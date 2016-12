Start

Det ligger pengar i luften

Author: Lantbrukets Affärer | Posted: | Views: Rätt tryck i däcken sparar diesel och pengar. Med en speciell ventilsats från Steuerungstechnik StG går det dessutom snabbt att nå önskade nivåer. I fält kan rätt däcktryck istället för ett för högt spara upp till 20 procent av bränslet. Vid ett par demotillfällen har Michelin tillsammans med tekniska universitetet i tyska Soest visat hur stora skillnaderna i praktisk drift kan vara mellan rätt och fel tryck i däcken. Det gäller att välja rätt däck och tryck till både traktor och redskap i förhållande till motorstyrka, last och användning. En hel vetenskap låter det som, men Bengt Rolf, som är teknisk kontaktperson på Michelin, har en ”lathund” som fungerar ungefär lika bra:

”För maskiner som ska köras i fält ska traktordäcken ha tre klackar i marken då de står på plan mark”.

Då fås mest valuta för dieseln som hälls i tanken. Åtskilliga lantbrukare följde demonstrationen, fast de som försökt anpassa trycket hade invändningar. Dels tar det en mindre evighet att sänka trycket från till exempel 1,9 till 1,1 bar i ett vanligt traktordäck ”och det är lätt hänt att ventilnålen flyger ut och landar någonstans på åkern där det är hopplöst att hitta den igen”.









Anpassa trycket

Men vid demonstrationen visades att det finns alternativ, till exempel ”Tractionbox” från tyska Steuerungstechnik StG. Det är en slags grovkalibriga snabbventiler och en tryckmätare som används för att kolla att rätt tryck uppnåtts. Då handlar det bara om några få minuters tömning för att sänka trycket rejält.

Det gäller dock att inte sänka för mycket. Börjar däcksidorna vecka sig under belastning kan de ta skada och då är hela dieselbesparingen snabbt uppäten.

Att trycket gör stor skillnad går även att se med blotta ögat. En gödseltunna med 1,1 bar i hjulen på ena sidan och 4,6 bar på den andra gav 3,5 respektive 9 cm djupa hjulspår. Djupa spår plus jorden som däcken då skjuter framför sig hela tiden är det samma som en konstant uppförsbacke och sådant kostar.





Ulf C Nilsson

