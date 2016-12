Start

Jordbruksstöden håller landsbygden vid liv 30507

Author: Lantbrukets Affärer | Posted: | Views: Politiska styrmedel såsom produktionsstöd har liten betydelse för lantbrukets lönsamhet i gynnade områden, men är viktiga för att hålla landsbygden levande totalt sett. Eftersom lantbrukets samlade resultat i Sverige är fyra till fem miljarder kronor och enbart gårdsstödet till lantbruket uppgår till cirka sex miljarder kronor skulle det naturligtvis bli stora följder om man tog bort alla stöd helt tvärt”, konstaterar Hans Wennberg, ansvarig för jord och skog på Swedbank.

Men han tillstår att stöden utan tvekan kapitaliseras i form av större arrendekostnader samt dyrare åkermark och på så vis kan man säga att de inte har någon betydelse för näringen.

”Givetvis beror det på i vilket geografiskt område man befinner sig. Där arrendet är 6 000 kronor har till exempel arealstödet ingen betydelse, för utan det hade arrendet istället blivit 4 000 kronor. Men i mindre gynnade områden där arrendepriset är det samma som arealstödet eller ännu lägre hade marken kanske inte odlats alls utan stöd”, säger Hans Wennberg.



Kontroll genom stöd

I valkampanjen inför EU-parlamentsvalet var det många politiker som gick ut med manifestet att ta bort EU-stöden helt och därmed minska EU:s budget kraftigt. Det är ett budskap som vinner många röster eftersom bara 0,5 procent av de röstberättigade är lantbrukare medan resten enbart är skattebetalare och ser den samlade budgeten för EU:s jordbrukspolitik som en onödig skattebörda. Historiskt sett har däremot de flesta politiker alltid velat ha kontrollen över livsmedelsproduktionen och detta fås genom stöd till lantbruket. Därför går det att ställa sig frågan hur många politiker som verkligen vill nedmontera lantbruksstöden helt.

Dag Magnusson, civilekonom och mäklare på Skånegårdar, tror inte politikerna behöver ha den kontrollen idag.

”Jag tror marknaden kan klara av att hantera detta själv så att livsmedelsproduktionen går i fas med efterfrågan”, säger han.

Han håller med om att arealbaserade stöd kapitaliseras.

”Men det som framförallt driver upp priset på åkermark nu är den låga räntan”.



Betesstödet viktigt

Han tar exemplet att när EU-stöden kom var räntan cirka tolv procent och kapitaliseringsgraden på de 2 000 kronorna i arealstöd cirka 15 000 kronor. Nu är räntan under tre procent och effekten blir upp mot 75 000 kronor per hektar.

En annan faktor som Dag Magnusson anser påverkar priset på åkermark uppåt är stabiliteten i EU:s jordbrukspolitik. Han utesluter inte att arealstödet försvinner i framtiden, men hoppas då att stöd för att bevara ett öppet landskap finns kvar.

”Betesstödet är enormt viktigt och har medfört att vi kunnat bevara samt till och med restaurera beten som annars bara hade varit skog eller sly”.

Dag Magnusson är rent generellt positiv till jordbruksstöden och menar att de ser till att hålla åkermark öppen, åkermark som kan vara som en reserv för framtida behov av exempelvis energiproduktion.



Fler kriser

Hans Wennberg tror att politikerna även i framtiden vill ha viss kontroll över lantbruket och livsmedelsproduktionen.

”Även i framtiden kan det bli störningar och vi har nog inte sett den sista krisen”.

Han menar att frågan om kontroll är något som myndigheterna hela tiden brottas med och att vi just nu lägger ner mycket pengar på att vaccinera så många som möjligt mot svininfluensa eftersom den ses som ett hot. Förr såg man risken för krig och för att stå emot det behövdes ett starkt försvar och kontroll över livsmedelsförsörjningen.

”Jag tror att man från statsmakterna ser livsmedelsproduktionen lite i ett säkerhetsperspektiv även i framtiden och då vill man ha kontroll”, säger Hans Wennberg.





Av Anders Niléhn

