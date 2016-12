Start

Flera fördelar med högre stubb 31546

Author: Lantbrukets Affärer | Posted: | Views: Tröskans kapacitet kan ökas med upp till 50 procent genom att sätta lite högre stubb. Den som tröskar så och därefter putsar ner stubben får flera vinster. Fredrik Lidberg på YstaMas­kiner, som säljer Spearhead i Sverige, berättar att tröskkostnaden minskar väsentligt när man ökar stubbhöjden och därmed kapaciteten på tröskan.

”Man kan börja tidigare och sluta senare. Den sämsta delen av halmstrået, rent hygieniskt, stannar kvar på marken. Den som pressar halmen får bättre kvalitet och torrare halm”, säger han.

Fredrik menar att det inte är någon bra strategi att sätta lägsta möjliga stubb för att få så mycket halm som möjligt. Det är bättre att pressa den halm som är bäst och istället pressa på en större areal. Halmen är viktig som humusämne samt innehåller kalium. De 20 centimetrarna närmast marken är mer värda på åkern än som pressad halm.



Gärna nederbörd

Att låta tröskan köra med högre stubb och därefter klippa ner stubben samt smula sönder den har även andra fördelar. De nya stora tröskorna med skärvidder upp mot tolv meter har svårt att sprida halmen efter hacken jämnt över hela skärvidden. Med högre stubb och efterföljande putsare löses det problemet.

”Halmen blir finfördelad över hela bredden”.

Fredrik Lidberg anser att det ska väntas en till två veckor efter tröskningen innan halmen putsas ner. Helst ska det hinna komma lite nederbörd emellan för bästa resultat.



Finfördelas

Spearhead har tillverkat putsare för stubb och träda i många år, men har på senare tid koncentrerat utvecklingsarbetet just mot spannmålsåkrarnas behov. Knivsystemet är konstruerat så att stubben inte bara klipps av nära marken, utan även finfördelas. Maskinerna fun­gerar även bra i kraftig majsstubb.

Arbetsbredderna är anpassade efter moderna tröskor. Till nästa säsong finns Spearhead StarCut 910 och 1210 med arbetsbredd på 9,1 respektive 12,1 meter. De är således helt anpassade till tröskor med 30 respektive 40 fots skärbord.

Anledningen till att putsaren har samma arbetsbredd som tröskan är att Spearhead vill tillmötesgå efterfrågan att köra med fasta körspår, ett brukningssätt där alla överfarter på fältet ska ske i samma spår.

De nya Spearhead StarCut 910 och 1210 har trots sin stora arbetsbredd en transportbredd på endast 2,5 meter. Det klarar de genom att maskinen är ledad på fyra ställen. Varje sida har tre sidosektioner där den yttersta kan vinklas in hela 180°. Det tillåts tack vare en speciell konstruktion vad gäller transmissionen, där den yttersta växellådan vrider sig efter kraftöverföringsaxelns rörelse.

Maskinen har sex hjulpar fördelat över hela arbetsbredden. Det ger totalt tolv hjul.



Fortsätter utveckla

Maskinen kräver lite effekt. Den största, StarCut 1210, behöver 184 kW (250 hk) vid putsning av stubb och 257 kW

(350 hk) vid putsning av träda.

Men då händer det å andra sidan lite. Kapaciteten är drygt 15 hektar per timme vid en framkörningshastighet om 17 km/h, vilket är helt okej för perfekt klippresultat.

”Genom kraftigt sänkta tröskkostnader betalar detta den extra körningen med putsaren. På köpet får man bättre halmkvalitet, torrare kärna samt bättre spridning och fördelning av halmen”, säger Fredrik Lidberg.

Spearhead har inte enbart breda putsare. På programmet finns maskiner med 3,5 och 7,3 meters arbetsbredd.

Spearhead slutar inte sitt utvecklingsarbete efter introduktionen av breda putsare som är anpassade till tröskornas skärbord. Nästa steg är att dra kultivatorn direkt efter putsaren och vinna ännu mer tid. Redan idag har företaget en prototyp med fäste för kultivator. Testet körs med en Horsch-kultivator efter en sju meter bred Spearhead StarCut. Text och foto: Anders Niléhn

