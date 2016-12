Kontrollterroristernas härjningar

Start

Author: Lennart | Posted: | Views: Statistik kan vara riktigt kul, och varje år när det som tidigare hette Jordbruksstatistisk årsbok och nu döpts om till Jordbruksstatistisk sammanställning kommer lagom till semestern är det dags att ta fram statistikprogrammet och tugga tabeller. Vi har en fantastiskt utförlig och lättillgänglig statistik som rör den svenska modernäringen. Jämfört med många andra länders är den snarast enastående och enastående tillförlitlig. Men mitt i tabelltuggandet känns en besk bismak vid insikten om varför just statistiken kopplad till lantbruket är så utförlig. Det svenska lantbrukets omreglering till trots finns nämligen stora delar av det gamla planekonomiska regleringssystemet kvar. Jordbruket var en genomreglerad bransch och tillgång till utförlig och omfattande statistik var en förutsättning för utövandet av den planekonomiska makten, och nödvändig för båda sidorna vid förhandlingsbordet. Leta där det är ljusast Den här manipulativa synen på lantbruket finns kvar, och gör sig fortfarande påmind i en rad olika sammanhang. När det gäller exempelvis tillförseln av närsalter till våra närliggande hav är det självklart lättare att ge sig på lantbruket och kräva åtgärder där, eftersom det är där vi har full kontroll på vad som tillförs och i bästa fall också förs bort. Att våra städer sedan länge vuxit ur sina primitiva reningsverk byggda med 1970-talsteknologi och den ökade konsumtionen av animaliskt protein ökat per capita-utsläppen av kväve med 25 procent sedan 1980-talet har vi inte riktigt samma koll på, och kan heller inte åtgärda med några enkla tangenttryck i ett regelverk. Även om det bevisligen endast har marginella effekter på de slutliga utsläppen av fosfor i Östersjön är det ändå bäst att kräva åtgärder i jordbruket, därför där har vi koll och kan mäta. Att sedan beräkningarna är uppåt väggarna som i fallet med vattenmyndigheternas förslag till handlingsplaner för att uppfylla EUs vattendirektiv behöver vi inte bry oss om. Det ser så bra ut i excelarken! Imploderande KemI Samma kontrollmani har fått en av myndigheterna att i det närmaste implodera, och de häpnadsväckande ”skyll inte på mig”-dokument som nu läcker ut från Kemikalieinspektionens interna korrespondens skulle ge en hel terabyte med smileys om det inte vore på riktigt. Den uppenbara inkompetens som kommit i dagen och som påpekats av både JK och Miljömyndighetsutredningen har varit känd sedan länge, och den drabbar svenskt lantbruk och enskilda lantbrukares ekonomi. Den vita piskan När sedan tillsynsmyndigheter och ett i södra Sverige verksamt mejeriföretag ingår en ohelig allians som har till syfte att kringgå ekonomiska föreningslagen för att göra sig av med oönskade leverantörer blir kontrollterrorn ännu mer uppenbar. Opåkallade besök, upprepade ogrundade avstängningar och angiveri till länsstyrelsen har tvingat enligt uppgift till vår reporter ett 30-tal lantbrukare att lämna Skånemejerier som leverantörer. I flera fall har det fått allvarliga personliga ekonomiska konsekvenser som följd. Även EUs landsbygdsprogram blir alltmer kontrolldrivet. De ekonomiska konsekvenserna av att stå utanför ett stödsystem där marknaden förutsätter att lantbruksföretagen har en del av sina inkomster i form av detta stöd är så allvarliga att endast ett fåtal företag har råd att avstå. Tvärvillkoren skapar också effekter som inte står i proportion till de avvikelser eller brott mot regelverken som föranleder avdragen. Avlusa tillsynen Kontrollterroristerna har löpt amok, och skapat en situation som är skenbart mer fri än under regleringsekonomins tid, men rättsosäkerheten tilltar, liksom kompetensbrist och godtycke. Lantbrukare är yrkeskunniga företagare som känner sina produktionssystem bättre än någon annan. Gör om regelverken till målstyrda regler istället för åtgärds- och detaljstyrda. Låt lantbrukarna själva välja åtgärder för att nå målen och tillämpa egenkontroll. Är gården Sigill-certifierad finns ingen anledning att dubbelkontrollera sådant som redan ingår i revisionen. Det är dags att avlusa kontrollen och tillsynen av lantbruket. Minska detaljregler, tvinga även myndigheter och tjänstemän att följa lagar, och låt det få konsekvenser när de utdömer sanktioner på osaklig grund.

