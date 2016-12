Management och ­personalens engagemang helt avgörande för reslutatet

Personalens engagemang och kunskap är helt avgörande för avkastningen, konstaterade den oberoende produktionsrådgivaren John Richardson vid en BPEX-konferens nyligen. Vid en jämförelse av resultaten mellan sex olika djurskötare visade det sig att det skiljde så många som två födda grisar per kull, mellan de bästa och de sämsta resultaten.

Räknat i antalet levererade grisar per 100 betäckta suggor var sämsta resultatet 630 smågrisar och det bästa 996. En avsevärd skillnad, som enligt John

Richardson kan hämtas upp genom utbildning och ett kontinuerligt arbete med utvärdering av data och fastställande av målsättningar. Han ser även standardiserade arbetssätt och en oräddhet för att bryta upp inarbetade rutiner, samt att tänka i nya banor som avgörande för framgång.

Färre sålda grisar

Enligt samarbetsorganisationen InterPig skiljer antalet sålda smågrisar per sugga stort mellan medlemsländerna. EU:s genomsnitt landade 2012 på 24,1 och Danmark toppar statistiken med 27,8 sålda grisar per årssugga. Sverige ligger på modesta 22,9, eller nästan 20 procent under de danska resultaten.

Statistiken från InterPig visar även att antalet slaktade grisar per årssugga har ökat med 2,1 grisar i genomsnitt för hela medlemsgruppen, under de senaste sex åren. I Sverige ligger motsvarande siffra på 1,4 slaktgrisar, vilket går att jämföra med länder som Spanien och Frankrike. Helt andra siffror gäller dock för storproducenterna Danmark och Tyskland. Här har antalet slaktgrisar per ­årssugga ökat till 3,3 respektive 4,2 under ­perioden 2007–2012.

Smågrisdödlighet

Svenska Pig konstaterar i den Inter­nationella rapporten 2013 att siffran slaktade grisar per årssugga inte används så ofta inom svensk grisuppfödning, men att den ger en god uppfattning om effek­tiviteten i alla led. Att de svenska siffrorna är betydligt lägre än många andra i Europa, beror enligt Svenska Pig främst på att vi i Sverige har längre ditid och högre smågrisdödlighet.

Svenska suggor producerar i genomsnitt 2,2 kullar per år, medan genomsnittet i InterPig-länderna är 2,3. Skillnaden är direkt kopplad till diperioden. Samtidigt framhåller Svenska Pig att antalet levande födda per kull ökat i Sverige från 12,2 grisar 2006 till 13,2 grisar 2012. Dock har antalet avvanda under samma tid bara ökat med 0,5 grisar per kull, alltså hälften.

Management avgör

John Richardson poängterar att varje enskild lantbrukare, inte har någon som helst möjlighet att styra de internationella faktorer som styr slaktpriser och foderpriser. Han ser det dock som fullt möjligt att med enkla medel göra stor skillnad i produktionen. Antalet födda smågrisar per årssugga går att påverka med bättre management, anser han. Att varje sugga har långa tider av improduktivitet jämställer han med att suggorna har mer semester, än de anställda djurskötarna.

Enligt John Richardsons kalkyler är den maximala mängden kullar per årssugga 2,43. Han sätter då varje omgång till 150 dagar – varav dräktighet 116 dagar, diperiod 28 dagar och tid mellan avvänjning och betäckning till sex dagar. Jämfört med den svenska siffran på

2,2 kullar per år, skulle det vid en kullstorlek på tio grisar skilja 2,3 smågrisar. Om värdet på en smågris sätts till

400 kronor blir kostnaden 920 kronor per sugga och år.

Samla data

Enligt John Richardson återfinns 48 procent av de förlorade dagarna mellan betäckning och ombetäckning. Trettio procent av de förlorade dagarna uppkommer på grund av oplanerad utslaktning efter första betäckningen. Genom att målmedvetet försöka minska dessa dagar är mycket vunnet, understryker John Richardson.

Han föreslår mer omfattande insamling av data, samt att dessa data regelbundet analyseras och omformuleras till målsättningar. För varje sugga bör det finnas uppgifter om avvänjningsdatum, hälsoläge vid avvänjning, beräknad tid för brunst på exakt timme, antal timmar mellan avvänjning och inträffad brunst, dag och tid på dygnet för första samt andra inseminering och eventuell datum för omlöp. Även uppgifter om vilken kull i ordningen det är för suggan och om hur inseminationen gick till kan ingå.

Utvärdera noga

Tiden mellan avvänjning och brunst kan ge intressant information om hur väl miljön fungerar i betäcknings­avdelningen. Förbättringar av hur galten används eller av personalens förmåga att upptäcka brunst och seminera i rätt tid, kan erhållas om data kontinuerligt samlas in och utvärderas. Uppgifter om suggans hälsotillstånd vid avvänjning bör användas till utvärdering av hur suggan utfodrades under laktationsperioden.

När grisarna väl är födda, rekommenderar John Richardson att alla data uppdateras och sammanfattas. Sammanfattningarna bör placeras i personalrummet, så att alla som arbetar med djuren kan se de samband som råder och diskutera nya målsättningar.

Minska utslagningen

Även suggornas livslängd har stor betydelse för lönsamheten och John Richardson hävdar att allt för många suggor slås ut för tidigt. Sverige ligger mycket högt bland InterPig-länderna med hela 53 procent utslagna suggor per år. I Holland och Spanien är siffran enbart 41 procent. I Holland som dessutom har kort ditid, ger varje sugga i genomsnitt 67 smågrisar under sin livslängd. Siffran för Sverige är 44.

John Richardson hänvisar till statistik från Agrosoft. Den visar att det är först efter en suggas åttonde kull som en gylta ger fler födda smågrisar. Om man istället räknar överlevande smågrisar går gränsen vid sex kullar. Hela 32 procent av de brittiska suggorna slås ut redan efter andra kullen och endast 26 procent av suggorna kommer upp i målet på sex kullar. Så behöver det inte vara, anser Johan Richardson.

Av Sofia Barreng