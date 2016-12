Start

Mejerierna borde ta ansvar 32690

Author: Lantbrukets Affärer | Posted: | Views: Hans Johansson tycker om fri konkurrens. Samtidigt anser han att mejerierna kan samarbeta på vissa punkter. ”Alla skulle tjäna på det, utan att konkurrensen begränsades”. Det är många som har åsikter om vad som händer i Mjölksverige. Som tidigare ordförande för Skånemejerier har Hans Johansson stora kunskaper inom området och han har en kritisk hållning till det som händer just nu. Framförallt menar han att kommunikationen mellan Arla och Skånemejerier är obefintlig. ”Jag tycker att mejerierna borde ta mer ansvar. Allt är inte lågkonjunkturens fel. Den nuvarande situationen leder till att alla mjölkbönder får problem”. Samtal lösningen Det är just via samtal med Arla som han ser en lösning för Skånemejeriers situation. Innan några sådana har kommit till stånd är det svårt att lägga upp någon strategi för framtiden. ”Man ska inte göra något förhastat. Istället får man se vad samtalen mynnar ut i. Det är dock klart att det inte går att fortsätta som idag. Nu finns det ingen kommunikation”. Men när det gäller en ökad sådan mellan mejerierna är den vanligtvis optimistiske Hans Johansson inte så positiv. ”Det verkar vara blockerat mellan mejerierna och för mycket står på spel. Kanske måste folk bytas ut”, säger han avslutningsvis. Faktaruta Mjölkkor på Vankiva Gård: 280 Genomsnittlig avkastning/ko: 9500 kilo/år Övrig verksamhet på Furulunds Jordbruk HB: Fem enheter med sammanlagt 700 hektar växtodling och 880 suggor som ger 20 000 slaktsvin/år Företagets omsättning 2008: 40 miljoner kronor Hans Johansson om hur det ser ut om fem år: Den egna gården ”Jag tror att branschen befinner sig i en svacka som går över. Jag tror på framtiden, men vilka steg vi kommer att ta på gården beror på läget”. Mejerierna: ”Norrmejerier tror jag finns kvar med sin norrländska profil. Mejerier som Gefleortens Mejeri och Falköpings Mejeri har också förutsättningar att klara sig. Däremot tror jag Milko får det svårt. Sedan kommer det att hända saker här i Skåne, men vad är svårt att säga”.

