Start

Sök artikel

Prenumerera

Annonsera Lantbrukets Affärer Lantbrukets Affärer Mjölk

Om oss

Kontakt

Journaliststipendium Info

Intresset ökar för precisionssådd av spannmål 15272

Author: Lantbrukets Affärer | Posted: | Views: Flera tillverkare av såmaskiner lanserar nu modeller för precisionssådd av spannmål. Tanken är att ett mer exakt placerat utsäde ska ge större skördar. Tyska forskningsresultat visar på fler axbärande strån och därmed bättre avkastning. Precisionssådd av spannmål är på tapeten igen. Lägre utsädesmängder och en ständig jakt på skördar över tio ton har fått allt fler att diskutera exaktare placering av utsäde. I begreppet noggrann placering ingår både hur fröet placeras i höjdled och i längsled. Bättre noggranhet i längsled innebär att luckor undviks och att flera frön inte hamnar på samma ställe. Detta kallas även singulering.

Precisionssådd möjliggör en lägre utsädesmängd och ger bättre förhållanden för plantan. En optimal spridning av utsädet bör minska sjukdomstryck och ogräskonkurrens samt ge bättre upptag av vatten, näring och solljus.



Fler ax

Forskare vid tyska Humboldt-Universität har gjort försök med precisionssådd av höstråg. Utsädet såddes med 50, 100, 150, 200 och 250 frön per kvadratmeter i treåriga försök. Resultaten visar att singulering av utsädet på varje frötäthetsnivå, gav plantor med fler axbärande strån än vid konventionell sådd. Den konventionella sådden gav cirka 40 procent lägre avkastning än den singulerade sådden.

Enligt forskarna ligger förklaringen helt i att de singulerade plantorna hade bättre tillgång till vatten och näringsämnen och därmed sköt fler ax. De enskilda axen var inte större än på konventionellt sådda plantor och tusenkornvikten var densamma. Försöken går nu vidare med vete.



Ingen skillnad Horsch fick i höstas en silvermedalj för sin nya utmatningsenhet vid Agritechnica. Foto: Horsch.

Brittiska försök från 2005 visar på en lite annan bild. Forskningsinstitutet HGCA jämförde konventionell sådd med precisionssådd och sådd med en vanlig centrifugalspridare. Resultaten visade att precisionssådden gav bäst fördelning av plantorna längs raderna. Det bredspridda utsädet sått med gödningsspridare och sedan nedharvat, gav dock ännu bättre fördelning av plantor i alla led.

När det kom till skörd visade det sig att det inte gick att se några samband mellan hur utsädet placerats och avkastningen. I försöket undersöktes även vilken etableringsmetod som var mest kostnadseffektiv. Det visade sig att bredspridning med 100 och 200 frön per kvadratmeter gav bäst ekonomisk marginal. Precisionsspridning med 200 frön per hektar kom på tredje plats och konventionell sådd därefter.



Variabel utsädesmängd

Harry Henderson vid HGCA håller med om att precisionssådd av spannmål är ett aktuellt diskussionsämne, men han tvivlar på att det är så många som verkligen praktiserar det.

”Idén med precisionssådd låter bra, men jag tror att det blir svårt att spara så mycket utsäde och öka avkastningen tillräckligt för att motivera en maskininvestering.”

Istället nämner Harry Hendersson hur allt fler brittiska lantbrukare arbetar med GPS-styrning av sådden, för att öka kapacitet och exakthet. Variabel utsädesmängd är också något som blir allt vanligare.

”Även med en vanlig såmaskin, kan lantbrukare tack vare hjälpmedel som markkartor och elektronisk styrning jobba med variabel utsädesmängd. Inga större investeringar krävs”, konstaterar han.



Mindre radavstånd Harry Henderson vid brittiska HGCA är tveksam till om precisionssådd av vete kan motivera investering i ny såmaskin.

I Sverige har inga försök gjorts specifikt på precisionssådd. Johan Arvidsson vid SLU hänvisar dock till försök om radavståndets betydelse.

”Vi vet att radavstånd över tio centimeter minskar skörden både i vårsäd och höstvete”, berättar han.

Försök har visat att skörden minskar med 0,5–0,6 procent för varje centimeter ökat radavstånd över tio centimeter. Johan Arvidsson påpekar också att en normal utsädesmängd på 400 frön per kvadratmeter innebär ett frö var femte centimeter, både i längsled och sidled.

”Ska vi höja skördarna måste vi också ned i radavstånd. Annars kommer fröna väldigt tätt i raden.”



Extra enhet

I höstas lanserade flera tillverkare såmaskiner för precisionssådd på den tyska maskinmässan Agritechnica. Det nya med maskinerna är att de utformats för precisionssådd både av spannmål och av de klassiska precisionsgrödorna majs, raps och sockerbetor. Den tyska tillverkaren Horsch fick silvermedalj på Agritrechnica för sin nya utmatningsteknik.

Såmaskinen fungerar som en konventionell pneumatisk såmaskin. Utsädet portioneras ut centralt och transporteras vidare i rör. Sedan kommer skillnaden. Ovanför varje bill sitter en roterande skiva, som plockar och vidarebefordrar enskilda frön. Överblivna frön går i retur. Upp till 120 frön per sekund kan passera singuleringsenheten. Vid en körhastighet av 12 kilometer i timmen och radavstånd 15 centimeter, ger detta en utsädesmängd på 240 frön per kvadratmeter.



Kan uppgraderas Två frön i sekunden matas ut i den nya singuleringsenheten. Foto: Horsch.

Johan Dahlqvist vid Maskingruppen AB är produktansvarig för Horsch i Sverige. Han motiverar företagets satsning på den nya tekniken med att en bättre placering av utsädet i raden, ger mindre konkurrens mellan plantorna och därmed en jämnare och bättre utveckling. Även lägre kostnader för utsäde, gödning och växtskydd är argument för maskinen. Liksom lägre etableringskostnader tack vare en ökad kapacitet vid sådd.

”Det talas om upp till 40 procent lägre utsädesmängd. Men jag tror att 20–25 procent är mer rimligt”, säger Johan Dahlqvist.

Den nya Horsch-maskinen kommer att finnas på den svenska marknaden 2015 och är ännu inte prissatt. Existerande Pronto-maskiner från 2003 och framåt kan uppgraderas.



Hybridvete kommer

Crister Stark på Väderstad berättar att även de har en maskin på gång, men att det ännu är tidiga dagar.

”Vi tror att vi har en bra bärande idé för att singulera utsäde med en vanlig såmaskin.”

Han berättar vidare att företaget redan har sökt två patent, men att det ännu inte satts något datum för lansering av maskinen.

”Argumentet för singulering är att kunna minska utsädesmängden, speciellt på mildare jordar. Om det blir någon merskörd vet vi inte ännu”, betonar Crister.

”En annan sak som finns i kulisserna är hybridvete. Det ska sås med få kärnor per kvadratmeter och det blir viktigt att de hamnar rätt.” Av Sofia Barreng

Tillbaka

Lantbrukets Affärer * Tejarps Gård * 230 41 Klågerup * Tel 040-40 86 80 * Fax 040-40 86 86 * info@lantbruketsaffarer.se Logga in