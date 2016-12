Start

Sök artikel

Prenumerera

Annonsera Lantbrukets Affärer Lantbrukets Affärer Mjölk

Om oss

Kontakt

Journaliststipendium Info

Polenfantasten blickar mot Litauen 31518

Author: Madelene | Posted: | Views: Det är många av oss som känner till Magnus Larsson för hans lantbruksresor till Polen. Men det är kanske inte många som känner till att dessa resor endast varit Magnus fritidsintresse och att han vid sidan om haft ett heltidsarbete.

De senaste åren har han arbetat på Ragnsells med att utveckla hanteringen av att utvinna växtnäring av avloppsslam, men är sedan ett halvår tillbaka anställd på Litagra Sverige.



Polen en viktig del

Meningen var att Magnus skulle bli lantbrukare och han tog över en släktgård redan som 19-åring. Men efter en fest i Halland där han mötte tre hallänningar som hade planer på att satsa på lantbruk i Polen ändrades inriktningen. Den första resan gick 1991 och i februari 1992 etablerade sig Magnus i Polen. Kvartetten hade hittat en gård på 2 000 hektar med 1 500 mjölk- och köttdjur och bildade ett bolag som Magnus skulle driva där nere.

När sedan Magnus far och farfar gick bort 1996 flyttade han tillbaka till Sverige och sålde sina aktier i det polska lantbruksföretaget för att ta över släktgården hemma. Men efter ett erbjudande från Carl-Axel Bergengren om att organisera och ansvara för driften på hans gård Agromysl i Polen kunde Magnus inte tacka nej till utmaningen. Han åkte tillbaka igen.



Nästa utmaning

År 1999 var det dags för nästa utmaning, nämligen att flytta hem till Sverige igen. Han ville bilda familj i Sverige och kände att det var dags. Han hade fått kontakt med den gamla kärleken Elsie och idag har de två barn tillsammans.

”Elsie delar inte min passion för Polen, men hon accepterar den”, säger Magnus med stor beundran av sin fru när vi kommer in på lantbruksresorna till Polen. Första resan Magnus arrangerade var 1999. LRF Konsult hörde av sig och ville ha hjälp med att ordna en resa dit. Nu tio år senare har Magnus arrangerat nästan 150 resor.

”Det är viktigt för mig att visa en rättvis bild av Polen ur min egen vinkel och på ett positivt sätt. Den negativa stämpeln har inte varit rättvis. De största experterna har inte varit i Polen själva”, säger Magnus.



Unik kunskap

Magnus har en unik kunskap om Polen då han både pratar polska och har kunskap om hur det är att leva i landet. Dessutom vet han hur det polska och svenska lantbruket fungerar.

Kombinationen av kunskaperna om Polen samt sin drivkraft att ta sig an nya utmaningar har gjort att han sökt sig till Litagra. Tillsammans med Björn Järpe-mo har de en mycket bra grund att stå på både gentemot den svenska lantbrukaren men också mot moderbolaget i Litauen.

Tillbaka

Lantbrukets Affärer * Tejarps Gård * 230 41 Klågerup * Tel 040-40 86 80 * Fax 040-40 86 86 * info@lantbruketsaffarer.se Logga in