Fortsatt vikande spannmålsskördar

Author: Lantbrukets Affärer | Posted: | Views: Skördarna av spannmål och potatis fortsätter att sjunka jämfört med mitten på 1990-talet. Fokus på kostnader och optimering av maskinkedjan kan vara en förklaring. Minskad kvävegödsling, uteblivna växtförädlingsframsteg och minskad bördighet kan vara en annan.

Ladda ner pdf på avkastningen av samtliga skördar här



För några år sedan ringde några vakna rådgivare i larmklockan och hävdade att skördenivån i den svenska växtodlingen började stagnera. Detta var mest tydligt i de mellansvenska växtföljderna och i spannmål. Ensidiga växtföljder, lågt spannmålspris som ledde till kostnadsjakt och uteblivna förädlingsframsteg genom brist på nya sorter ansågs vara några förklaringar.



För fyra år sedan

Vi visade då i Lantbrukets Affärer nr 4, 2005 att de stagnerade skördarna var regionalt olika. Medan avkastningen i både östra och västra Götaland tydligt stagnerade omkring år 1993 höll spannmålsodlingen i södra Sverige stången och visade en fortsatt ökande trend.

Det skiljde då även mellan grödorna, och nedgången var mer tydlig i höstvete än i råg, som genom introduktion av hybridsorterna kunde fortsätta att utvecklas positivt, vilket speciellt gällde odlingen i Mellansverige. Allra mest tydlig var nedgången i potatisskördarna som efter en tydlig topp med genomsnittsskördar på närmare 32 ton/ha i andra halvan av 1990-talet var mindre än tio år senare var nere på samma nivå som 1986-87.



Kostnadsjakt och prisrally

När de analyserna gjordes var pressen på växtodlingen fortsatt hög. Inga analytiker såg några höjda priser inom överskådlig tid och därför var fokus fortfarande på minskade kostnader.

Så kom prisrallyt 2007 – 2008. I början av 2007 trodde de mest optimistiska prognosmakarna att nivån skulle kunna hamna så högt som 1:30 kr/kg för höstvetet i slutet av året. Det fanns till och med de analytiker som rådde lantbrukare att binda priset på denna nivå. Innan året var slut var priserna uppe på över 1:80 kr/kg för höstvete och för maltkornet kunde man få ytterligare en femtioöring och lite till.



Ingen påverkan

För att hänga med steg även priset på andra grödor och mest intressant var prisutvecklingen på rapsfrö, som kom att påverkas mer av det stigande oljepriset än av priset på livsmedelsmarknaden.

En intressant frågeställning är hur den här utvecklingen kom att påverka skördar och insatser. Helt klart är att de som sålde insatsvaror till jordbruket såg en unik möjlighet att ta ut högre priser. För gödsel och växtskyddsmedel blev det uppenbart att leverantörerna agerade på en global marknad. Modeordet bland kemiföretagens representanter blev ”allokering”. Det betydde i klartext att företagen kunde utnyttja en efterfrågestyrd situation till att sälja sina produkter på de marknader som kunde betala bäst. Helt plötsligt uppstod bristsituationer på marginella marknader som de skandinaviska.

Gödselmedelsföretagen kunde höja sina priser rejält och de har inte landat riktigt ännu på en nivå som är anpassad till vad lantbruket kan betala.

En uppdatering av de analyser vi gjorde för fyra år sedan med 2007-2008 bakom oss visar entydigt åt ett håll: Den vikande tendensen håller i sig och den korta perioden med höga priser har inte satt några tydliga avtryck i avkastningen.



Nu viker höstvete

För höstveteskördarna i hela landet kan vi se att kurvan inte bara planar ut, utan också tenderar att falla av något. Den statistiska säkerheten i beräkningen är mycket hög. Nu är också trenderna tydligare i södra Sverige.

För Skånebonden har spannmålsskördarna tydligt stagnerat och tenderar till och med att gå ner något de senaste åren. Det gäller även höstvete och är en förändring sedan analysen för fyra år sedan. För östgötabonden har höstveteskördarna stagnerat, medan vetes-

kördarna i Västra Götaland börjat sjunka.



Råg, korn och havre

Rågskördarna har börjat klinga av men stiger fortfarande något, främst tack vare en tydlig stigande trend i landets östra delar. För både Skåne och Västra Götaland sjunker skördarna.

Kornskördarna visar samma tendens som råg, men har ännu inte börjat minska i landet som helhet. I de stora jordbruksområdena är trenden dock entydigt stagnerande.

Havreskördarna visar ett lite annorlunda mönster. Under några år på 1990-talet steg skördarna från en lägre nivå för att sedan parkera på en högre nivå.



Svackor och topp

En ännu mer komplicerad bild har rapsskördarna, som efter en stabil period i början 1990-talet sjönk med 20 procent för att sedan stiga igen till samma eller en något högre nivå. Bakom de förändringarna kan ligga ändrade sätt att samla in statistiken och byten till hybridsorter.

Det intressanta är att sockerbetor visar samma mönster med en sänkning av skördarna med cirka tio procent i mitten av 1990-talet för att följas av en återhämtning till samma eller en högre nivå.

För matpotatis är den tidigare bilden med en tydlig uppgång fram till mitten av 1990-talet och sedan en lika markant nedgång med så mycket som närmare 20 procent.

Det är en sak att notera förändringarna i skördenivåerna och en annan att försöka förstå vad som ligger bakom samt vad de egentligen betyder. Att det är en verklig förändring torde vara bortom allt tvivel, när närmare 100 års utveckling med kontinuerlig skördeökning på omkring ett par procent varje år plötsligt klingar av.



Prispress och maskinkostnader

Under 1990-talet skedde en förändring i jordbrukets och växtodlingens villkor, där framförhandlad kontinuerlig kompensation för ökade kostnader byttes mot en prispress och ökad exponering för en mindre förutsägbar världsmarknad. Det i sin tur ledde till att både rådgivning och praktik flyttade fokus från att med olika produktionsmedel fortsätta höja avkastningen till att minska kostnader och risker vid ökade prisrörlighet.

En annan förklaring till att fokus flyttade från avkastning till insatser var att maskinkostnaderna fått en allt större betydelse. Större och färre maskiner på allt större brukningsenheter tvingar fram kompromisser mellan optimal brukning och optimalt maskinutnyttjande – en avvägning mellan avkastning och läglighetskostnad.



Ökad kväveeffektivitet

En intressant fråga är hur kvävegödslingen ändrats under den aktuella perioden. Som vi visade i Lantbrukets Affärer nr 9 förra året har kväveutnyttjandet i spannmålsodlingen förbättrats med 30 procent sedan början av 1990-talet.

På de senaste tjugo åren har arealen spannmål minskat med drygt 20 procent, från 1,3 miljoner hektar till omkring en miljon hektar. Följaktligen har arealskördarna ökat i samma utsträckning, eftersom totalskörden legat relativt konstant. En bearbetning av tillgängliga data visar att hektarskördarna av spannmål stigit med närmare en tredjedel på samma period, från omkring 36 dt 1987 till 48 dt 2007. Samtidigt har den specifika använd-ningen av kvävegödselmedel i kg per hektar sjunkit med en åttondel eller 12,5 procent.

Förutom de orsaker till stagnerande skördar som vi nämnt här, med anpassning av insatser, optimering av maskinkostnader och uteblivna odlingstekniska och förädlingsframsteg, kan även försämrad bördighet med sjunkande mullhalter och sämre jordstruktur ha viss betydelse.

Men det är en annan historia som vi ska återkomma till i kommande nummer av Lantbrukets Affärer.







Av Lennart Wikström

