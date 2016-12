Start

Sök artikel

Prenumerera

Annonsera Lantbrukets Affärer Lantbrukets Affärer Mjölk

Om oss

Kontakt

Journaliststipendium Info

Världsförbättrarna har vunnit slaget om opinionen 30597

Author: Lantbrukets Affärer | Posted: | Views: Av någon outgrundlig anledning finns det i Sverige krafter som till varje pris skall förbättra världen. Så var det förvisso på Olof Palmes tid när biståndsmiljarderna östes över märkliga regimer. Svenska skattepengar regnade över socialistiska ambitioner i Afrika, hos Castro på Kuba och som pricken över i byggdes ett pappersbruk i Vietnam. Numera står inte de socialistiska ambitionerna så högt i kurs och den svenska världförbättrarivern fokuserar istället på miljön. Orättvis kritik Från jord- och skogsbrukets sida har kritiken varit hård mot miljöpropositionen. Alliansregeringen står inte högt i kurs och jordbruksminister Eskil Erlandsson anklagas för att svika såväl modernäringen som sina väljare. Kritiken är förståelig men likväl orättvis eftersom katastrofkramarna bevisligen vunnit slaget om opinionen. Det är med andra ord för sent att klaga och det enda som återstår är kort och gott att betala vad det kostar. I och med att det i USA har valts en miljöanpassad president som uppenbarligen ligger katastrofkramarna nära finns det i praktiken inte längre någon motkraft till undergångsprofeterna. Lägg till detta att den svenska statsministern i höst skall vara EU-ordförande och under detta glansfulla halvår förena hela världen i en gemensam ambition att minska koldioxidutsläppen så framstår förutsättningarna för sans och måtta som minimala. Demonstrationer ingen idé I företagarsammanhang är det en god regel att satsa all energi, tid och pengar på sådant som går att påverka. Och att strunta i allt som inte går att påverka. I konsekvens med den lärdomen är det ingen större idé att demonstrera mot jordbruksministern eller alliansregeringen. Uppfattningarna och dogmerna inom klimatområdet och med den därmed stundande världsundergången går inte att rucka på. Lika lite som det på sin tid gick att kritisera att svenska skattepengar sändes till regimerna i Afrika. Kunde ha varit värre Sett ur ett miljöpolitiskt perspektiv är den lagda klimatpropositionen vad som var att förvänta och den kunde faktiskt ha varit bra mycket värre. Hade Sverige idag haft en regering där miljöpartister och kommunister stått för skrivningarna i propositionen hade jord- och skogbruket fått betala ett ännu högre pris. Ur ett organisationspolitiskt perspektiv är det tveksamt om det varit så klokt av LRF att gulla med miljöorganisationerna under lång tid. Det är högst tveksamt om det samtidigt går att vidmakthålla ett lönsamt och livskraftigt jord- och skogsbruk. Det enda halmstrå som finns att klamra sig fast vid är att vi i Sverige trots allt har en borgerlig regering och en jordbruksminister som i vart fall har ambitionen att lindra bördorna så gott det går. Illustration: Stefan Sonesson

Tillbaka

Lantbrukets Affärer * Tejarps Gård * 230 41 Klågerup * Tel 040-40 86 80 * Fax 040-40 86 86 * info@lantbruketsaffarer.se Logga in