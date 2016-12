Start

Sök artikel

Prenumerera

Annonsera Lantbrukets Affärer Lantbrukets Affärer Mjölk

Om oss

Kontakt

Journaliststipendium Info

En mästerlig illusion 29512

Author: Lantbrukets Affärer | Posted: | Views: Jordbruksminister Eskil Erlandsson är jordbrukspolitikens Joe Labero. När Per Karlsson, rikskänd grisföretagare från Laholm, arrangerade debatt om grisproduktionens framtid lyckades Eskil Erlandsson få debatten att handla om hur den offentliga sektorn begär in offerter.

När jordbruksminister Eskil Erlandsson deltog i debatten i Laholm var han samtidigt, i egenskap av det svenska ordförandeskapet i EU, Europas mäktigaste jordbrukspolitiker. Trots denna extrema maktposition över den jordbrukspolitiska agendan inom unionen lyckades Erlandsson undvika att under hela debatten nämna något om hur han själv, den svenska regeringen eller andra länders jord­bruksministrar ser på aktuella lönsamhets- och djurskyddsfrågor.

Debatten kom istället att handla om hur man inom kommuner samt annan offentlig sektor skall formulera sig för att kunna köpa närproducerat och därmed undgå de konkurrensregler som reglerar offentlig upphandling inom EU.



Tydligt besked

Sett ur någon slags politisk synvinkel var det givetvis skickligt, men det var knappast seriöst agerat gentemot de grisföretagare som lider av den svenska särlagstiftningen. Däremot var det indirekt ett klart besked till de svenska grisföretagarna. Ingen politiker, allra minst en center­partistisk jordbruksminister, kommer att lyfta ett finger för att ändra den svenska särlagstiftningen. Detta av den mycket enkla anledningen att det vore ett säkert sätt att förlora väljare på. Den svenska valmanskåren är så till den milda grad indoktrinerad på den så kallade svenska modellen att några för­ändringar helt enkelt inte är möjliga att genomföra. Förhållandet att samma valmanskår struntar högaktningsfullt i att i butik och annorstädes betala för de extrakostnader som modellen för med sig är denna medaljs fula baksida. Samtidigt agerar alla kunder, stora som små, helt korrekt eftersom det inte är något fel på livsmedel från andra länder inom EU. Det ligger inte danskar, tyskar, fransmän etcetera och dör i rännstenarna för att de ätit mat som inte producerats i Sverige.



U-sväng räddningen

Även om det svider i öppna sår så förtjänar det att erinras om att Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, varit den mest engagerade aktören i arbetet med att cementera den svenska särlagstiftningen. Det är något som gjorts med stor framgång och denna framgång kan år från år avläsas i hur mycket den svenska produktionen minskar. Och hur mycket den danska ökar.

I huvudsak är allt hopp om framtida svensk grisproduktion ute. Ett litet halmstrå kan möjligen vara att den som kommer till vägs ände brukar göra en u-sväng på 180 grader. I det här fallet skulle det innebära att LRF satsade alla sina resurser och all sin kraft på att avskaffa den svenska särlagstiftningen. Det är något som skulle ha gjorts direkt efter det att Sverige kom med i unionen, eller i vart fall direkt efter det att det stod klart att den svenska modellen inte gav någon konkurrensfördel. Annat än för danskarna!

En omvändelse under galgen är bättre än ingen omvändelse alls. Om man inte till varje pris vill dö för sina principer, vilket kan vara ärofullt men knappast lönsamt.

Tillbaka

Lantbrukets Affärer * Tejarps Gård * 230 41 Klågerup * Tel 040-40 86 80 * Fax 040-40 86 86 * info@lantbruketsaffarer.se Logga in