Start

Sök artikel

Prenumerera

Annonsera Lantbrukets Affärer Lantbrukets Affärer Mjölk

Om oss

Kontakt

Journaliststipendium Info

Det lönar sig att reglera trafiken på fältet 31592

Author: Lantbrukets Affärer | Posted: | Views: Med hjälp av högprecisions-GPS går det att begränsa överfart med maskiner och redskap till fasta körspår. Det kan avlägsna problemet med markpackning från resten av fältet och förväntas ge ökad skörd och minskat dragkraftsbehov. Lite markpackning får man leva med. Det är en sanning för dagens

växtodling. Fortfarande spelar maskinkostnader och teknikval den absolut största rollen för lönsamheten. En sparad arbetstimme är mer värd än ett par procents lägre skörd.

Men problemet är att de där procenten läggs till varandra och snabbt blir mycket mer. Idag uppskattas markpackningen ge mellan ett par och upp till cirka 10 procents lägre skörd. De vinschningsförsök som gjordes på styva leror i Västergötland i mitten av förra århundradet visade på en potential som var väsentligt större, upp till och ibland mer än 25 procent.



Gradvis försämring

Men problemet är att vi inte märker förändringen, eftersom den kommer smygande. De stagnerade skördar vi ser i spannmålsodlingen skylls främst på markpackning.

Men vad kan en växtodlare göra idag? Vinschning i all ära, men det kan bara fungera som en modell, i verkligheten behöver vi något mer tillämpbart.

”Det viktigaste för att minska markpackning och antalet överfarter är att övergå till reducerad jordbearbetning”, säger Christer Nilsson, tidigare forskare på SLU på Alnarp och numera aktiv som koordinator för det nya svenska nätverket för reducerad jordbearbetning. ”Att slopa plogen minskar körningarna och användningen av drivmedel utan att vi ser några större negativa effekter på skörden.”

”Utvecklingen går mot allt större traktorer för att kunna arbeta med större arbetsbredder, men samtidigt bekymrar sig många lantbrukare för packningsskador och det stora antalet överfarter.”



Kontrollerade överfarter

Markpackningen och dess negativa effekter ökar med lerhalten, och de största problemen finns på de styva lerorna. Det är också de jordar som även utan markpackning kräver mest bearbetning. I de flesta av de plöjningsfria system som tillämpas på styva leror ingår någon form av djupare luckring, även om inte jorden vänds med plog.

Ett nytt begrepp som börjar tillämpas och som är det närmaste vi kan komma att vinscha redskapen över fälten är det som kallas controlled traffic farming (CTF) eller kontrollerad trafiksystem i fält.

CTF innebär att med högprecisions-GPS begränsa körningen i fält till enbart fasta körspår. Redskapen anpassas till arbetsbredder som är moduler av sex, åtta, 12 eller 24 meter. Med positionsstyrningen kan man säkerställa att körningen med en precision på ett par centimeter alltid sker i samma spår.

”Att gå över till reducerad jordbearbetning är möjligt på de flesta gårdar idag, men att gå över till CTF innebär i verkligheten att förändra brukningssystemet i grunden”, förklarar Christer. ”Tröskans spårvidd är ofta störst och blir styrande för de andra redskapen och traktorerna. Utomlands är CTF ofta också kopplat till direktsådd, men det är inte det mönster vi ser här i landet, där kopplingen mer är till reducerad jordbearbetning.”



Skördeökning avgör lönsamheten

Christer kan konstatera att det främst är de större gårdarna som kan dra nytta av den nya tekniken. På de mindre gårdarna kan man sällan dra nytta av de fördelar med inbesparad arbetstid som reducerad jordbearbetning medför. Dessutom medför ett lägre investeringsutrymme att en omställning av odlingssystemet tar

längre tid.

I ett examensarbete på SLU gjorde lantmästarstudenten Johan Eklund en teoretisk beräkning av CTF på tre olika typgårdar på 200, 600 och 900 hektar och med arbetsbredder på respektive sex, åtta och nio meter. Vid en uppskattad skördenedsättning på drygt fyra procent var övergång till CTF endast lönsamt om man samtidigt gick över till plöjningsfri odling. I det sämsta fallet, vid en gårdsstorlek på 200 hektar, där man redan tillämpade reducerad jordbearbetning, blev en övergång till CTF lönsam om markpackningen beräknas ge en skördenedsättning med drygt sju procent.



Full kontroll på Lydinge

Den lantbrukare i landet som genomfört CTF mest konsekvent är Staffan Gibrand på Lydinge gård utanför Bjuv i sydvästra Skåne.

”Vi har kört med controlled traffic sedan några år och har byggt vårt system på 8 meters moduler med permanenta körspår på 24 meters”, berättar Staffan. ”Till navigering använder vi en egen basstation för realtids-GPS.”

På Lydinge har strategin under flera år varit att gå över till CTF och investeringarna i nya maskiner som passar i systemet har sket successivt.

”Det enda redskapet som inte stämt med arbetsbredden är tröskbredden, och tröskan har tidigare varit begränsande genom att inte klara de halmmängder som behövde passera genom tröskan för att klara modulbredden på åtta meter.”

”Idag finns det redskap som klarar ett system på 12 meter och det vore den ideala modulen”, menar Staffan.



Enbart positivt

På Lydinges 700 hektar varierar jorden från grus till den styvaste lera man kan tänka sig. Det innebär att effekterna av reducerad jordbearbetning i kombination med CTF varierar mellan fälten.

”Vi tittade faktiskt på vinschning och kunde konstatera att det här systemet är så nära odling utan överfarter på en större del av fältet som det går att komma. Vi har enbart positiva effekter av övergången till CTF. Vi har fått en helt annan struktur på jorden och kan komma ut tidigare på våren. Körspåren bär dessutom bättre. Vi har också blivit noggrannare med hur vi kör överhuvudtaget, och har bara därigenom minskat överfarterna. Det vi väntar oss nu är att successivt få ökade skördar i takt med att strukturen förbättras, och att dragkraftsbehovet minskar. ”



Ingen nedre gräns

Fortfarande är maskiner och tekniken mycket i fokus och Staffan medger att det är förknippat med höga kostnader när man byter system. Men han ser egentligen inte någon nedre storleksgräns för att tillämpa systemet.

”Visst är det kostsamt när man anpassar maskinparken. Men det går att göra det stegvis, bar det sker planerat och man bestämmer sig för vilken modulbredd man vill ha. Ta det stegvis och börja med att känna sig för med 6 meter som grundmodul.”

Utvecklingen fortsätter också på Lydinge. Ett nytt steg är övergång till bandtraktorer, där vikten fördelas i längsriktning och gör det möjligt med smalare körspår, och därmed ökad areal som inte packas. Anpassningen av maskinerna fortsätter och man närmar sig successivt målet med 12 meters modulbredd.

Nya maskiner innebär också rationalisering och effektivisering genom minskat arbetsbehov.

”Men brukningseffekterna är minst lika viktiga som rationaliseringseffekten” avslutar Staffan.” Högre skörd lägre dragkraftsbehov borde tala för sig själv.”



Text: Lennart Wikström Foto: Agneta Lilliehöök

Tillbaka

Lantbrukets Affärer * Tejarps Gård * 230 41 Klågerup * Tel 040-40 86 80 * Fax 040-40 86 86 * info@lantbruketsaffarer.se Logga in