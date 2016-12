Start

Stabilt läge för markpriserna 31665

Author: Lantbrukets Affärer | Posted: | Views: Under 2007 och 2008 steg priset på mark till höga nivåer. Hur ser det ut idag? Hur har räntesänkningen påverkat prisläget? Har den så kallade finanskrisen haft någon inverkan på markpriset? Vem är det som investerar i mark idag? Vi har knappt märkt av finanskrisen Johan Runéus, fastighetsmäklare, Cronholm Gårdar Markpriserna steg under 2007 och 2008. Sedan dess har de absolut inte sjunkit och vi får bra priser, väl så bra som 2008”. ”Man kan säga att räntesänkningen har påverkat. Med tanke på att produkterna har sjunkit i värde har räntesänkningen jämnat ut. Den har också påverkat till en ökad efterfrågan på mindre hästgårdar”. ”Man kan säga att räntesänkningen har påverkat. Med tanke på att produkterna har sjunkit i värde har räntesänkningen jämnat ut. Den har också påverkat till en ökad efterfrågan på mindre hästgårdar”. ”Vi har knappt märkt av finanskrisen. Det skulle i så fall vara att det ibland tar några dagar extra att få en handpenning. Annars kan jag inte säga att den har påverkat oss”. ”Vem som investerar beror på hur fastigheten ser ut. Om en mjölkgård till rätt pris är till salu finns det intresse från både danska och holländska mjölkbönder. Vi ser även ett stort danskt intresse för skogsfastigheter. Men allt beror som sagt på hur fastigheten ser ut”. Det har stabiliserat sig och vi ligger stadigt Det har stabiliserat sig och vi ligger stadigt Markpriserna toppade i maj-juni 2008. Sedan dess har vi fått en tillbakagång på cirka 15%. Där har det stabiliserat sig och vi ligger stadigt där. Jord och skog är långsiktiga vinnare eftersom den försvagade kronan gynnar jord- och skogsbruk”. ”Naturligtvis har räntesänkningen påverkat. Den har parerat prisnedgången på spannmål, timmer och massaved. Även mjölkpriset kan man väl säga”. ”Ja, det är ju finanskrisen som har åstadkommit själva nedgången”. ”Jag tycker att det är framgångsrika svenska lantbrukare som investerar. När det gäller skog är det svenska företag. Danskarna har problem just nu fastän de har en stark krona. Det beror på att konjunkturen där är svagare än i Sverige. De lider av den starka danska kronan”. Dag Magnusson, vd, Skånegårdar AB De verkar inte ha sjunkit någonting De verkar inte ha sjunkit någonting Dag Hermansson, ägare till Ullevi gård i Östergötland. Det beror på var i landet markerna ligger och om de till exempel ligger nära en tätort. Vilken kvalitet jorden har spelar också in. Men det ser inte ut som markpriserna har sjunkit någonting”. ”Räntesänkningen har påverkat positivt”. ”Det ser ut att vara samma pris som tidigare och verkar inte som om finanskrisen har haft någon inverkan”. ”Andra lantbrukare som gör tillköp är nog det vanligaste, till exempel om grannens gård är till salu. Sedan är det klart att områden kring till exempel Malmö och Lund lockar till sig andra typer av intressenter om man jämför med exempelvis Västgötaslätten”. Köparna är samma nu som tidigare Här i Skåne är markpriserna relativt orörda, men med en viss tvekan för de allra högsta. I Danmark har vi nämligen sett fallande priser på de allra dyraste jordarna”. ”Ja, räntesänkningen har bidragit till att hålla prisläget uppe”. ”Finanskrisen bör rimligtvis haft en inverkan, fast det är svårt att mäta. Men det har ju blivit lite svårare att låna pengar”. ”Det är samma investerare som tidigare, alltså kapitalstarka köpare med kontanta medel som inte behöver bankfinansiering. De har gjort reavinster vid försäljningar”.

Anders Nilsson, mäklare, Egendomsmäklarnas kontor i Hässleholm Christian Persson

