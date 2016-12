Start

En meningslös nationalism 29531

Author: Lantbrukets Affärer | Posted: | Views: LRF har en olycksalig förmåga att i sann opportunistisk anda vända sig efter den vind som för tillfället blåser. Trendkänsligheten är lika extrem som För tillfället är det förbud för kommunerna att köpa livsmedel från det otäcka utlandet som får stöd.

LRF:s förbundsordförande Lars-Göran Pettersson är givetvis tillräckligt begåvad och erfaren för att veta att det är fullständigt omöjligt att etablera ett sådant handelshinder. Det är lika omöjligt att införa ett förbud på livsmedelsområdet som det är att tänka sig att förbjuda inköp av alla bilar som inte är producerade under svenska kollektivavtal eller svensk arbetarskyddslagstiftning. I praktiken är det omöjligt. Den enda möjligheten att effektuera Lars-Göran Petterssons tänkta politik vore att Sverige lämnade EU.



Lagstiftningen problemet

Självklart är det helt horribelt och komplett vansinnigt att den ena svenska myndigheten övervakar att svenska livsmedelsproducenter följer svensk lagstiftning medan en annan svensk myndighet övervakar att den offentliga upphandlingen sker där det är billigast, vilket i det här fallet innebär att inköp måste ske där svensk lagstiftning för exempelvis djurskydd inte gäller.

Förhållandet är helt horribelt och det är sannerligen hög tid att de som drabbas protesterar i högan sky. Ännu högre tid är det emellertid att rikta ilskan mot orsak och inte mot verkan. Det är inte kommunernas inköpare det är fel på, utan felet består givetvis i att Sverige håller sig med en tokig lagstiftning. Det är en lagstiftning som fördyrar den svenska produktionen jämfört med den europeiska.

Den svenska lagstiftningen provocerades fram av sin tids Gröna Vågare, rödvinsvänster och Astrid Lindgren inte att förglömma. Samtliga högljudda opinionsbildare som LRF sin vana trogen inte kunde låta bli att anpassa sig till.

Därför togs ingen strid mot tokigheterna och så länge Sverige hade sin nationella jordbrukspolitik med tullar samt gränsskydd spelade det inte så stor roll.



Sorgligt

Nu är läget ett helt annat. Den gemensamma marknaden är just gemensam och i det perspektivet blir det bara löjligt av ett litet land i periferin att försöka hålla sig med en egen modell. Löjligt är också att denna modell år efter år utmålas som en konkurrensfördel. Det är löjligt eftersom marknaden, kunderna och människorna med plånböckerna som köper livsmedel i huvudsak fullständigt struntar i saken. Den grupp kunder som bryr sig betalar förvisso ett högre pris, men den förtjänsten tar som bekant Ica-handlarna hand om.

Det är sorgligt att i dessa dagar kunna konstatera att LRF fortsätter i gammal populistisk anda istället för att ta tjuren vid hornen och kämpa för en ändring av den lagstiftning som sakta men säkert utarmar samt förminskar den svenska produktionen. Det är inget fel på de regler som gäller i Europa. Om det är fel på dem så må de förändras samtidigt för alla och envar. Skall det vara så svårt att förstå?

