Ginsten – litet slakteri som betalar bra

Med hjälp av några elever på Plönningegymnasiet som softar i solskenet utanför en maskinhall hittar jag fram till Ginsten. Det lilla familjeägda slakteriet som allt sedan starten för tio år sedan har deltagit i tätstriden av prisligan. Antingen har det varit Ginsten eller Dalsjöfors som betalt bäst för grisköttet.

Det är ganska typiskt att det är lite halvsvårt att hitta till slakteriet, som ligger en och en halv mil norr om Halmstad och alldeles intill Plönningegymnasiet. Familjen Olsson, som äger företaget, håller en medvetet låg profil utåt. Det är bara några enstaka tidningsartiklar som hittas när det googlas på Ginsten.

”Vi har ingen jättestor PR-budget, utan vi jobbar mer med direktkontakter och förlitar oss på mun-mot-mun-metoden. Och det fungerar. Jag tror att vi är hyggligt kända i branschen, både hos leverantörer och kunder”, säger Roger Olsson, som bjuder på kaffe och kaka i personalmatsalen och som är den som representerar ägarfamiljen.



Samlad verksamhet

Det var pappa Erland som 1986 köpte JM:s Kött & Chark inne i Halmstad. Till en början legoslaktade familjen grisarna hos Scan i Kristianstad, men för tio år sedan öppnade sig möjligheten att överta de nuvarande lokalerna i Plönninge. Fastigheten uppfördes från början av Lantmännen för svampodling i industriell skala. Projektet havererade, men de moderna lokalerna med flexibla och välisolerade väggar passade utmärkt för att bygga om till slakteri.

År 2000 drogs slakteriet igång och fyra år senare byggdes det ut, så att även JM:s charkverksamhet kunde flytta hit ut.

”Det har hela tiden varit en bärande tanke hos pappa att ha all verksamhet samlad under ett tak, så att vi slipper flytta runt köttet så mycket innan det är färdigförädlat”, säger Roger.



Kompenserar skalfördelar

Han menar att det finns skalfördelar i slaktverksamheten. Generellt är det så att ju större anläggningen är desto billigare blir det att slakta varje kropp. Och Ginsten är en liten anläggning och inte det slakteri i landet som har de lägsta slaktkostnaderna. Men genom en effektiv logistik och genom att i stort sett vidareförädla all slakt i systerföretaget JM:s Kött & Chark hämtar Ginsten igen de större slakteriernas försprång. En annan viktig förklaring till att Ginsten kan ligga i topp när det gäller avräkningspriset är att företaget allt sedan starten befunnit sig i en ständig expansion. Det gör att Ginsten och JM hela tiden ligger och nafsar produktionstaket i hälarna. Lokaler, maskiner och personal utnyttjas optimalt.

Föga överraskande berättar Roger Olsson att målsättningen är att fortsätta expandera. Och det finns förutsättningar.

Den starka konsumenttrenden att köpa lokalt producerade livsmedel spelar Ginsten i händerna.

”Det finns dörrar som åter har öppnats efter att ha varit stängda några år. Under rätt lång tid har handelskedjorna jobbat för att centralisera hanteringen av köttprodukter. Flera butiker har nöjt sig med det centralpackade köttet. Men i takt med att konsumenterna efterfrågar allt mer lokala produkter tvingas handlarna tänka om och det är bra för oss som är ett utpräglat lokalt företag”, säger Roger Olsson.









Större butiker

Ginsten hämtar runt 90 procent av sina grisar från Halland och kunderna består huvudsakligen av större butiker i regionen som det görs affärer direkt med. Förutom det egna landskapet står företaget starkt i Skåne och Småland.

”Vi är för små för att bli leverantörer åt handelskedjornas centralpackerier. Ett packeri skulle sluka all vår produktion och vi skulle bli helt beroende av ett enda företag. Det är ingen rolig situation”, säger Roger.

När drevet gick som värst för några år sedan, när kedjorna mer eller mindre ville tvinga sina butiker att använda sig av de centrala packerierna, bestämde sig familjen Olsson för att dra igång en egen verksamhet med konsumentpackat kött.

”Utan det stöd och de löften som vi fick från några större butiker hade vi aldrig vågat göra investeringen. Vi är väldigt tacksamma för att de fortsatte att handla av oss”, berättar Roger Olsson.

Även när det gäller tillförseln av slaktdjur går utvecklingen Ginstens väg. De beramade så kallade ”treårskontrakten” hos Scan löper ut vid årsskiftet och Ginsten har redan fått flera förfrågningar från besvikna Scan-leverantörer.

”Vi ser gärna att vi får fler halländska leverantörer”.



Bra sommar

Ginsten och JM har haft en bra sommar. Köpet i våras av ett konkursföretag, som var specialiserat på marinerat kött, blev ett lyckokast.

”I ett slag hade vi ett fullt sortiment av grillprodukter som vi kunde gå ut med. Det har slagit mycket väl ut. Det har varit en bra grillsommar”.

Och nu håller företaget på med att ”snickra på julsortimentet”, som Roger säger.

”Vi ska sälja en närproducerad julskinka där grisen är född, slaktad och beredd i Halland. Den tror jag mycket på”.





Fakta om Ginsten och JM:s Kött & Chark

Företagen omsätter tillsammans 220 miljoner kronor och har ett 40-tal anställda.

I år beräknas Ginsten slakta 65 000 grisar. Av dem vidareförädlar företagen själv 58 000.

Ägarfamiljen Olsson består av pappa Erland och mamma Solvig, som båda är pensionärer, samt barnen Marie och Roger. Förutom att vara med och driva Ginsten har Roger Olsson en egen slaktsvinsuppfödning och levererar 6 500 grisar per år till det egna företaget. Han äger Stora Stensjö Gård och arrenderar sin systers gård, som heter Stafsinge Hallagård. De båda gårdarna ligger strax norr om Falkenberg och har sammanlagt 200 hektar åker. Text och foto: Roland Fransson

