Sprider gödning med sprutan 16086

Author: Lantbrukets Affärer | Posted: | Views: Bröderna Wedekull bytte två maskiner mot en och sprider gödningen med sprutan. Detta till glädje för både investerings- och insatskonto. När bröderna Torgny och Örian Wedekull bytte spruta år 2010, valde de att kosta på sprutan lite mer. Torgny medger att det ligger ett visst teknik­intresse i botten, men att det i huvudsak handlade om ekonomi. Med en spruta som tillät snabba byten mellan växtskydd och gödning, precis del­avstängning och som stod rycken för den tyngre sprutvätskan – kunde bröderna sprida flytande gödning med sprutan.

De behövde därmed inte investera i en gödningsspridare. Han förklarar att pengarna de lade på att utrusta ­sprutan var högst överkomliga i förhållande till vad en gödningsspridare skulle ha ­kostat. Trots att det ändå var en rejäl slant.

”Vi hade inte fått mycket till ­gödningsspridare för de extrapengar vi lade på en riktigt bra spruta”, säger Torgny.

I fronttanken har Torgny MCPA-preparat. På så vis är det möjligt att punktbekämpa tistelkolonier, samtidigt som han sprider gödning. Det sparar både tid, pengar och miljö. Tanken på sprutan tar sju kubikmeter i stöten. Vid en giva på 100 kilo kväve per hektar räcker den till nästan 19 hektar. Slangarna slutar fem, sex centimeter ovanför marken. Det läggs ingen gödning i sprutspåren. Har köpt lagringstankar

Bröderna har nu spridit flytande ­gödning i några år och börjar ­känna sig varma i kläderna. I Sverige är det inte många som sprider flytande ­gödning. Torgny förklarar att det därför varit lite att testa sig fram, både för ­bröderna och för Maryd Maskin som utrustat ­sprutan. Själva hanteringen av ­gödningen har däremot inte varit några problem. ­Bröderna har köpt lagringstankar som rymmer ett års förbrukning. Torgny ­håller med om att lagrings­tankarna ­förvisso var en ­kostnad, men han ­konstaterar sam­tidigt att det även är kostsamt att bygga en hall åt ­storsäckar.

Han framhåller att lagrings­tankarna antingen måste vara gjorda i plast eller rostfritt, eller vara behandlade på ­insidan. Gödningen går nämligen ­ganska hårt åt metall. Den har frusit vid några tillfällen och då skiktat sig lite. Så fort det blivit varmt har gödningen dock blandat sig igen, utan omrörning. Mindre spill

”I och med att vi suger över gödningen med sprutan från lagringstankarna blir det väldigt lite slabb”, påpekar Torgny.

Blir det ändå småstänk har de en flaska med All-Clear extra i en vanlig spray­flaska och kan ta bort dem med detsamma.

Det Torgny menar är viktigast att tänka på för dem som funderar på att börja med flytande gödning, är att det är tungt. Densiteten ligger på 1,32. Se till att sprutan tål den extra vikten. Det behövs även utrustning som tillför ­gödningen nära marken. Snabbverkande

Bortsett från en gång när han lyckades bränna bladspetsarna lite, har Torgny inte haft några problem med bränn­skador. Tvärtom uppskattar han hur snabb­verkande flytande gödning är. Han berättar om ett fält med vårsäd som inte fick kväve i tid. Det hade börjat se ­riktigt tråkigt ut när Torgny sent om­sider spred gödning. Torrt var det också.

”Trots att det inte kom något regn alls började spannmålen repa sig efter tre dagar. Prillad gödning hade ju legat orörd tills det kom regn”, säger han. Vanligare i Danmark

I och med att bröderna har en om­fattande djurproduktion ­behöver de enbart köpa kväve. Då i formen av NS 27-4. Torgny berättar vidare att det finns en hel del flytande NPK-­produkter. Framförallt på andra sidan Öresund.

Han håller inte för omöjligt att det varit billigare att köpa ­gödningen från ­Danmark, där det är mycket ­vanligare. Uppåt 15 procent av ­gödningen i ­Danmark är ­flytande. Dock var ­Lant­männen behjälpliga när ­bröderna startade med flytande gödning och sådant vill de premiera.

”Själva varan är billigare än i storsäck. Men en hel del av det äts upp av dålig infrastruktur på grund av få kunder i ­Sverige”, förklarar Torgny. Av Per-Ola Olsson

