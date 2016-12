Start

Små svängningar i lantbrukets lönsamhet

Varierande produktpriser ger stora skillnader i driftsresultat i lantbruken. Men när hänsyn tas till allt såsom räntor, arrendepriser, verkliga maskinkostnader och skatteeffekter blir skillnaderna år från år små. När det pratas om det svenska lantbrukets lönsamhet som kollektiv brukar det ligga runt fem miljarder kronor per år. Att det inte svänger särskilt mycket trots stora variationer i priser, på såväl de produkter som lantbruket köper in för sin produktion eller på de produkter lantbruket säljer, beror på flera faktorer.

Dels beror det på att det är snittet av alla produktionsgrenar som räknas och till exempel går grisnäringen bra nu, medan framförallt mjölkproduktion går sämre. Dels beror det på att lantbrukare ofta investerar och renoverar i takt med tillgången på likvida medel.

”År med överskott passar man på att renovera och underhålla. Det blir ju blir ett direktavdrag och påverkar resultatet neråt”, säger Roland Petersson, chef på LRF Konsult i Kristianstad.



Deklarerar smart

Sett före den typen av åtgärder påverkas den enskilda näringsgrenen enormt mycket av priserna.

”På en 100 kors mjölkgård har vi idag ett driftsresultat som ligger 800 000–900 000 kronor under fjolårets resultat”, säger Roland Petersson, som samtidigt konstaterar att på dessa gårdar är det just nu ett enormt stort behov av investeringar och underhåll.

Men även borsett från det ovan nämnda kan resultatet på ett lantbruk vara till synes det samma år efter år.

”Det beror till största delen på att man i deklarationen utnyttjar möjligheten till avsättningar till obeskattade reserver, avsättningar som återförs ett resultatmässigt dåligt år”, säger Roland Petersson.

Dessutom finns det kostnader som tillkommer efter driftsresultatet och som även det påverkar lönsamheten totalt. Till exempel hade många växtodlingsföretag relativt stora kostnader för gödning och utsäde inför 2009, men ett lågt spannmålspris när det var dags att tröska. Detta borde gett ett mycket dåligt resultat i företaget, men kompenserades av en låg ränta under året.













Förväntad räntestigning

Nu tror de flesta att räntan stiger igen. Anledningen är att konsumtionen bedöms att öka när konjunkturen vänder och att detta leder till inflation. Då går räntan upp. Även om inte konjunkturen vänder finns det risk att räntan går upp.

”Med alla underskott i alla länder så kommer det att bli brist på pengar och då blir priset på dem högre, det vill säga räntan blir högre”, säger Dag Magnusson, civilekonom och mäklare på Skånegårdar.

Han får medhåll av Torsten Thuresson, ekonomirådgivare på Hushållningssällskapet i Kristianstad.

”Även om den svenska kronan har förstärkts något under den senaste tiden har den försvagats totalt sett. Tror man att detta är bestående har vi i praktiken devalverat, vilket innebär en prisökning i Sverige”.

Om det antas att kronan försvagas med 20 procent och slår ut det på fem år ger det i praktiken en inflation på 4 procent per år.

”Då borde ingen vara intresserad av att låna ut pengar till en ränta under 6 procent. Räntan måste alltid vara högre än inflationen”, säger Torsten Thuresson.



Kan missa tåget

Hans Wennberg, ansvarig för jord och skog på Swedbank, tror även han på en räntehöjning, om än svag. Han grundar sin tes på konsumtionsökning och att priserna stiger. Hans Wennberg uppfattar det som om alla är införstådda med att räntan ska stiga, men det märkliga är att nästan ingen av deras kunder väljer att binda räntan.

”Det är märkligt och det verkar som om det måste komma en verklig bekräftelse på att räntan faktiskt går upp innan man gör något. Problemet med det är att då kan tåget ha gått”.

Däremot tror han att den svenska kronan kommer att förstärkas.

”Vi har förhållandevis bra statsfinanser i Sverige och kronan är undervärderad”.

En som tror på stigande priser för jordbruksprodukter redan nästa år, och därmed en förbättrad lönsamhet för lantbruket, är den danska lantbruksekonomen Palle Jakobsen på analysfirman agrocom.dk

”År 2010 kommer att bli ett bra år för lantbruket då vi får se en vändning uppåt för de flesta produkter”.

Han berättar att eftersom spannmål är billigt nu kommer det att sås mindre till 2010. Detta i kombination med en stabil stigande konsumtion kommer att medföra att priserna går upp.











Tro på stigande priser

Även i år är det balans mellan produktion och konsumtion. Det tack vare ett mycket bra väder samt stora skördar i Europa, Nordafrika, Mellanöstern och Nordamerika.

”Hade skörden varit mer normal hade det varit underskott redan nu”, konstaterar Palle Jakobsen.

Han tror att priserna stiger under sommaren 2010. Priset på mjölk och griskött är även det lågt just nu, men Palle Jakobsen är övertygad om att även det stiger.

”Låg dollarkurs har pressat ner priserna även i Europa, men nu har man skurit ner produktionen rejält i USA. Det i kombination med ökad konsumtion av animaliska livsmedel kommer att medföra brist och prisuppgång”.

Även i Europa har exempelvis mjölkproduktionen minskats markant under året.

Palle Jakobsen menar att den låga räntan runt om i världen innebär att folk har pengar över att konsumera mer livsmedel.

Danskarna tittar gärna i kristallkulan och på den nyligen lanserade webbplatsen www.lr.dk går det till exempel att se vad priserna på det lantbruket producerar ska vara ända fram till 2011. Till exempel står det där att höstvete ska stiga till 1,25 kronor per kilo till 2010 och till 1,40 kronor per kilo till 2011. Om det är sant vet vi inte idag, men det stämmer bra med Palle Jakobsens analys.



Vara uppmärksam

Oavsett vad som händer med priserna till nästa år gäller det att handskas med dem på rätt sätt. Mikael Rubin, ansvarig för jord och skog på Handelsbanken i södra Sverige, säger att lantbrukarna måste bli mycket mer uppmärksamma på när och hur de säljer sina produkter.

”Även om priset är lågt nu kan det ju bli ännu lägre i framtiden. Det gäller att man säljer vid flera tillfällen och på så sätt sprider riskerna”, säger han.

För mjölk, som ju är lite svårt att lagra mer än två dagar, är Mikael Rubins taktik att finna flera leveranskanaler för att sprida riskerna.

”Lantbrukarna är redan nu duktiga på att producera. De har alla de komponenter i form av maskiner och växtskyddsmedel som behövs. Nu måste all kraft läggas på handeln med produkterna”.



Prisnivån tillbaka

Priset på åkermark speglar inte alltid lönsamheten utan bygger mer på räntenivån, tillgången till kapital och framtida förhoppningar. Enligt Dag Magnusson föll markpriserna i Sverige med tio procent under hösten och vintern 2008. Från november 2008 till mars 2009 var det inte många affärer som gjordes.

”Jag hävdar att vi nu är tillbaka på samma prisnivå som innan prisfallet och i Mellansverige är priserna just nu ännu högre”, säger han.

Priset på svensk åkermark påverkas givetvis även av utländska spekulanter. Eftersom den svenska kronan försvagats har det uppstått en rabatt för dem som exempelvis har euro eller danska kronor på fickan.

”Vi har åter märkt ett ökat intresse från nederländska köpare medan danskarna inte har möjlighet. De sitter fast i Danmark just nu med ganska stora bekymmer där”, konstaterar Dag Magnusson.







Av Anders Niléhn

Tillbaka

