Start

Sök artikel

Prenumerera

Annonsera Lantbrukets Affärer Lantbrukets Affärer Mjölk

Om oss

Kontakt

Journaliststipendium Info

Franskt nej till minskad jordbruksbudget 27783

Author: Madelene | Posted: | Views: Frankrike kommer att motsätta sig alla förslag till minskning av EU:s jord-bruksbudget. Jordbruksminister Michel Barnier säger: ”Priset för en levande landsbygd och för god kvalitet på livsmedlen är en stark gemensam jordbrukspolitik inom EU”. Jean-Michel Lemétayer (bilden till vänster), ordförande för den dominerande bondeorganisationen FNSEA, menar att Europa bör ha en politik som värnar om matens kvalitet och de som producerar den.

När EU-valet väl är överstökat är det dags att börja diskutera EU:s nästa långtidsbudget, den som ska gälla perioden 2014–2020. En av de stora tvistefrågorna kommer då att vara utformningen av den framtida jordbrukspolitiken.

I Sverige råder inga större åsiktsskillnader på denna punkt. De svenska partierna är ganska eniga om att jordbruket i större utsträckning bör marknadsanpassas, med följd att betydligt mindre pengar behöver anslås till den gemensamma jordbrukspolitiken (CAP).

Även LRF är inne på den linjen. I ett utvidgat EU är det, enligt LRF, svårt att hävda en finansiering av jordbrukspolitiken på nuvarande nivå. LRF accepterar därför en ökad marknadsanpassning och förordar också att en del av direktstödet till jordbrukarna överflyttas till det program som är avsett för allmänna miljöåtgärder på landsbygden.



Ministrar eniga

Annorlunda är tongångarna i Frankrike. Enkelt uttryckt: Gärna mer pengar till miljöåtgärder, men inte mindre pengar åt bönderna.

För Frankrike utgjorde jordbrukspolitiken en av huvudfrågorna under ordförandeskapet andra halvåret 2008. Och inte helt utan resultat: Vid ett möte med jordbruksministrarna, i slutet av november, lyckades Frankrike få 24 ministrar att ställa sig bakom ett uttalande som understryker vikten av att ”EU även efter 2013 fortsätter att ha en tillräckligt ambitiös gemensam jordbrukspolitik”.



Inte beroende

I Frankrike överensstämmer den officiella jordbrukspolitiken i stort med kraven från den dominerande bondeorganisationen FNSEA. Nyligen sa FNSEA:s ordförande Jean-Michel Lemétayer:

”Vi vill inte ha en utveckling som innebär att maten blir beroende av marknaderna och tillfälliga skiftningar i världsekonomin. Europa bör ha en politik som värnar om matens kvalitet och om de som producerar den, de män och kvinnor som lever på jordbruk”.

Jordbruksminister Michel Barnier har uttryckt sig ungefär likadant:

”Priset för en levande landsbygd och för god kvalitet på livsmedlen är en stark gemensam jordbrukspolitik inom EU. Ett avskaffande av denna politik skulle innebära avfolkning av stora landsbygdsområden, koncentration av produktionen till ett fåtal konkurrenskraftiga områden och ett behov av ökad import. Jag är övertygad om att kostnaden för en sådan utveckling skulle bli betydligt högre än kostnaden för den nuvarande politiken”.

Barnier har inte den minsta förståelse för de argument som handlar om att ökad marknadsanpassning är ett sätt att solidarisera sig med bönderna i tredje världen, som i dag missgynnas av att de europeiska bönderna är subventionerade. Barnier säger:

”En av den finansiella krisens lärdomar är att det behövs mer av transparens, övervakning och styrning av marknaderna. Men det är ju just vad som kännetecknar den gemensamma europeiska jordbrukspolitiken. Europa kan naturligtvis inte blunda för den globala livsmedelskrisen. Däremot kan vi hävda att även andra regioner i världen har intresse av att organisera sig och gemensamt ta ansvar för sin produktion och för dess risker”.



Tuff uppgift

I de budgetförhandlingar, som förmodligen påbörjas redan i höst, kommer Frankrike att kämpa för ett behållande av den gemensamma jordbrukspolitiken i sin nuvarande utformning. Det blir en svår uppgift. Allra svårast blir det att få till stånd en förlängning av systemet med mjölkkvoter. Det finns beslut på att detta system ska upphöra i april 2015.

Men Michel Barnier är förtröstansfull. Han säger:

”Det som en majoritet har beslutat, kan en majoritet riva upp”.





Av Stefan Andersson

Tillbaka

Lantbrukets Affärer * Tejarps Gård * 230 41 Klågerup * Tel 040-40 86 80 * Fax 040-40 86 86 * info@lantbruketsaffarer.se Logga in