Locket på kring GMO-beslut 18157

Author: Lantbrukets Affärer | Posted: | Views: LRF Mjölk anser att GMO-frågan tillsammans med beteskravet är de mest centrala delarna för svensk mjölkproduktion. Ändå blev debatten allt tystare ju närmare beslutet om GMO-frihet kom. Den svenska mejeri­branschen har som policy att inte ­tillåta GMO-foder till mjölkande djur. En policy som gäller sedan hösten 1996. Vid den tidpunkten använde vi i Sverige relativt mycket sojaprodukter i foderstaterna till nöt, främst till mjölkkor. Statistiken visar att sojamjölk och soypass som 1992 låg på åttonde plats bland de fodermedel som användes till mjölkkor, hade stigit till den tredje största foderråvaran 1994.

Enligt Svensk Mjölk, sedermera LRF Mjölk, var GMO ett relativt okänt begrepp bland många ­konsumenter 1996. Dock ska det inom livsmedels­industrin ha funnits en oro för hur ­konsumenterna skulle ­ställa sig till livsmedel som producerats med hjälp av GMO. Inom mejeri­industrin ­befarade de att om branschen inte gjorde en ­riktig bedömning kring ­användningen av sojaprodukter till mjölkkor, ­skulle detta kunna leda till en debatt som i ­för­längningen skulle leda till en försämrad marknad för svenska mjölkprodukter.



Utreda konsekvenserna

Mejeribranschen satte sig då ner med foderleverantörerna och diskuterade olika vägar. Bland annat möjligheten att endast importera från länder där det inte odlades GMO-soja. Slutsatsen blev att det genom alternativa inköpsvägar var möjligt i det korta loppet hålla GMO-soja borta från svenska foderstater. I det längre perspektivet var dock planen att göra sig mindre beroende av utländsk soja till svenska mjölkkor.

Svensk Mjölk fick av sin styrelse i uppdrag att utreda de ekonomiska ­konsekvenserna för tre olika ­scenarier; att inte vidta några åtgärder alls för att hålla GMO-soja borta, att avstå från import från länder där GMO-soja ­odlades samt att stryka sojan helt ur ­fodret till mjölkkor. Med den ut­redningen som grund formade sedan Svensk Mjölk en policy som står sig än idag.



Inte längre konsensus

Varje år är policyn uppe till om­prövning. När nu Svensk Mjölk transformerats till LRF Mjölk är det den så kallade Mjölkdelegationen som fattar besluten. I år har processen inför omprövningsbeslutet varit extra om­fattande. Dels har det i takt med stigande prisskillnad mellan GMO-soja och konventionell sådan, knorrats allt mer i bondeleden. Dels har det inom mejeribranschen inte längre funnits någon enighet kring GMO-frihetens fortsatta vara eller inte vara.

I våras förklarade Arla sig villiga att skrota kravet på GMO-fri soja. Något Gunnar Pleijert, ordförande LRF Mjölk, nu förnekar.

”Arla har väl inte direkt uttalat att de vill ta bort GMO-friheten, utan man har gjort en samlad bedömning av det här och kommit fram till, till­sammans med andra mejeriföretag, att i vår bransch håller vi fast vid det här tills vidare”, säger han.



Inga kommentarer ”Den bedömningen vi gör nu i den situation som är nu, är att vi håller fast vi GMO-friheten”, säger Gunnar Pleijert, ordförande LRF Mjölk.

För att fråga vilka fördelar Arla såg i en slopad GMO-frihet eller om en de ens ville avskaffa GMO-friheten, ringde Lantbrukets Affärer upp Palle ­Borgström som är ledamot i bland annat Arlas styrelse samt LRFs riks­förbunds­styrelse. Borgström är den i Arlas ­styrelse som uppfattats som mest tydlig i GMO-frågan. Under LRF-ungdomens stämma i mars nästintill vädjade han till ungdomarna att, om inte verka för ett avskaffande så i alla fall starkt ifrågasätta den rådande GMO-policyn.

Men Palle Borgström ville inte ge oss någon kommentar utan hänvisade till Gunnar Pleijert eller Jonas Carlberg, båda på LRF Mjölk. Vi kontaktade då Arlas ordförande Åke Hantoft som lovade att ringa tillbaka så fort han fått ordning på en trasig traktor samt flyttat några kor. Men han återkom aldrig.



Underlag och uträkningar

Vi har även ringt några av styrelse­ledamöterna i LRF Mjölk och i stort sett fått samma svar av samtliga: Det finns en policy i styrelsen att endast Pleijert och Carlberg uttalar sig när det gäller betesfrågan och GMO-policyn. Resten av styrelsen ger inga kommentarer.

Lantbrukets Affärer har också helt utan framgång försökt få tal del av de uträkningar och underlaget till dessa, som visar att GMO-friheten kostar

1,1 öre per liter mjölk. Ansvarig tjänste­man på LRF Mjölk, Christian ­Swensson, har inte ens svarat oss.

Att det skulle vara någon form av hysch-hysch kring beslutet är dock något Gunnar Pleijert förnekar.

”Det handlar helt och håller om ansvarsfördelning. I den här frågan är det jag och Jonas som uttalar oss. I någon annan fråga, kanske det blir någon av de andra i styrelsen”, säger han.



Ingen skillnad

Det har trots allt gått att skönja en viss skillnad i ståndpunkt mellan de svenska mejerierna och Arla. Då det ­verkar vara industrin som är mest ­positiv till GMO-friheten ringde vi Anders ­Olsson, ­Skånemejeriers representant i LRF Mjölks styrelse. Han är till skillnad från de andra mejerirepresentanterna före­trädare för en ren leverantörs­förening och har ingen industri att ta hänsyn till. Frågan till honom var då om detta påverkar hans arbete i LRF Mjölks ­styrelse. Något Anders Olsson svarar att det inte gör.

”LRF Mjölk företräder den samlade mejerinäringen”, säger han.

Beslutet den 9 september blev som bekant ett krav på fortsatt GMO-­frihet. Retoriken för att legitimera den merkostnad beslutet ändå innebär är densamma som vid starten 1996, att minska svensk mjölkproduktions ­beroende av utländskt protein. Beslutet är ämnat att till och med stärka svensk mjölkproduktion.



En kompensation Frågan om GMO-frihet i foder verkar vara känslig. Lantbrukets Affärer har inte fått Arlas ordförande Åke Hantoft att uttala sig.

”I första hand handlar det här om hur vi kan hämta hem de resurser som finns i Sverige och i närheten av Sverige när det gäller protein till svensk mjölk­produktion”, säger Jonas Carlberg och forsätter:

”Då handlar det om råd­givning, forskning, maskintillverkning, inomgårds­mekanisering och så vidare. Utgångspunkten är att ha ett så bra grovfoder som möjligt, vilket minskar kraftfoderberoendet”.

Gunnar Pleijert påpekar att det finns gårdar, även konventionella, som inte alls använder soja. Han medger sedan att de förvisso köper annat protein­kraftfoder. Resonemanget att sojan är prissättande för andra proteinkällor är inget han köper rakt av. Han kan dock tillstå att det finns ett visst samband. På frågan vad GMO-friheten kostar mjölkbönderna svarar Gunnar Pleijert:

”Det varierar. Arla har ju skickat pengar till svenska mjölkbönder som en kompensation. I fjol var det 1,1 öre. Våra analyser visar på noll för de som inte använder soja till upp till tre, fyra öre för de som inte har ett lika bra grovfoder.”



Tjänar på policyn?

På frågan om Sveriges mjölkbönder ­tjänar på policyn, även om det innebär en merkostnad, svarar Gunnar Pleijert:

”Med den bedömningen vi gör nu i den situation som är nu, är att vi ­håller fast vi GMO-friheten. Sen är det precis som du förstår den samlade bedömningen”.

Att det finns de som landar på ­betydligt högre summor än 1,1 öre är Gunnar Pleijert medveten om.

På frågan om nu kravet på ­GMO-fri soja egentligen är mer till för att minska svensk mjölkproduktions ­beroende av utländskt protein, varför då inte ­fokusera på det istället för GMO-­friheten, förklarar Carlberg att upp­draget är att hitta en lång­siktig strategi för närodlat protein­foder. Att GMO kom i fokus var för att ­foderföretagen behövde besked inför 2014. Carlberg tillstår att de inte belyst GMO-biten så mycket.

Lantbrukets Affärer har även ­frågat om mejerierna fullt ut ­kommer ­ersätta lantbrukarna för mer­kostnaden som GMO-fri soja medför. Gunnar Pleijert hän­visar då till principerna bakom grön el. ­Tjänstemännen på LRF Mjölk ska nu med grund i beslutet om ­fortsatt GMO-frihet, arbeta fram en ­foder­strategi. Denna ska presenteras i december 2014. Av Per-Ola Olsson

