget var de kemisk­a preparaten effektivare än bakterie­preparatet. Men det var bara det salt­baserade Kofasil Ultra K som med säkerhet ökade lagringsstabiliteten i det snittade ensilaget – vid uttag.

”En viktig funktion med tillsats­medlen är att de hämmar jästsvamparnas tillväxt och därmed minskar risken för varmgång – som annars orsakar stora näringsförluster i ensilaget innan utfodring”, säger Elisabet Nadeau.

Hackat ensilage utan tillsatsmedel hade knappt tre dagars lagringsstabilitet, innan temperaturen i det ökat med två grader över omgivningstemperaturen – medan syra gav 11 dagar, salt 13 dagar och bakterier 9 dagar med stabilt ensilage vid uttag.

Snittat material höll sig i nästan 7 dagar utan tillsatsmedel – medan syra gav 9 dagar, salt 11 dagar och bakterier 8 dagar med stabilt ensilage vid uttag.



Mer effekt John Jakobsson från Addcon såg till att doseringen av tillsatsmedlen blev de rätta. Foto: Annika Arnesson, SLU Skara

Bästa utbytet med avseende på varmgång i ensilaget finns alltså i det hackade materialet.

”Slutsatsen blir att tillsatsmedel har mer effekt än skördemetod, även om denna också påverkar i viss grad.”

Dessutom är det lönsamt. Varmgång i ensilaget kan ju leda till att stora partier behöver kasseras.

”Ett dåligt ensilage ger minskad konsumtion, vilket i sin tur påverkar mjölkavkastningen negativt. Det äventyrar även djurhälsan med dyra veterinärkostnader som följd. Med sämre juverhälsa följer också högre celltal och lägre betalning för mjölken”, konstaterar Elisabet Nadeau.

Bakom försöket stod Agroväst, SLU, Rådgivarna i Sjuhärad samt Addcon. Försöket genomfördes under andraskörden i juli 2011. Av Ulf C Nilsson

