Dansk grishandlare söker svenska slaktsvin 13118

Author: Lantbrukets Affärer | Posted: | Views: Med löften om mer betalt och garanterad avsättning försöker nu en ny aktör slå sig in på den svenska grisslakten. Såväl HK Scan som Dalsjöfors aviserade redan i fjol sin ambition att minska grisslakten. I HK Scans fall 100 000 färre grisar. Dalsjöfors flaggade å sin sida för en minskad slakt på 50 000 grisar. Skövde slakteri hade förvisso förhoppningen att bibehålla volymen, men signalerade om sänkta priser. KLS Ugglarp förväntade sig tvärtemot att öka volymen en aning.

Även den danske grishandlaren Jesper Madsen letar nu grisar och försöker knyta till sig svenska uppfödare. Joakim Bull arbetar för Jesper Madsen och ser gärna att tomma stallar åter tas i bruk. Detta helst innan de stått tomma för länge och blir svåra att sätta igång igen. Det han lockar med är dels avsättning för grisarna, dels stora chanser till bättre betalt. På frågan hur mycket mer, svarar han bara ”mer”.

”Vi tjänar inga pengar om vi inte är ett bättre alternativ”, betonar Joakim Bull. Anstränger sig

Upplägget är att Madsen förmedlar grisarna och kör dem till slakteriet. Joakim Bull medger att det är en berättigad fråga, hur priset till lantbrukaren kan öka genom att det tillkommer ytterligare ett led som ska ha betalt. Han förklarar att det dels gäller att stå på lantbrukarens sida.

”Det handlar om entusiasm. Alla som arbetar hos Jesper Madsen har lantbruksbakgrund och vet att det är lantbrukarna som betalar deras lön. Vi anstränger oss lite mer”, konstaterar Joakim Bull.

Han berättar om en lantbrukare som fick in salmonella i besättningen, varpå hans ordinarie slakteri inte ville ha hans grisar. Lantbrukarens förtvivlan växte i samma takt som grisarna.

”Han ringde oss och vi körde grisarna till ett EU-certifierat slakteri precis över gränsen i Polen. Det slutade med att han fick fem kronor mer per gris för sina salmonellasmittade grisar, än vad han fick i vanliga fall.” Förhandlar åt lantbrukaren

Joakim förklarar att det i stor mån handlar om att ha ekonomiska muskler. Jesper Madsen förmedlar mellan 7 000–10 000 slaktsvin i veckan. Företrädesvis till de som betalar bäst. Kommer Madsen och slakteriet inte överens går transporten till någon annan och slakteriet står med tom linje. Joakim Bull menar att det kostar mer än att betala för sig.

Han berättar att det hänt att transportören varit på väg till slakteriet, men fått besked att istället köra lasset till Tyskland. Han konstaterar dock att Madsen börjar få bra tumme med slakterierna och att han bara behövde styra sex lass till Tyskland i fjol.

”Vi sköter förhandlingarna åt lantbrukaren”, sammanfattar han.

Joakim Bull medger samtidigt att Madsen inte alltid betalar bäst.

”Danish Crowns tillägg och avdrag är konstruerade för att gynna de lite större gårdarna. Vi har svårt att tävla om gårdar som levererar över 25 000 grisar.” Välfärdsgris

Madsens plan med de svenska grisarna är att slakta dem på Själland. De danska grisar som då inte kan slaktas där får istället rulla vidare till Holstebro. Skulle det bli för trångt i Holstebro får en del helt enkelt slaktas i Tyskland. Kommer Madsen upp i volym i Sverige, är planen att försöka sälja slaktsvin till svenska slakterier. Joakim Bull är medveten om att handelsformen kan te sig som ovan för svenska lantbrukare, men hoppas ändå att folk ska nappa på initiativet. Han spekulerar kring möjligheten att kunna sälja svenska grisar som någon form av välfärdsgris.

”Nu kan jag väl inte tycka att det är en avgrundsdjup skillnad mellan danska och svenska stallar, men det är definitivt värt att testa att få mer betalt för grisarna”, understryker han. Hålla ihop viktigt

Mest av allt menar han att svenska, danska och finska uppfödare måste hålla ihop. Han är medveten om att dansk grisproduktion varit föremål för en del negativ publicitet, bland annat när det gäller MRSA.

”Att smittan har hittats i Danmark är inte så konstigt. Vi tar ju prover till skillnad från många av våra konkurrenter”, poängterar Joakim Bull.

Även den danska uppfödningen tappar volymer till andra länder exempelvis Tyskland och Polen. En del beror på att hårda danska miljöregler gör att danska smågrisar föds upp i bland annat Tyskland, Polen, Tjeckien och Italien.

”Kan skandinaviska uppfödare hålla ihop och agera mer tillsammans tror jag definitivt att de kan bli konkurrenskraftiga och tjäna pengar”, fastslår Joakim Bull. Av Per-Ola Olsson

