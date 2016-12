Start

Oro och förväntan om frihandelsavtalet 15609

Author: Lantbrukets Affärer | Posted: | Views: I början av juli inleddes förhandlingar kring ett frihandelsavtal mellan EU och USA. Väldigt lite har dock hittills kommit fram! Detta trots att ”den europeiska modellen” för livsmedelsproduktionen rimligen bör hamna under press – när storindustrin driver på för att öka den transatlantiska handeln. Tajmingen för förhandlingsstarten kunde knappast varit sämre: Den 8 juli hade det nyss gått upp för EU:s stormakter att den amerikanska avlyssningsskandalen hade förgreningar in i deras egna högkvarter. Särskilt Tyskland framstod som en opålitlig

partner för USA:s säkerhets­organ – NSA (National Security Agency).

Men i de slutna rum där förhandlingarna pågår, stördes parterna antagligen inte nämnvärt av dagspolitiken. Alltför stora värden står på spel för att offras på grund av nationell prestige. Parterna står grovt räknat för halva världsekonomin och deras handel beräknas vara värd runt 650 miljarder dollar. Även om tullsatserna generellt är låga på båda sidor Atlanten, så är handelsvolymerna i gengäld så enorma att bara en tullsänkning med någon procent ger svindlande tillväxtsiffror.



WTO uträknat

Det tänkta avtalet får ses som kvitto på att Världshandelsorganisationen – WTO, närmast har havererat. Detta på grund av motsättningar i första hand mellan å ena sidan USA och EU, å andra sidan främst de stora tillväxtekonomierna Kina och Indien. Med tanke på det hot mot europeiskt lantbruk WTO på många håll målades upp som, skulle det kunna tolkas positivt från näringens perspektiv. Men i praktiken kan det vara tvärtom, den snårskog av bilaterala avtal som nu växer fram världen över, tycks ofta överträffa de ambitionsnivåer WTO hade.



Breda Liberaliseringa

Det är storindustrin på ömse sidor av Atlanten som driver på för ett avtal.

”Äntligen!”, utbrast Svenskt Näringslivs handels­politiske expert Olof Erixon i februari när USA:s president Barack Obama tillkännagav att förhandlingar om breda liberaliseringar av handeln över Atlanten skulle inledas. I det läget dyker frågan osökt upp om förhandlarna kan tänkas offra den europeiska modellen – för lantbruksproduktion på industrins altare.



Flera stötestenar

”EU-kommissionen har sagt ifrån att EU:s lagstiftning för lantbruks- och livsmedelssektorerna ligger fast”, säger LRF:s ordförande Helena Jonsson.

På jordbruksområdet finns det en rad stötestenar i förhandlingarna, framför allt kopplade till animalieproduktionen: Klordoppade kycklingar, foder­antibiotika, tillväxtfrämjande medel som betaagonister – med mera. De må vara fenomen som är självklara för amerikanerna, men absolut inte för oss.

Är ett frihandelsavtal ett hot mot svenskt lantbruk?

”Naturligtvis är det en orosfaktor. Det är i och för sig fullt möjligt att svenska bönder indirekt tjänar på att ekonomierna och därmed konsumtionen växer. Men vi har samtidigt många defensiva intressen att värna om”, konstaterar Helena Jonsson.



Marknaden

”Vi måste också se möjligheterna i och med att marknaden för förädlade produkter växer. USA:s export handlar mest om bulk och EU:s om förädlade livsmedel. Här finns en reell möjlighet för oss, vi är redan inne och knaprar på den kinesiska marknaden och även i USA finns stora grupper konsumenter som kan tänkas vara intresserade av frisk nordisk mat.”

”Andra stötestenar i förhandlingarna är GMO och kloning”, påpekar Christina Furustam i LRF:s Internationella Perspektiv – som för övrigt är nästan ensamt på mediascenen om att ha följt upptakten till förhandlingarna. Christina Furustam har gett exempel på hur det tidigare gått att komma runt även höginfekterade frågor: WTO gav USA rätt om att EU inte hade tillräckligt med vetenskapliga belägg – för att stoppa importen av kött som producerats med hjälp av hormoner. De politiska komplikationerna gjorde dock att WTO:s utslag inte fick genomslag. Istället kompenserades amerikanerna med tullsänkningar på andra varor – bland annat kött producerat utan tillväxthormoner.



Kör på i tysthet

Efter starten den 8 juli har väldigt lite sagts eller skrivits om förhandlingsprocessen. ”Mycket produktivt” och ”banat väg för nästa runda i oktober”, är vad EU:s chefsförhandlare Ignacio Garcia-Bercera låtit meddela.

Som Helena Jonsson påpekar, kan tystnaden för svensk del bero på att det förhärskande opinionsläget hos oss – närmast reflexmässigt bejakar frihandel.

Med tanke på att förhandlarna fått besked från sina högsta ledningar om att ett avtal ska finnas undertecknat redan under 2014, kan dock tystnaden tolkas som illavarslande – att man kör på i tysthet för att inte störas av folkliga protester mot impopulära nyordningar. Av Sven-Olov Lööv

