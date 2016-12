Hotat landsbygdsföretagande

Start

Author: Lantbrukets Affärer | Posted: | Views: ”Det är dags att stå upp för den privata äganderätten och företagandet på landsbygden” Den privata äganderätten är under attack. För en luttrad lantbrukare som bedriver en i myndig­het­ernas och även alltför många andras ögon miljöfarlig verksamhet är detta inget nytt. Men byråkraternas reglerings- och förbudsiver är särskilt påtaglig nu och utan att gå in i en partipolitisk fålla vågar vi påstå att taket sänkts påtagligt sedan regeringsskiftet 2014 och många företagare känner ett tryck över bröstet.

Låt oss bara nämna några ingrepp som inte nog med att de kan medföra stora ekonomiska och personliga avbräck för dem de drabbar, dessutom kommer i konflikt med högt ställda miljö- och klimatmål. Och det märkliga är att de motiveras med just dessa mål. Överklagade avverkningar

Skogsägare vill förvalta sin skog så att den bibehåller sin tillväxt och förmåga att under lång tid ge avkastning och bidra till försörjning på landsbygden. De naturvärden som en skogstokig omvärld så gärna vill bevara är många gånger skapade just genom en sådan ansvarsfull förvaltning. Det är bara att jämföra privatskog med bolags- och offentligt förvaltad produktiv skogsmark.

Att då föreslå att anmälan om föryngringsavverkning ska göras till en prövning möjlig att överklaga för personer som inte är sakägare är ett mycket allvarligt ingrepp. Fullt legitima anspråk på att få styra bestånd och virkesförråd löper hög risk att kollidera med godtycke baserad på grumliga rättighetsanspråk med utgångspunkt från en allemansrätt som sedan länge övertolkats långt utanför sina ursprungliga principer. Här saknas en rimlighetsprövning som från början skulle ha gjort att förslaget kastats i papperskorgen. Dumma dämmen

Ett annat område som kan upplevas som lite mer perifert men som berör samma centrala fråga är de små vattenkraftverken. I nitisk MP-stämplad återställariver och i skydd bakom inte helt transparenta EU-direktiv har bland annat miljö­departementet nu gett sig på ägarna till de små vattenkraftverken. Det är klart att de inte står för någon stor andel av elförsörjningen och inte heller utgör någon betydande ­väljarbas. Därmed är de vad som skulle kallas lovligt villebråd.

Men för de enskilda ägarna, för landsbygden och med tanke på att de ofta är ett 1900-talsuttryck för en månghundraårig industri- och brukartradition, finns det faktiskt anledning att även här tänka på Miljöbalkens sjunde paragraf i andra kapitlet om rimlighetsprövning.

Professor emeritus Torbjörn Fagerström, känd hälsorisk på grund av sin förmåga att höja blodtrycket i miljökretsar, ­brukar ställa frågan hur mycket den miljonte koltrasten ­egentligen är värd. För de små vattenkraftverken gäller samma fråga. De vilar på befintliga vattendomar och gammal hävd. Att nu plötsligt ändra villkoren för dem är inte rättssäkert. Torvstoppning

Och så till torven. Naturvårdsverket vill likställa torv med fossila bränslen eftersom utvinning av torv kortsiktigt leder till utsläpp av koldioxid som överstiger nybildningen. Syftet är att på sikt först hindra utvinning och sedan genom åter­ställning av vattennivåer bromsa den naturliga nedbrytning som dikning av torvmarker leder till. Allt naturligtvis väl­lovligt, men återigen kommer frågan om förslagen på åtgärder står i rimlig proportion med de problem som ska åtgärdas.

Återigen drabbas också det decentraliserade företagandet på landsbygden. För svenskt vidkommande är det stor sannolikhet att utvinningen bara flyttar utomlands, åtminstone delvis. En stor andel av torven går till fastbränsle, och där måste ändå värdet av torven vägas mot följden av att utvinningen stryps. Naturvårdsverkets förslag innebär i stor utsträckning en nedläggning eller i bästa fall en kraftig kostnadsökning för företagen. Stoppa förslagen

Under överskådlig tid kommer de torvmarker det är fråga om att fortsätta att läcka koldioxid. Visserligen utanför den nationella klimatgasräkenskapen, men faktum kvarstår. Är det inte då bättre att torven får göra nytta på vägen, antingen som bioenergi, strö eller bas för högkvalitativa svenska odlingssubstrat? Alternativen medför bara ytterligare utsläpp.

Det är dags att stå upp för den privata äganderätten och företagandet på landsbygden. Stoppa förslagen om ökad prövning av föryngringsavverkning, stoppa klappjakten på de småskaliga vattenkraftverksägarna och låt svensk torv och svenska torvföretag göra nytta.

