Start

Sök artikel

Prenumerera

Annonsera Lantbrukets Affärer Lantbrukets Affärer Mjölk

Om oss

Kontakt

Journaliststipendium Info

Precisionssådd gav hög skörd 3225

Author: Lantbrukets Affärer | Posted: | Views: Försöket med precisonssådd av raps slog mycket väl ut konstaterar Sverker Peterson på Bjälbo gård utanför östgötska Skänninge.

”Vi har fått en skörd på 4 200 kilo per hektar, men något annat hade jag egentligen inte räknat med ett så bra år som detta”, konstaterar han. Sverker Peterson sådde 28 hektar höstraps med en Väderstad Tempo så­­maskin den 14 augusti i fjol. ­Maskinen arbetar med ett radavstånd av femtio centimeter och har en speciell ut­­matningsteknik för mer exakt placering av varje enskilt frö. Sverker använde tekniken för att variera utsädesmängden beroende på växtplats.

”Våra fält kan variera mellan 15 och 40 procents ler och vi anpassade utsädesmängden därefter.”

På de lättare områdena valde Sverker att så 40 frön per kvadratmeter, på de något tyngre områdena 50 frön och som mest 60 frön per kvadratmeter. Före sådd spreds rötrest med ett ­kväve­innehåll motsvarande 60 kg kväve per hektar och marken plöjdes och harvades en till tre gånger beroende på jordart. Gödselbehållaren för rötrest och järnvägsvagnar för Vinass med fyra procent kväve. Sverker Peterson ser precisionssådd som en metod för framtiden både i raps och spannmål. Till nästa säsong ska han variera utsädesmängden vid sådd av åkerböna. Lättare att hacka

Uppkomsten motsvarade för­vänt­ningarna och när våren kom kunde Sverker och hans brorson och med­arbetare Fredrik Peterson glädja sig åt ett mycket jämnt bestånd.

Växtodlingen på Bjälbo gårds 230 hektar bedrivs ekologiskt. I rapsen bekämpas ogräset genom radhackning med en kamerastyrd Kongskilde Vibro Crop och Sverker poängterar att ett jämnt bestånd är lättare att radhacka.

”När plantorna är jämnstora är det lättare att sätta åt hackan rätt. Är de olika stora måste hackningen alltid anpassas efter de minsta plantorna och det ger ett sämre resultat.”

Beståndet hackades när det var fem centimeter och femton centimeter högt. I samband med hackningen kupades jord upp mot plantorna för att skydda tillväxtpunkten under vintern.

Ett av målen för den exakta ­placeringen av rapsplantorna är att varje planta ska få tillräckligt med ljus och inte skjuta för mycket i höjden. Detta medför att tillväxtpunkterna kommer närmare marken och övervintrings­förmågan förbättras. Hög skörd

När våren kom var beståndet fort­farande jämnt och fint. Det gödslades med hjälp av släpslang vid ett tillfälle under våren med en blandning av rötrest motsvarande 90 kilo kväve samt Vinass, 40 kilo kväve.

Vid skörd kunde Sverker ­konstatera att metoden gett ett mycket gott resultat.

”Vi brukar ha en medelskörd på 3 300 kilo per hektar, men i år gav rapsen hela 4 200 kilo torkad och rensad vara. Så har det också varit ett riktigt bra odlingsår, vi har till exempel inte haft några problem med rapsbaggar. Jag ­förväntade mig faktiskt att min ekologiska raps skulle göra minst lika bra ifrån sig som den konventionella.”

Riktigt hur stor effekt just precisionssådden gav för resultatet är alltså svårt att säga. Med dyrt ekologiskt utsäde sparas några kronor med styrd utsädesmängd, men det är inte av någon avgörande betydelse för Sverker. Det är mera de rent praktiska aspekterna på odlingen som ger honom mersmak för metoden. 25 centimeter är bäst

I höst återgår Sverker till sin vanliga metod och sår med Rapid och ett radavstånd på 25 centimeter.

”Vi har maskinsamarbete med min bror och det har blivit för många olika arbetsbredder och spårvidder”, skrattar Sverker.

I framtiden är Sverker dock helt övertygad om att precisionssådd kommer att användas på Bjälbo gård.

”En exakt placering av fröet har stora fördelar i både spannmål och raps. Tempon är en bra maskin för jobbet, men helst vill jag kunna variera även rad­avståndet. Femtio centimeters rad­avstånd i raps är för stort, det ger en lägre skörd. Tjugofem centimeter är perfekt.” Av Sofia Barreng

Tillbaka

Lantbrukets Affärer * Tejarps Gård * 230 41 Klågerup * Tel 040-40 86 80 * Fax 040-40 86 86 * info@lantbruketsaffarer.se Logga in