Start

Sök artikel

Prenumerera

Annonsera Lantbrukets Affärer Lantbrukets Affärer Mjölk

Om oss

Kontakt

Journaliststipendium Info

Vindkraft växer trots motvind 15879

Author: Lantbrukets Affärer | Posted: | Views: Under 2012 ökade antalet vindkraftverk i Sverige med trettio procent. Samtidigt har elpriserna gått ner och de ekonomiska förutsättningarna för vindkraft har förändrats. Rikard Hedenblad som har mångårig erfarenhet av vindkraftsbranschen, tror ändå att lantbrukare fortfarande kan vara aktörer på marknaden. Priserna på vindkraftsel har gått från toppnoteringen 70–80 öre per kWh inklusive el­certifikatspriset under år 2007 och 2008, till att nu vara nere på 55–60 öre per kWh.

”Smärtgränsen är nådd”, konstaterar Rikard Hedenblad som i sitt företag GEOtext bland annat arbetar med projektutveckling och utvärdering av projektidéer inom vindkraft.

Trots de hårda orden är dock Rikard Hedenblad positiv om vindkraftens framtid. De låga priserna ser han som en svacka. Han påpekar samtidigt att den allmänna åsikten är att elpriserna ­kommer att gå upp framöver.

”Dessutom får vi inte glömma att vindkraft­verken har blivit billigare sam­tidigt som de har blivit tekniskt sett bättre. Vi har också lärt oss mer om att utvärdera vindförhållanden och att placera verken på rätt ställen.”



Sälja tillstånd

Den typiske vindkraftsägaren har under åren gått från att ha varit markägare med ett eller två torn, till att vara större företag med hela vindfarmer både till havs och på land. Den enskilde lantbrukaren som själv projekterar, bygger och sedan driver sitt vindkraftverk är inte längre lika vanlig. Istället har nya former för att tjäna pengar på vindkraft dykt upp.

”Lantbrukare och andra markägare kan ta del av vindeltillväxten genom att sälja färdiga tillstånd och arrendera ut mark”, säger Rikard Hedenblad.

Istället för att själv göra en kostsam investering i att bygga ett eget vind­kraftverk, kan många idag få inkomster från vindel bara genom att stå för marken. För den som vill ta ytterligare ett steg går det att göra grundarbetet med projektering och tillståndsprövningar. För att sedan sälja det färdiga tillståndet tillsammans med ett arrendekontrakt.



Driva själv

Rikard vill inte rekommendera vilken typ av satsning som är den bästa.

”Det är en smaksak och handlar om läggning. Med arrendeavtal går det att tjäna pengar på vindel utan att behöva ta den ekonomiska risken. Men det finns också de som mycket väl kan tänka sig att bygga verket själva. Kanske för att sälja det när det står färdigt eller för att behålla det och driva det själv.”

”Att fortsätta äga eller sälja när verket står klart kan ge mer pengar, men det kräver så klart en större finansiell ­muskel”, konstaterar Rikard Hedenblad.

Efter 2008 gick tillväxten inom vindkraften ner och det ligger idag många färdiga tillstånd som inte har utnyttjats. Det innebär att flera markägare förgäves väntar på arrendeintäkter från verk som inte byggts.



Vindsäkert läge

Rikard är dock övertygad om att ­vindkraftsel har framtiden för sig.

”Vindkraftverk är lätta att placera ut och går snabbt att etablera. De har också den stora fördelen att de inte kräver någon transport av bränsle under driftstiden. Sverige har dessutom ett av de bättre lägena i norra Europa vad gäller vindsäkerhet.”

”Många tror att vindkraft kan bli en trygg och bra investering. Det är förutsatt att läget är vindsäkert och att ägaren kan ta några hårda år.”

Att finansiera en satsning på vindkraft med hjälp av banker, kan vara knepigt i en tid när siffrorna ser sämre ut än de gjort tidigare.

”Det beror på vilken kompetens banken har på att bedöma vindkraft. Banker som är mindre säkra håller en distans och kräver stora egna insatser. Att få finansiering går definitivt inte lika fort som tidigare.”



Dyrare solel

Idag utgör vindkraftsel 30 procent av den el som är förnybar och som ­kvalificerar sig för att få elcertifikat. De övriga 70 procenten utgörs av el från vattenkraft och biobränslen. El från solenergi är på väg in på marknaden, men det är ­fortfarande mycket blygsamt.

Under perioden 2013–2016 finns 210 miljoner kronor att söka som stöd vid investering i solceller. Som mest kan en privatperson eller företag få 1,2 miljoner kronor i stödpengar. Rikard Hedenblad ser solel som en lönsam affär, förutsatt att det finns behov av elen i företaget.

”Om det finns tak med rätt läge och konsumtionen sker under taket, då kan det vara värt att titta på solel. Men lönsamheten i solel är inte i närheten av vindkraften. Tekniken är ännu för dyr.” Den typiske vindkraftsägaren har under åren gått från att ha varit markägare med ett eller två torn, till att vara större företag med hela vindfarmer både till havs och på land. Den enskilde lantbrukaren som själv projekterar, bygger och sedan driver sitt vindkraftverk är inte längre lika vanlig. Istället har nya former för att tjäna pengar på vindkraft dykt upp.”Lantbrukare och andra markägare kan ta del av vindeltillväxten genom att sälja färdiga tillstånd och arrendera ut mark”, säger Rikard Hedenblad.Istället för att själv göra en kostsam investering i att bygga ett eget vind­kraftverk, kan många idag få inkomster från vindel bara genom att stå för marken. För den som vill ta ytterligare ett steg går det att göra grundarbetet med projektering och tillståndsprövningar. För att sedan sälja det färdiga tillståndet tillsammans med ett arrendekontrakt.Rikard vill inte rekommendera vilken typ av satsning som är den bästa.”Det är en smaksak och handlar om läggning. Med arrendeavtal går det att tjäna pengar på vindel utan att behöva ta den ekonomiska risken. Men det finns också de som mycket väl kan tänka sig att bygga verket själva. Kanske för att sälja det när det står färdigt eller för att behålla det och driva det själv.””Att fortsätta äga eller sälja när verket står klart kan ge mer pengar, men det kräver så klart en större finansiell ­muskel”, konstaterar Rikard Hedenblad.Efter 2008 gick tillväxten inom vindkraften ner och det ligger idag många färdiga tillstånd som inte har utnyttjats. Det innebär att flera markägare förgäves väntar på arrendeintäkter från verk som inte byggts.Rikard är dock övertygad om att ­vindkraftsel har framtiden för sig.”Vindkraftverk är lätta att placera ut och går snabbt att etablera. De har också den stora fördelen att de inte kräver någon transport av bränsle under driftstiden. Sverige har dessutom ett av de bättre lägena i norra Europa vad gäller vindsäkerhet.””Många tror att vindkraft kan bli en trygg och bra investering. Det är förutsatt att läget är vindsäkert och att ägaren kan ta några hårda år.”Att finansiera en satsning på vindkraft med hjälp av banker, kan vara knepigt i en tid när siffrorna ser sämre ut än de gjort tidigare.”Det beror på vilken kompetens banken har på att bedöma vindkraft. Banker som är mindre säkra håller en distans och kräver stora egna insatser. Att få finansiering går definitivt inte lika fort som tidigare.”Idag utgör vindkraftsel 30 procent av den el som är förnybar och som ­kvalificerar sig för att få elcertifikat. De övriga 70 procenten utgörs av el från vattenkraft och biobränslen. El från solenergi är på väg in på marknaden, men det är ­fortfarande mycket blygsamt.Under perioden 2013–2016 finns 210 miljoner kronor att söka som stöd vid investering i solceller. Som mest kan en privatperson eller företag få 1,2 miljoner kronor i stödpengar. Rikard Hedenblad ser solel som en lönsam affär, förutsatt att det finns behov av elen i företaget.”Om det finns tak med rätt läge och konsumtionen sker under taket, då kan det vara värt att titta på solel. Men lönsamheten i solel är inte i närheten av vindkraften. Tekniken är ännu för dyr.” Av Sofia Barreng

Tillbaka

Lantbrukets Affärer * Tejarps Gård * 230 41 Klågerup * Tel 040-40 86 80 * Fax 040-40 86 86 * info@lantbruketsaffarer.se Logga in