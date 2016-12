Start

Centertrio trängs mot Strasbourg: Kristina Yngwe kampanjar för bonderöster

Author: Lantbrukets Affärer | Posted: | Views: Som enda svenska toppnamn till EU-valet, har Centerns andranamn Kristina Yngwe gjort lantbruket tillsin huvudfråga.

”Ska man lyckas i EU-parlamentet måste man vara rätt smal och spetsig på ett område”, säger hon. v Sveriges 20 mandat i EU-parlamentet har Socialdemo­kraterna suttit på sex av dem under den senaste femårsperioden. Moderaterna har haft fyra och längst ner i den fallande ordningen har Centern, Vänsterpartiet och Kristdemokraterna haft ett mandat vardera. Valet den 25 maj kan ge stora förändringar i mandat­fördelningen. Valdeltagandet är en viktig faktor. Få väljare gynnar partier med hög mobiliseringsgrad bland kärnväljarna. Piratpartiet som i spåren av FRA-debatten fick två mandat 2009, hänger löst i årets val. År 2009 tillföll Centerns enda mandat Lena EK. När hon blev miljöminister 2011, ersattes hon av Kent Johansson från Skara. I parlamentet är han bland annat ledamot i utskottet för industrifrågor, forskning och energi – samt ersättare i utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling. Federley nerpetad

Kent Johansson har såvitt Lantbrukets Affärer kunnat erfara, gjort ett habilt jobb i EU-parlamentet. Utåt har han dock förblivit rätt anonym. I Centerns rådgivande interna omröstning i höstas, krossade han dock tvåan Fredrick

Federley med drygt 7 000 röster mot Federleys knappa 3 000.

Om det ska tolkas som ett mått på Johanssons popularitet eller den kontroversielle Federleys brist på sådan, förblir en öppen fråga. I slutänden kom Kristina Yngwe, ordförande för LRF Ungdomen 2011–2014, in i leken. Hon är numera tvåa på nomineringslistan, sedan

Centerns nomineringskommitté petat ner Fredrick Federley ett pinnhål. Centertrion Kent Johansson, Kristina Yngwe och Fredrick Federley har alla siktet inställt på att få väljarnas stöd för att representera dem i EU-parlamentet. Smal och spetsig

Första aprilveckan slog Kristina Yngwe an tonen för sin kandidatur med två debattartiklar i lantbrukspressen. Den ena med rubriken ”EU behöver politiker som kan lantbruk”, den andra ”Frihandel, javisst – men med lika villkor”. År 2009 satsade Miljöpartiet på Isabella Lövin. Vid tillfället rätt okänd som politiker, men väl författare till bland annat en utmärkt bok om fiske.

Vill du ”göra en Lövin” och bli EU-parlamentets jordbruksexpert?

”Jag tror att ska man nå framgång i EU-parlamentet, måste man vara rätt smal och spetsig på ett område. Min ambition är att komma med i utskottet för jordbruk och landsbygdsutveckling”, säger Kristina Yngwe. Trivs i mitten

Du blev medlem i Centern 2012 och är rätt okänd i rollen som politiker. Var hör du hemma i Centerns politiska landskap?

”Jag är inte så liberal som de mest liberala, men heller inte så traditionell som de mest traditionella. Snarast finns jag nånstans i mitten”, konsta­terar Kristina Yngwe.

Som LRF Ungdomens ordförande vållade Kristina Yngwe en minikris, när hon strax efter nyår 2013 skrev ett debattinlägg om gårdsstödets negativa biverkningar tillsammans med EU-minister Birgitta Ohlsson (FP). ”Det är ett ungdomsförbunds både privilegium och skyldighet att få sticka ut hakan och peka på alternativa lösningar”, sa hon den gången till Lantbrukets Affärer och gick snarast stärkt ur krisen. Personkryss viktiga

Piratpartiets sannolika uttåg, gör att Centern inte behöver särskilt många extraröster för att ta två EU-mandat. Personkryssen är också en oberäknelig faktor i Centersammanhang. Fredrick Federley har ett starkt stöd i CUF och Centerstudenter, som tillsammans har runt 1 500–2 000 medlemmar.

Han har också enligt egen utsago ”full uppbackning av Karl Erik Olsson, Rolf Kenneryd, Marianne Andersson och en rad andra”. Federleys tre kärnfrågor är dock en bra bit från Kristina Yngwes lantbruk. Fokus i hans kampanj ligger på integritet, migrations­politik och djurskydd. Av Sven-Olov Lööv

