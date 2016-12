Start

Sök artikel

Prenumerera

Annonsera Lantbrukets Affärer Lantbrukets Affärer Mjölk

Om oss

Kontakt

Journaliststipendium Info

CTF lönsamt i vall – vid ökad areal spannmål 14014

Author: Lantbrukets Affärer | Posted: | Views: Fasta körspår minskar markpackningen, men ger systemet någon ekonomisk vinst?

Hans Alvemar, agronomstudent vid SLU, har skapat en programmerings-modell för beräkning av de ekonomiska fördelarna med CTF. Hans studie visar att CTF kan öka vinstmarginalen i mjölkproduktion med en procentenhet. Forskare vid brittiska ­Harper Adams University som är ­nationellt centrum för precisions­odling, menar att 90 procent av all energi som går åt för jordbearbetning syftar till att reparera tidigare körskador. Jordbrukets problem med markpackning borde alltså i all rimlighet kosta stora pengar. Det finns dock få undersökningar som kvanti­fierar detta. Hans Alvemar har antagit utmaningen och i en studie skapat en ny beräkningsmodell för att kunna sätta siffror på vad markpackning och andra typer av körskador verkligen kostar.

”Jag utgick från att fasta körspår, CTF, är ett sätt att minska skadorna.”

I sin studie har Hans Alvemar med grund i tidigare internationell forskning uppskattat skördeminskningarna i vallodling till följd av ökad markpackning. Siffrorna har han sedan vägt mot ­kostnaderna för att införa CTF. Bättre kvalitet

Hans Alvemar konstaterar att vall är ­Sveriges vanligaste gröda. Enligt Jordbruks­verket täcker grödan hela 45 procent av vår åkerareal. Samtidigt utsätts vallarna för upprepade körningar under flera år, utan möjlighet till jord­bearbetning för reparation av kör­skadorna.

Han påpekar dessutom i sin studie att Jordbruksverkets statistik mellan 1965 och 1992 visar på endast en svag ökning av avkastningen från Sveriges vallodling. Sammantaget innebär detta enligt Hans att det finns en stor potential för CTF i just vallodling.

”Redan under förstaskörden täcks hela 64 procent av arealen av körspår, 25 procent körs över två gånger enligt försök vid Harper Adams University.”

Hans konstaterar vidare att körningarna inte bara ger upphov till markpackning, de ger även direkta körskador i grödan.

”Minskad körning ger jämnare återväxt och därmed ett bättre ensilage med mer homogen kvalitet, vilket ger bättre smaklighet och potentiellt ett ökat foderintag.” Mer klöver

Den utländska forskning som Hans har studerat visar spritt skilda resultat för hur markpackning påverkar avkastnings­nivåerna i vall. Som mest har argentinska forskare konstaterat skördeminskningar med hela 74 procent. I genomsnitt rör det sig dock om nivåer runt 10–30 procent.

”Jag valde att uppskatta skörde­ökningen till följd av minskade kör­skador, till 12 procent. Skördeökningen baserade jag på beräkningar av hur stor andel av arealen som täcktes av körspår i mitt CTF-system, vilket kombinerades med resultaten i litteraturstudien.”

Till den totala skillnaden i avkastning tillkommer ytterligare en faktor. Hans räknar med att CTF i vallodling kan minska nedgången i andel klöver som annars är gängse. En större klöverandel medför en högre råproteinandel i ­ensilaget, ett högre foderintag och därmed ytterligare ekonomiska fördelar för CTF. Hans Alvemar har skapat en beräkningsmodell som visar lönsamhet för CTF i vallodling. Foto: Louise Åhlström Tolv meter

I sin studie utgår Hans från en fiktiv gård på 300 hektar med 300 kor. Gården är belägen i västra delarna av Götalands norra slättbygder och jorden är lerhaltig. Maskinkedjan består av en tolvmeters slåtterbalk och lika bred strängläggare. Därefter kommer en självgående exakthack. Gödselspridaren har en arbetsbredd på 24 meter. Maskinerna i den övriga växtföljden på gården är inte anpassade till CTF-modulen. Växtföljden består av vall som skördas tre gånger per år, höstvete, raps, havre och korn.

Detta jämförs med ett konven­tionellt system med sexmeters slåtterbalk, 9–12 meters strängläggare, självgående exakthack samt en 18 meter bred gödsel­spridare. Räntan för maskinerna är satt till 4,1 procent och avskrivningstid är baserad på den årliga användningen. Priset för höstvete är i studien 1,49 kronor per kilo och skördenivån 7 300 kilo per hektar. Lägre rörliga kostnader

Hans Alvemar har beräknat de fasta maskinkostnaderna i CTF-systemet till 3 873 kronor per hektar, jämfört med ­kostnader i det konventionella ­systemet på 3 476 kronor per hektar och år. De rörliga kostnaderna blir där­emot lägre beroende på högre av­verkning och ­minskat slitage, 3 151 kronor ­respektive 3 333 kronor per hektar och åt. Totalt ­räknar Hans med ökade maskin­kostnader på gården i studien med

64 877 kronor per år för CTF, jämfört med konventionell odling.

För att beskriva de positiva effekterna av CTF har Hans valt att skapa tre olika scenarier. Han jämför i tur och ordning konventionell odling med CTF där den ökade vallavkastningen medför större skörd, större skörd kombinerat med högre halt av råprotein samt ett fall där skörden inte ökar till följd av CTF, men tidigare skördar ger högre energi- och protein­innehåll. Bättre vinstmarginal

”Siffrorna visar tydligt att CTF lönar sig i vall, tack vare att den ökade avkastningen kan användas till att minska vallarealen till förmån för ökad areal av höstvete. Att istället ändra foderstaten lönar sig inte alls lika bra om inte klöverandelen ökar till följd av CTF.”

Det mest lönsamma scenariot ­jämför konventionell odling med CTF där både avkastningen och råproteinhalten ökat. Det medför att andelen spannmål och proteinkoncentrat i foderstaten kan ­minska, dessutom kan höstvetearealen ökas. Som en följd av minskat slitage antas vallen ligga i fyra istället för tre år.

”Här är vinsten för gården 177 315 kr,

vilket motsvarar en vinst­marginal på 1,55 procent. Eftersom ­statens ­konkurrenskraftsutredning räknar med en vinstmarginal på 0,0 procent för ­gårdar med fler än 100 kor, så måste

1,55 procent anses vara riktigt bra.” Få det gjort

Hans Alvemar tycker att hans resultat tydligt visar möjliga vinster i att införa CTF.

”Beräkningarna visar att maskin­­investeringarna inte alls är lika stora som det brukar talas om när CTF diskuteras i allmänhet. Det är klart att det högre maskinvärdet på 1,4 miljoner kronor i mitt exempel är ­betungande, men det är inte där den stora ­ansträngningen ligger. Den stora utmaningen är arbets­insatsen som går åt för att få omläggningen att ­verkligen hända, samt att få in alla maskiner i ­systemet.”

Hans poängterar vikten av att varje företagare skapar sig ett konkret mål för sin verksamhet.

”Det måste vara ett mål som går att mäta, till exempel att tjäna mer pengar eller uppnå en viss skördenivå. Sedan ­gäller det att vända på det och sätta upp förutsättningarna för att kunna nå dit.” I studien ­sattes de fasta körspåren på ett avstånd av tolv meter. Illustration: Hans Alvemar Av Sofia Barreng Studien finns på www.alvemarkonsult.se/ctf

Tillbaka

Lantbrukets Affärer * Tejarps Gård * 230 41 Klågerup * Tel 040-40 86 80 * Fax 040-40 86 86 * info@lantbruketsaffarer.se Logga in