Start

Sök artikel

Prenumerera

Annonsera Lantbrukets Affärer Lantbrukets Affärer Mjölk

Om oss

Kontakt

Journaliststipendium Info

Viktiga vägval ­väntar på Orraryd 247

Author: Lantbrukets Affärer | Posted: | Views: ”Med tanke på de investeringar vi nyss gjort kan det verka lite motsägelsefullt att satsa på en ny storladugård” Filosofin på mjölkgården Orraryd mellan Växjö och Tingsryd har varit att hellre flytta på djuren än att släpa runt på foder och gödsel. Men nu står Magnus och Christer Carlman inför ett vägval, en helt ny storladugård med plats för åtskilliga hundra kor har blivit ett alternativ. Magnus Carlman blev med rätta ett ansett namn i M ejerisverige när han i början av 1990-talet, bara några år över 20, började ett pionjärarbete som ytterst gick ut på att låta mjölkbönderna ta greppet om sin egen gårdsekonomi. Det var vid en tid då ekonomi fortfarande sågs som ett nödvändigt ont av många lantbrukare. Magnus Carlman berättar:

”En historia som speglar tidsandan är den om lantbrukaren som kommer hem från revisorn och av grannen får frågan hur det gått det senaste året. ´Det sa han inte´, svarar bonden lite sorgset.” Magnus Carlman (sittande till vänster), hans bror Christer (stående) och samarbetspartnern Martin Lindeqvist. Valde bort kostymen

Magnus Carlman och den dåvarande vd:n för Blekinge-Kronoberg Husdjur, Björn Sederblad, blev det radarpar som introducerade datoriserad bokföring för otaliga mjölkbönder och som i förlängningen blev till det omtalade projektet 25-öringen. På LRF såg man till en början inte med blida ögon på deras engagemang. Pappersarbetet var LRF Konsults sak, resonerade man på Bondtolvan och unge Magnus kallades till Stockholm för att talas tillrätta.

Vi som då följde Magnus Carlmans och Björn Sederblads ekonomimissionerande arbete såg väl en given framtid för den unge lantbrukarsonen som ekonomirådgivare i slips och kavaj. Men så blev det inte. År 1994 köpte Magnus och hans bror Christer Orrayds Gård, grannställe till föräldrahemmet, med 120 uppbundna kor. Utveckling i etapper

”Orraryd var rätt förfallet men vi såg potentialerna i gården” säger Magnus. ”Dessutom var vi unga och ­entusiastiska och fick bankerna med oss. Vi moderni­­serade, effektiviserade och fick bra snurr på verksamheten. Det första ungdjur­stallet byggdes år 2000, pappa pensionerade sig och tog hand om dem. Så började omställningen till lösdrift.”

År 2002 installerades de båda första De Laval-robotarna, två år senare kom två till. Den gamla ladugården byggdes till och rymde snart 300 kor, ett tag gick hälften runt i lösdrift medan den andra halvan stod kvar uppbundna. En räcka bygg­projekt följde – kalvstall, maskin­hallar och 1998 tillköptes 200 hektar skog. Extrabrorsa

Orraryd har rekryterat nästan all sin personal bland praktikanterna från Ingelstads lantbruksskola. En av dem blev med tiden en ”extrabrorsa” påpekar Magnus Carlman:

”Martin Lindeqvist är lika involverad i Orraryd som vi. Han är inte delägare, utan har efterhand köpt egna gårdar i Uråsa en mil bort som vi samarbetar med. Det har varit parallella processer som varit till nytta för oss alla tre. När vi nu ska besluta om gårdens framtid är Martin en nyckelperson.”

Orraryd har de senaste åren växt framförallt genom arrenden. För två år sedan tog de över det olönsamma skoljordbruket som drevs i Ingelstad. Där ingick 100 uppbundna kor och 160 hektar åker, de 80 suggor som följde med på köpet vandrade snabbt vidare till en annan intressent. Flera stäl­l­en

I höst tillkom arrendet av Torsjö Gård (ej att förväxla med den stora mjölkgården utanför Eksjö) cirka en mil från Orraryd. Med arrendet följde 130 kor i en ladugård byggd 2007.

I dag är antalet mjölkande kor på Torsjö uppe i 200. Lägg därtill 250 på Orraryd och och koantalet inklusive de 100 sinkorna är uppe i 550 på två produktionsplatser. Arealen, ägd och arrenderad, är i dag cirka 700 hektar odlad jord och 200 hektar beten. Den egna skogsarealen är 380 hektar. Kalvar, ungdjur och köttdjur finns inackorderade på ett antal ställen runtom i trakten. Förbättringspotential

”Vi har haft filosofin att hellre flytta djuren än att släpa runt på gödsel och foder. Det är två kategorier som tar hand om djuren under vintermånaderna. Dels äldre före detta lantbrukare som vill slippa hålla sig med egna köttdjur, dels unga tjejer och killar som har det här som uppstart. Det funkar bra även om vi gärna sett att det funnits fler större ladugårdar än de avsedda för 25–30 kor som dominerar här.”

Den struktur mjölkproduktionen på Orraryd har idag är inte helt optimal, konstaterar Magnus Carlman. Trots att robotarna bytts i år och att en tillbyggnad skett på Torsjö, saknas det ett antal komponenter som nu finns på önskelistan för en modern mjölkproduktion. Tänker långsiktigt

”Först på listan finns en ny kalvningsavdelning. En särskild cellhaltsgrupp vore också bra. Vi har dessutom lite för få djur i robot­grupperna, större avdelningar hade varit perfekt. Och sist men inte minst vore det väldigt bra med en uppstartsgrupp för nykalvade kor. Det finns gott om material som styrker att uppstartsgrupper ger väldigt positiva effekter under hela laktationen.”

”Det fanns alltså en rad skäl för oss att svara ja när vi fick frågan om vi ville vara med i Jordbruksverkets tävling. Med tanke på de investeringar vi nyss gjort kan det verka lite motsägelsefullt att satsa på en ny storladugård. Men projektet, om det nu blir av, ligger en bra bit fram i tiden. Och det är bra att ha väl fungerande anläggningar under byggtiden.” Intressant upplägg

Men, som sagt, för Magnus Carlman och hans båda kompanjoner är inget självklart idag. Var en eventuell storladugård ska placeras och hur många kor den ska rymma, är fortfarande om inte ­skrivet i ­stjärnorna så åtminstone långt ifrån klart. Magnus har också ­funderingar kring tävlingens regelverk. Till exempel om hur mycket av infrastrukturen kring ett nybygge på en helt ny plats som ska ­räknas in i underlaget. Max 50 000 kronor får ju en koplats kosta.

”Men det är ett jättespännande upplägg. Projektet handlar ju inte bara om att bygga en ladugård, utan ska också ta höjd för den nya teknik som väntar runt hörnet. Gynnar branschen

”Man ska se till helheten och då dyker ju sådant som utgödsling, ett problem på alltför många gårdar, också upp. Dessutom ska det finnas en driftskalkyl som stödjer en uthållig lönsamhet. Något krav på att det verkligen ska byggas har vi inte på oss, men projektet ska vara så genomarbetat att det håller för en presentation för banker med flera intressenter.”

Den stora förtjänsten med tävlingen är att resultaten kommer att bli till nytta för hela mjölkbranschen, avrundar Magnus Carlman. Ungefär samma sak kunde man säga om det ekonomiprojekt han själv var med om att dra igång för snart 25 år sedan. Av Sven-Olof Lööv

Tillbaka

Lantbrukets Affärer * Tejarps Gård * 230 41 Klågerup * Tel 040-40 86 80 * Fax 040-40 86 86 * info@lantbruketsaffarer.se Logga in