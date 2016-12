Start

Kemikalieinspektionen anmäld till JK 14586

Author: Lantbrukets Affärer | Posted: | Views: Gruffet mellan föreningen Svenskt Växtskydd och Kemikalieinspektionen fortsätter. Svenskt Växtskydd vänder sig nu till Justitiekanslern, JK och begär en granskning av myndigheten. Kemikalieinspektionens generaldirektör Nina Cromnier är medveten om de långa handläggningstiderna. Svenskt Växtskydd JK-anmälde i somras Kemikalieinspektionen, KemI. Föreningen vill att JK dels granskar Kemikalieinspektionens handläggningstider, dels att KemI avsagt sig uppdraget som zonrapportör. Enligt anmälan har KemI meddelat att myndigheten inte kommer att kunna hantera några nya ansökningar under hela 2014, eventuellt inte heller under 2015. Något föreningen menar får stora konsekvenser för lantbruk och trädgård, både på kort och lång sikt.

”Det här är inget vi gör med någon större glädje, tvärtom. Efter att under lång tid ha framfört kritik kunde vi inte göra annat än att anmäla till JK. Att det blev just en JK-anmälan beror på att det inte handlar om ett enskilt ärende, utan om ett systemfel på Kemikalieinspektionen. Nu får vi väl hoppas på resultat”, säger Hans Hagenvall från Svenskt Växtskydd. Komplex lagstiftning

Nina Cromnier är generaldirektör för KemI och berättar att myndigheten är väl medveten om de långa handläggningstiderna, samt att de arbetar aktivt med att korta ner dem. Bland annat har det inrättats en ny avdelning som fokuserar på att hantera ansökningar. Hon berättar vidare att det finns flera anledningar till de långa handläggningstiderna.

”En av de främsta anledningarna är en ny och väldigt komplex EU-lagstiftning som ökar vår arbetsinsats. Dels blir varje ärende mer komplext och kräver mer dokumentation. Dels omfattar EU-lagstiftningen fler produktgrupper så vi får dessutom in fler ansökningar”, säger Nina Cromnier. Hans Hagenvall från Svenskt Växtskydd hyser hopp om att JK-anmälan ska ge någon form av resultat. Enhetlig hantering

Enligt anmälan från Svensk Växtskydd är anledningen till att KemI inte kan hantera nya ansökningar, att myndigheten försöker beta av ansökningarna som ligger i det så kallade gamla systemet. I våras uppgav KemI för Lantbrukets Affärer att en tredjedel av dessa trettiotalet ansökningar väntade på kompletteringar från kemfirmorna. Resterande två tredjedelar skulle dock kunna bli godkända ”ganska omgående”.

Idag finns 40 öppna ärenden i det gamla systemet. Tio av dessa väntar på komplettering. Flera ansökningar kan enligt Nina Cromnier snart bli färdiga. När och hur många vågar hon inte sia om. Enligt vad Lantbrukets Affärer erfar slutar den personal som extraanställdes för att hantera dessa ansökningar under september.

”Vi gör så gott vi kan med de resurser vi har. För oss är det väldigt viktigt att de gamla ansökningarna hanteras på samma sätt som de nya”, understryker Nina Cromnier. Prioriterat område

Tidigare i våras förklarade företrädare för KemI att det inte spelade någon roll hur stora resurser som tilldelades myndigheten. De skulle ändå inte klara av att hålla de stipulerade ansökningstiderna. Nina Cromnier känner inte igen den bilden. Hon förklarar istället att KemI angett vilka resurser de behöver för att kunna hålla handläggningstiderna i det budgetunderlag som årligen sänds in till regeringen.

”Att få ner handläggningstiderna är ett av våra högst prioriterade områden inför det kommande året. En del faktorer bestämmer vi själva över. I en del är vi beroende av omvärlden, till exempel budgetanslag och kemfirmornas ansökningar. Det finns skillnader, men det hade underlättat för oss om kemfirmorna såg till att alla ansökningarna var kompletta innan de sände in dem.” Av Per-Ola Olsson

